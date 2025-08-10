কাউউয়েস এক্সিকিউটির মাইকা পার্সনসের বাণিজ্য অনুরোধ সম্পর্কে ভোঁতা বার্তা রয়েছে

ডালাস কাউবয়রা দীর্ঘমেয়াদী চুক্তি সম্প্রসারণে মাইকা পার্সনসের সাথে কোনও চুক্তিতে আসতে সক্ষম হননি, তবে এর অর্থ এই নয় যে টিমের বাণিজ্য আলোচনায় স্টার পাস-রুশারকে কেনাকাটা করার কোনও পরিকল্পনা রয়েছে।
পার্সনস, যিনি এই মৌসুমে তার রুকি চুক্তির চূড়ান্ত বছরে মাত্র 24 মিলিয়ন ডলারের বেশি উপার্জন করছেন, প্রকাশ্যে কাউবয়দের কাছ থেকে একটি ব্যবসায়ের অনুরোধ ১ আগস্ট। তিনি এখন প্রথম সপ্তাহের আগে কাজ করার প্রতিবেদন করবেন কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে।
পার্সনস প্রশিক্ষণ শিবিরে অনুশীলন করতে অস্বীকার করার সময়, তিনি শনিবার রাতে র্যামসের বিপক্ষে তাদের পূর্বসূরী খেলার জন্য কাউবয়দের সাথে লস অ্যাঞ্জেলেসে ভ্রমণ করেছিলেন। কিক অফের আগে ডালাসের নির্বাহী ভাইস প্রেসিডেন্ট স্টিফেন জোন্স বলেছিলেন যে তিনি দলে যোগদানের পার্সনের সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট। জোন্স আরও বলেছিলেন যে কাউবয়দের “মিকাকে ব্যবসায়ের কোনও ইচ্ছা নেই।”