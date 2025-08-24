You are Here
কাইও জর্জি ভিটেরিয়ায় বিবর্তনের লক্ষণ হিসাবে ধারাবাহিকতা নির্দেশ করে

রাপোসার সেন্টার ফরোয়ার্ড ব্রাজিলিয়ান কাপের জন্য অ্যাটলেটিকোর সাথে ক্লাসিককেও সম্বোধন করে এবং জাতীয় দলের সমন দিয়ে তার প্রত্যাশাকে উদ্ধৃত করে

ছবি: গুস্তাভো আলেিক্সো / ক্রুজিরো – ক্যাপশন: কাইও জর্জি ব্রাজিলিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে ক্রুজিরোর পক্ষে 15 টি গোলে পৌঁছেছে এবং শেষ সংস্করণ / প্লে 10 এর স্কোরার সমান

ব্রাজিলিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপের বিরোধের জন্য ক্রুজিরো ফ্ল্যামেঙ্গোর অত্যাচারে দৃ firm ় রয়েছেন। মিনাস জেরেইস দল এই শনিবার (২৩) টুর্নামেন্টের 21 তম রাউন্ডের জন্য মিনিরিওতে ইন্টার্নসিয়োনাল 2-1-কে কাটিয়ে বিজয়ের পথটি আবার শুরু করেছে। ফলস্বরূপ, তিনি প্রতিযোগিতার ভাইস-লিডারশিপ আবার শুরু করেছিলেন।

দুজন কাইও জর্জি এবং ম্যাথিউস পেরেইরা আবার রাপোসা বিজয়ের নায়ক ছিলেন। সেন্টার ফরোয়ার্ড দলের সম্মিলিত পারফরম্যান্সকে অনুমোদন দিয়েছে এবং পূর্ববর্তী ফলাফলের তুলনায় পারফরম্যান্সে প্রবৃদ্ধি না হওয়া পর্যন্ত বিবেচনা করা হয়েছে। এমনকি, এটি মূল্যায়ন করে যে এটি পরের বুধবার (২ 27) অ্যাটলেটিকোর বিরুদ্ধে দ্বৈতকে লক্ষ্য করে আত্মাকে অবদান রেখেছিল।

“এটি কোনও স্বস্তি নয়, তবে একটি গুরুত্বপূর্ণ জয়। আমরা ইতিমধ্যে ভাল গেমস তৈরি করছিলাম, তবে আমরা এখানে একটি ভুল করছিলাম, সেখানে একটি ভুল। আজ আমরা ধারাবাহিক ছিলাম, দলটি দুর্দান্ত ম্যাচ করেছিল এবং এটি ক্লাসিকটি খেলতে আত্মবিশ্বাস দেয়,” কাইও জর্জি যুক্তি দিয়েছিলেন।

স্বতন্ত্রভাবে আক্রমণকারী একটি বিশিষ্ট মুহুর্তের মধ্য দিয়ে যায়। তিনি এমন গোলটি করেছিলেন যা আন্তঃসংশ্লিষ্ট হয়ে ক্রুজিরোর জয় অর্জন করেছিল। এটির সাথে, এটি চ্যাম্পিয়নশিপে 15 এ পৌঁছেছে এবং আর্টিলারিগুলিতে আরও বেশি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। সর্বোপরি, এটি দ্বিতীয় স্থানে থাকা অ্যারাসকেটা এবং ভেজিটির জন্য একটি পাঁচটি দুর্দান্ত সুবিধা খুলেছে।

ক্রুজিরো দ্বারা বৈশিষ্ট্যযুক্ত পারফরম্যান্স

এই পারফরম্যান্সের সাথে, কাইও জর্জি অন্যান্য স্ট্রাইকারদের পাশাপাশি একটি আকর্ষণীয় প্যাসেজ তৈরি করেছেন যারা ফক্সের শীর্ষস্থানীয় স্কোরারও ছিলেন। সুতরাং, তাকে ক্লাবের এই প্রসঙ্গ এবং ব্রাজিলিয়ান দলের সমন সহ প্রত্যাশা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল।

আক্রমণকারী যোগ করেছেন, “এই ক্লাবে থাকতে আমার পক্ষে অত্যন্ত সন্তোষজনক।

ক্রুজিরো পরের বুধবার (২ 27) এমআরভি অ্যারেনায় সন্ধ্যা সাড়ে at টায় ব্রাজিলিয়ান কাপের কোয়ার্টার ফাইনালের কোয়ার্টার ফাইনালের জন্য অ্যাটলেটিকোর মুখোমুখি হয়ে মাঠে ফিরে আসেন।

