কল্যাণ পেনশন কি 2 হাজারেরও বেশি পেসো বোনাস দেয়? এটি সরকারী তথ্য

ফেডারেল সরকারের সামাজিক কর্মসূচির উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কল্যাণ কল্যাণ পেনশন যে 2 হাজার পেসো মঞ্জুর করবে তার চেয়ে বেশি একটি অভিযোগ করা বোনাস সম্পর্কিত তথ্য স্পষ্ট করতে গিয়েছিল।
উন্নত বয়সের মহিলাদের লক্ষ্য করে এই পেনশনটি রাষ্ট্রপতি ক্লাউডিয়া শেইনবাউম পার্দোর প্রশাসনের সময় বাস্তবায়িত অন্যতম প্রধান সহায়তার প্রতিনিধিত্ব করে। 3 হাজার দ্বি -দ্বিখণ্ডিত পেসোর উদ্দীপনা সহ, প্রোগ্রামটির লক্ষ্য পরিবারের নিউক্লিয়াসের মধ্যে মহিলাদের কাজকে স্বীকৃতি দেওয়া।
কল্যাণ মহিলারা কি বন্ড দেয়?
18 থেকে 63৩ বছর বয়সের মহিলাদের জন্য সামাজিক নেটওয়ার্কগুলিতে 2,750 পেসো বোনাসের মেসেজিংয়ে ছড়িয়ে পড়া এবং মেক্সিকো সরকার, ভাল -বিংয়ের জন্য প্রোগ্রামগুলির অফিসিয়াল ওয়েবসাইটের মাধ্যমে এই তথ্যটি মিথ্যা, এটি একটি জালিয়াতি এবং কোনওভাবেই মহিলা কল্যাণে পেনশনের সাথে মিল নেই।
এই দৃশ্যে, কল্যাণ মন্ত্রনালয় প্রস্তাবিত বন্ড প্রতিশ্রুতি ক্লিক করবেন না বা ডেটা সরবরাহ করবেন নাgob.mx ডোমেন নেই এমন সাইটগুলিতে অ্যাক্সেস এবং প্রতিবেদন করা এড়িয়ে চলুন এবং পেনশন পরিচালনার জন্য অর্থ প্রদানের অনুরোধগুলি উপেক্ষা করুন, কারণ এটি একটি জালিয়াতি।
তিনি জোর দিয়েছিলেন যে কল্যাণ পেনশনটি কেবল তাদের সামাজিক অবস্থান বা আবাসনের স্থান নির্বিশেষে 60 থেকে 64৪ বছর বয়সের মধ্যে মেক্সিকানদের লক্ষ্য করে।
তিনি আরও স্মরণ করেছিলেন যে পেনশনের জন্য নিবন্ধকরণ সর্বদা মুখোমুখি এবং সম্পূর্ণরূপে নিখরচায় থাকে এবং এটি কল্যাণ মডিউলগুলিতে বা নিখরচায় কেন্দ্রগুলিতে একচেটিয়াভাবে পরিচালিত হয়, যেখানে জাতির সার্ভার এবং সার্ভারগুলি সংগঠিত করে, ডকুমেন্টেশনটি যাচাই করে এবং নিবন্ধকরণের বিষয়টি নিশ্চিত করে।
এই আগস্টে মহিলাদের কল্যাণ পেনশন নিবন্ধন করার জন্য কার্যকর রয়েছে। নিবন্ধকরণের জন্য, প্রয়োজনীয় যে প্রয়োজনীয় মহিলারা নিম্নলিখিত ডকুমেন্টেশন সহ অফিসিয়াল ক্যালেন্ডারে নির্দেশিত তারিখে তাদের বাড়ির নিকটতম কল্যাণ মডিউলটির কাছে যান: অফিসিয়াল পরিচয়, কার্প, জন্ম শংসাপত্র, ঠিকানার প্রমাণ, যোগাযোগের টেলিফোন এবং কল্যাণ বিন্যাস।
এই এবং অন্যান্য সামাজিক কর্মসূচি সম্পর্কিত কোনও নতুন নোটিশ জানতে, মেক্সিকো সরকারের সরকারী চ্যানেলগুলিতে মনোযোগী থাকা গুরুত্বপূর্ণ।
* * * খবরের সাথে আপ টু ডেট থাকুন, আমাদের সাথে যোগ দিন হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেল * * *
এমবি