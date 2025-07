কাউথের বেন হানিয়া তার ভেনিস চলচ্চিত্র ‘দ্য ভয়েস অফ হিন্দ রাজাব’ তে

হিন্দ রাজাবের ভয়েসতিউনিসিয়ার চলচ্চিত্র নির্মাতা কাওউটার বেন হানিয়ার সর্বশেষ বৈশিষ্ট্যটি এই বছরের ভেনিস ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে প্রতিযোগিতায় আত্মপ্রকাশ করবে।

আজ সকালে তাঁর সরকারী সংবাদ সম্মেলনের সময় শিরোনাম ঘোষণা করে ভেনিস হেড আলবার্তো বার্বেরা বর্ণনা করেছেন হিন্দ রাজাবের ভয়েস একটি চলমান চলচ্চিত্র হিসাবে যা তিনি বিশ্বাস করেছিলেন যে “শ্রোতাদের এবং সমালোচকদের সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করবে।”

ফিল্ম গত বছর গাজায় ইস্রায়েলি বাহিনী দ্বারা তার পরিবারের ছয় সদস্য সহ ইস্রায়েলি বাহিনী দ্বারা নিহত এক যুবক প্যালেস্তিনি মেয়ে হিন্দ রাজাবের গল্প বলে। রাজাব এবং তার পরিবার গাজা শহর থেকে পালিয়ে যাচ্ছিল যখন তাদের গাড়ি চালানো হয়েছিল, তার চাচা, খালা এবং তিন চাচাত ভাইকে হত্যা করেছিল। রাজাব এবং অন্য এক চাচাত ভাই বেঁচে গিয়ে ফিলিস্তিন রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির (পিআরসিএস) এর সাথে যোগাযোগের জন্য যোগাযোগ করেছিলেন। গাড়িটি পরে রাজাব এবং প্যারামেডিকস উভয়ের সাথেই পাওয়া গিয়েছিল। রাজাবের মৃত্যু বিশ্বব্যাপী বিক্ষোভের সূত্রপাত করেছিল, বিশেষত কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে, যেখানে শিক্ষার্থীরা হ্যামিল্টন হলকে হিন্ডের হল হিসাবে নামকরণ করেছিল। আমেরিকান র‌্যাপার ম্যাকলমোর হিন্ডস হল নামে একটি প্রতিবাদ গানও প্রকাশ করেছেন।

চলচ্চিত্রের অফিসিয়াল সংক্ষিপ্তসারটি পড়েছে: ২৯ শে জানুয়ারী, ২০২৪। রেড ক্রিসেন্ট স্বেচ্ছাসেবীরা জরুরি কল পান। গাজায় আগুনের নীচে একটি গাড়িতে আটকা পড়ে একটি 6 বছর বয়সী কিশোরী উদ্ধারের জন্য আবেদন করে। তাকে লাইনে রাখার চেষ্টা করার সময়, তারা তার কাছে অ্যাম্বুলেন্স পেতে যথাসাধ্য চেষ্টা করে। তার নাম ছিল হিন্দ রাজাব।

একজন প্রবীণ ডকুমেন্টারি চলচ্চিত্র নির্মাতা বেন হানিয়া বার্বেরার প্রেসারের পরের এক বিবৃতিতে বলেছিলেন যে তিনি প্রথম রাজাবের গল্পের মুখোমুখি হয়েছিলেন এবং পুরষ্কারগুলি তার 2024 বৈশিষ্ট্যের জন্য প্রচার চালাচ্ছেন চার কন্যা। এই ছবিটি 2023 সালে কান ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে আত্মপ্রকাশ করেছিল যেখানে এটি ডকুমেন্টারি অ্যাওয়ার্ড জিতেছে এবং 2024 একাডেমি পুরষ্কারে একটি ডকুমেন্টারি নাম অবতরণ করেছে।

“আমি অস্কার প্রচারের মাঝামাঝি সময়ে ছিলাম চার কন্যাএবং মানসিকভাবে অবশেষে আমি দশ বছর ধরে লিখছিলাম এমন একটি ছবিতে প্রাক-প্রযোজনায় প্রবেশের প্রস্তুতি নিচ্ছেন, “তিনি লিখেছিলেন।

