কষ্ট: টিনুবু বশিং পাচ্ছেন, সরকার আরও ধনী হচ্ছে – শেহু সানী

প্রাক্তন আইনজীবি সিনেটর শেহু সানী পরামর্শ দিয়েছেন যে দেশে কামড়ানোর কষ্টের মধ্যে দরিদ্র নাইজেরিয়ার দুর্ভোগকে প্রশমিত করার জন্য রাজ্য গভর্নররা যথেষ্ট পরিমাণে কাজ করছেন না।
প্রাক্তন আইন প্রণেতা দাবি করেছেন যে রাষ্ট্রপতি বোলা টিনুবুকে আক্রমণ করা হচ্ছে এবং জনগণের দুর্ভোগের জন্য সমালোচনা করা হচ্ছে যখন গভর্নররা ব্যাংকগুলিতে হাসছিলেন।
পেট্রোলিয়াম ভর্তুকি অপসারণের পরে আকাশ ছোঁয়া জ্বালানীর দাম এবং অর্থনৈতিক কষ্টের কারণে সানির ভাষ্যটি আসে।
তাঁর মতে, নাগরিকরা যখন জীবিত ব্যয়ের খাড়া তীব্রতায় ভুগতে থাকে, ত্রিুবু জনসাধারণের সমালোচনার কবলে পড়ছেন, এবং গভর্নররা নাগরিকদের সঙ্কটের প্রতিক্রিয়া হিসাবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অ্যাকাউন্টহীন এবং প্যাসিভ বলে মনে হয়।
এক্সে সানির কড়া পোস্ট: “ভর্তুকিটি সরানো হয়েছিল।
লোকেরা এই কাতর বহন করছে। রাষ্ট্রপতি বশিং পাচ্ছেন। গভর্নররা সতর্কতা পাচ্ছেন। ”
