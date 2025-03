কস্তুরী এবং রিপাবলিকান আইন প্রণেতারা অভিশংসনের হুমকির সাথে বিচারকদের চাপ দেন

“আমেরিকার জনগণের শাসন পুনরুদ্ধার করার একমাত্র উপায় হ’ল বিচারকদের অভিশংসন করা,” মিঃ কস্তুরী এই সপ্তাহে তার সামাজিক মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্স -তে লিখেছিলেন, একাধিক পদে, এই দাবিতে যে অসহযোগিতামূলক ফেডারেল বিচারকদের বেঞ্চে তাদের আজীবন আসন থেকে বহিষ্কার করা হবে।

“আমাদের গণতন্ত্র বাঁচাতে অবশ্যই অভিশংসন করতে হবে,” মিঃ কস্তুরী এক্স -এর অন্য একটি প্রবেশে বলেছিলেন, একাধিক রায় দেওয়ার পরে ট্রাম্প প্রশাসনের পদক্ষেপকে কংগ্রেসের সাথে ব্যয় হ্রাস করতে এবং নির্বাহী শাখার কর্মীদের ব্যাপক গুলি চালানো বন্ধ করার জন্য পদক্ষেপকে ধীর করে দিয়েছে। তিনি সেখানে সরকারের উপর নিয়ন্ত্রণ দাবী করার সফল প্রচেষ্টার অংশ হিসাবে এল সালভাদোরের ডানপন্থী সরকার কর্তৃক বিচারকদের একটি শুদ্ধির দিকে ইঙ্গিত করেছিলেন।

এই ধাক্কাটি এসেছে যখন আর্চ-রক্ষণশীল হাউস রিপাবলিকানরা ফেডারেল বিচারকদের বিরুদ্ধে অভিশংসনের নিবন্ধ দায়ের করেছেন, যাদের তারা মিঃ ট্রাম্পকে প্রতিবন্ধকতা হিসাবে চিত্রিত করেছিলেন, তারা প্রশাসনের ব্যর্থতায় দুর্নীতিগ্রস্থ আচরণ করার অভিযোগ এনেছিলেন।

“If these partisan judges want to be politicians, they should resign and run for office,” said Representative Eli Crane, Republican of Arizona, in filing articles of impeachment against Judge Paul A. Engelmayer of the US District Court for the Southern District of New York. ২০১১ সালে রাষ্ট্রপতি বারাক ওবামার দ্বারা বেঞ্চে রাখা এই বিচারক মিঃ মাস্কের সরকারী পর্যালোচনা দলের হয়ে সংবেদনশীল ট্রেজারি বিভাগের রেকর্ড অ্যাক্সেস থেকে অস্থায়ীভাবে নিষিদ্ধ করেছিলেন।

ফেডারেল বিচারকদের অভিশংসন, যা ruling তিহাসিকভাবে বিধিগুলির বিষয়বস্তুর চেয়ে গুরুতর অপরাধমূলক আচরণ থেকে কঠোরভাবে ফলস্বরূপ, অত্যন্ত অস্বাভাবিক। তারা প্রচুর পরিমাণে সময় গ্রহণ করে: রাষ্ট্রপতি অভিশংসনের ক্ষেত্রে যেমন তারা করেন তেমনি আইন প্রণেতাদের অবশ্যই একটি হাউস তদন্ত এবং সিনেটের বিচার পরিচালনা করতে হবে।