“তারপরে, ল্যাক্সের একটি লেওভারের সময়, সমস্ত কিছু স্থানান্তরিত হয়েছিল। আমি হিন্দ রাজাব সাহায্যের জন্য ভিক্ষা করার একটি অডিও রেকর্ডিং শুনেছি। ততক্ষণে তার কণ্ঠস্বর ইতিমধ্যে ইন্টারনেটে ছড়িয়ে পড়েছিল। আমি তত্ক্ষণাত্ অসহায়ত্বের মিশ্রণ অনুভব করেছি, এবং একটি অপ্রতিরোধ্য দুঃখ অনুভব করেছি। আমার মতো একটি শারীরিক প্রতিক্রিয়া, আমি যেমনটি পরিকল্পিত হিসাবে চালিয়ে যেতে পারি না।”

বেন হানিয়া যোগ করেছেন: “এই ফিল্মের হৃদয় খুব সাধারণ কিছু এবং এর সাথে বেঁচে থাকা খুব কঠিন। আমি এমন একটি পৃথিবী গ্রহণ করতে পারি না যেখানে কোনও শিশু সাহায্যের জন্য ডাকে এবং কেউ আসে না।”

“এই ব্যথা, সেই ব্যর্থতা, আমাদের সকলের অন্তর্গত This এই গল্পটি কেবল গাজার নয় It এটি একটি সর্বজনীন শোকের সাথে কথা বলে It এটি একটি সর্বজনীন শোকের সাথে কথা বলে,” তিনি লিখেছিলেন। “এবং আমি বিশ্বাস করি যে কথাসাহিত্য (বিশেষত যখন এটি যাচাই করা, বেদনাদায়ক, বাস্তব ঘটনাগুলি থেকে আঁকেন) সিনেমার সবচেয়ে শক্তিশালী সরঞ্জাম। ব্রেকিং নিউজের শব্দ বা স্ক্রোলিংয়ের ভুলে যাওয়ার চেয়ে আরও শক্তিশালী। সিনেমা একটি স্মৃতি সংরক্ষণ করতে পারে। সিনেমা অ্যামনেসিয়াকে প্রতিরোধ করতে পারে।”

আপনি বেন হানিয়ার সম্পূর্ণ বিবৃতি পড়তে পারেন নীচে। বারবেরা আজ সকালে ঘোষিত অন্যান্য শিরোনামগুলির মধ্যে লুকা গুয়াদাগনিনোর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে শিকারের পরে, জে কেলিসর্বশেষ চলচ্চিত্র নোহ বাউম্বাচ, এবং গিলারমো দেল টোরোর ফ্রাঙ্কেনস্টাইনজ্যাকব এলর্ডি এবং অস্কার আইজাক অভিনীত। 2025 ভেনিস ফিল্ম ফেস্টিভালটি আগস্ট 27-সেপ্টেম্বর 6 থেকে চলে।

কাওউটার বেন হানিয়ার বক্তব্য:

“আমি গভীরভাবে সম্মানিত হিন্দ রাজাবের ভয়েস এই বছরের ভেনিস ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে প্রতিযোগিতার জন্য নির্বাচিত হয়েছে। ফিল্মে এই অবিশ্বাস্য স্পটলাইট দেওয়ার জন্য আলবার্তো বার্বেরা এবং পুরো নির্বাচন কমিটিকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ।

এই প্রকল্পের চারপাশে শক্তিতে বৈদ্যুতিক কিছু ছিল এত তাত্ক্ষণিক, এত জীবিত। একজন চলচ্চিত্র নির্মাতা হিসাবে আমার সমস্ত বছরগুলিতে, আমি কখনই ভাবিনি যে মাত্র 12 মাসের মধ্যে শুরু থেকে শেষ হওয়া সম্ভব হবে।

এটি কীভাবে শুরু হয়েছিল তা এখানে: আমি অস্কার প্রচারের মাঝখানে ছিলাম চার কন্যাএবং মানসিকভাবে আমি দশ বছর ধরে লিখছিলাম এমন একটি ছবিতে প্রাক-প্রযোজনায় প্রবেশের জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুতি নিচ্ছেন। তারপরে, ল্যাক্সের একটি লেওভার চলাকালীন, সবকিছু স্থানান্তরিত হয়েছিল। আমি শুনেছি হিন্দ রাজাব সাহায্যের জন্য ভিক্ষা করে একটি অডিও রেকর্ডিং। ততক্ষণে তার কণ্ঠস্বর ইতিমধ্যে ইন্টারনেটে ছড়িয়ে পড়েছিল।

আমি তাত্ক্ষণিকভাবে অসহায়ত্বের মিশ্রণ এবং একটি অপ্রতিরোধ্য দুঃখ অনুভব করেছি। একটি শারীরিক প্রতিক্রিয়া, মাটির মতো আমার অধীনে স্থানান্তরিত হয়েছিল। আমি পরিকল্পনা অনুযায়ী চালিয়ে যেতে পারিনি।

আমি রেড ক্রিসেন্টের সাথে যোগাযোগ করেছি এবং তাদের আমাকে সম্পূর্ণ অডিও শুনতে দিতে বলেছিলাম। এটি প্রায় 70 মিনিট দীর্ঘ ছিল এবং হ্যারোয়িং ছিল।

এটি শোনার পরে, আমি কোনও সন্দেহ ছাড়াই জানতাম যে আমাকে অন্য সমস্ত কিছু ফেলে দিতে হয়েছিল। আমাকে এই ছবিটি তৈরি করতে হয়েছিল।

আমি এই কলটির অন্য প্রান্তে থাকা প্রকৃত লোকদের সাথে, যারা তাকে সাহায্য করার চেষ্টা করেছিলেন তাদের সাথে আমি দীর্ঘ সময় ধরে কথা বলেছি। আমি শুনেছি, আমি কেঁদেছিলাম, আমি লিখেছি।

তারপরে আমি তাদের প্রশংসাপত্রগুলি ঘিরে একটি গল্প বোনা, হিন্দের কণ্ঠের আসল অডিও রেকর্ডিং ব্যবহার করে এবং একটি একক-অবস্থান চলচ্চিত্র নির্মাণ করি যেখানে সহিংসতা স্ক্রিনের বাইরে থেকে যায়। এটি একটি ইচ্ছাকৃত পছন্দ ছিল। যেহেতু হিংসাত্মক চিত্রগুলি আমাদের পর্দার সর্বত্র, আমাদের টাইমলাইনগুলি, আমাদের ফোনগুলিতে রয়েছে।

আমি যা চেয়েছিলাম তা ছিল অদৃশ্যদের দিকে মনোনিবেশ করা: অপেক্ষা, ভয়, যখন সহায়তা আসে না তখন নীরবতার অসহনীয় শব্দ। কখনও কখনও, আপনি যা দেখেন না তা আপনি যা করেন তার চেয়ে বেশি ধ্বংসাত্মক।

এই ফিল্মের কেন্দ্রবিন্দুতে খুব সাধারণ কিছু এবং এর সাথে বেঁচে থাকা খুব কঠিন। আমি এমন একটি পৃথিবী গ্রহণ করতে পারি না যেখানে কোনও শিশু সাহায্যের জন্য ডাকে এবং কেউ আসে না। সেই ব্যথা, সেই ব্যর্থতা, আমাদের সকলের অন্তর্গত। এই গল্পটি কেবল গাজা সম্পর্কে নয়। এটি একটি সর্বজনীন শোকের সাথে কথা বলে। এবং আমি বিশ্বাস করি যে কথাসাহিত্য (বিশেষত যখন এটি যাচাই করা, বেদনাদায়ক, বাস্তব ঘটনাগুলি থেকে আঁকেন) সিনেমার সবচেয়ে শক্তিশালী সরঞ্জাম। ব্রেকিং নিউজের শব্দ বা স্ক্রোলিংয়ের ভুলে যাওয়ার চেয়ে আরও শক্তিশালী। সিনেমা একটি স্মৃতি সংরক্ষণ করতে পারে। সিনেমা অ্যামনেসিয়া প্রতিরোধ করতে পারে।

রাজাবের কণ্ঠস্বর শোনা যায়। ”