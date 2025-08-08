কাউন্টার টেরর পুলিশ প্যালেস্টাইন অ্যাকশন লন্ডনের প্রতিবাদ ব্রিফিং বন্ধ করে দিয়েছে ইউকে | খবর

সন্ত্রাসবাদ বিরোধী পুলিশরা একটি অনলাইন সভা বন্ধ করে দিয়েছে যে মেট পুলিশ যা বলেছে তার আগে অনুমোদিত সন্ত্রাসী গোষ্ঠী প্যালেস্তাইন অ্যাকশনটির প্রতিবাদ নিয়ে আলোচনা করে একটি অনলাইন সভা বন্ধ করে দিয়েছে, যা রাজধানী জুড়ে বিক্ষোভের একটি ‘ব্যস্ত’ উইকএন্ড হবে বলে আশা করা হচ্ছে।
৫ জুলাই থেকে প্যালেস্টাইন অ্যাকশন সন্ত্রাসবাদ আইনের অধীনে একটি নিষিদ্ধ সন্ত্রাসী সংগঠন হয়েছে। তবে, ওয়েস্টমিনস্টারের বাইরের একটি প্রতিবাদে অবৈধ গোষ্ঠীর ব্যানারে শনিবার প্রায় ৫০০ জন লোক ইচ্ছাকৃতভাবে আইনটি উড়িয়ে দেবেন বলে আশা করা হচ্ছে। এই গোষ্ঠীর সাথে সংঘবদ্ধতার জন্য সন্ত্রাসবাদ আইনের আওতায় এখন পর্যন্ত ২০০ জনেরও বেশি লোককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং বেশ কয়েকটি অভিযুক্ত করা হয়েছে।
বৃহস্পতিবার রাতে, লোকেরা সপ্তাহান্তে সময় এবং আইনী পরামর্শের মতো নির্দেশনা পাওয়ার জন্য একটি জুম ব্রিফিংয়ের আয়োজন করা হয়েছিল, তবে জানা গেছে যে সন্ত্রাসবাদী পুলিশ অফিসাররা প্রস্তুত ছিলেন এবং ফিডটি বন্ধ করার জন্য অপেক্ষা করেছিলেন।
অনুযায়ী টেলিগ্রাফের কাছেস্কটল্যান্ড ইয়ার্ড প্লাগটি টানানোর পরে আয়োজকরা কোনও সভা ছাড়াই ছেড়ে গিয়েছিলেন।
কাউন্টার টেরোরিজম পুলিশিংয়ের একজন মুখপাত্র প্রকাশকে বলেছেন: “কাউন্টার টেরোরিজম ইন্টারনেট রেফারেল ইউনিট (সিটিআইআরইউ) এমইটি -র কাউন্টার টেরোরিজম কমান্ডের মধ্যে অবস্থিত একটি জাতীয় কাউন্টার টেরোরিজম পুলিশিং ইউনিট, যা জনসাধারণের দ্বারা অনলাইনে পাওয়া এই জাতীয় উপাদান সহ সম্ভাব্য অনলাইন সন্ত্রাসী ও চরমপন্থী উপাদানের মূল্যায়নের জন্য উত্সর্গীকৃত।
“এটি এই জাতীয় উপাদান অপসারণ বা সীমাবদ্ধতা চাইতে পরিষেবা সরবরাহকারীদের সাথে কাজ করে। যদি উপাদান যুক্তরাজ্যের সন্ত্রাসবাদ আইন লঙ্ঘন করে তবে পুলিশও তদন্ত করতে পারে।
“সিটিআইআরইউ বিভিন্ন প্রযুক্তি, সোশ্যাল মিডিয়া এবং অনলাইন পরিষেবা সরবরাহকারীদের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করে, তবে আমরা নির্দিষ্ট প্ল্যাটফর্ম বা সরবরাহকারীদের সাথে আমাদের নির্দিষ্ট সামগ্রী বা আমাদের যে কোনও যোগাযোগ থাকতে পারে সে সম্পর্কে মন্তব্য করি না।”
প্যালেস্তাইন অ্যাকশন সম্পর্কিত জুলাই 5, 2025 -এ, ইউকে পুলিশিং সন্ত্রাসবাদ আইনের অধীনে সন্দেহজনক অপরাধের জন্য 221 গ্রেপ্তার করেছে।
August ই আগস্ট পর্যন্ত ১০ জনকে অভিযুক্ত করা হয়েছিল, এবং আরও তদন্ত ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থার মাধ্যমে অগ্রগতি করছিল। এই ক্ষেত্রে কার্যকর এবং উপযুক্ত ফলাফলগুলিতে পৌঁছানোর জন্য দেশজুড়ে সন্ত্রাসবাদ পুলিশিং এবং সারা দেশে বাহিনী সিস্টেম জুড়ে কাজ করছে।
কাউন্টার টেরোরিজম পুলিশিংয়ে প্রতিরোধ ও অনুসরণ করার জন্য সিনিয়র জাতীয় সমন্বয়কারী, ভিকি ইভান্স বলেছেন: “ফিলিস্তিন অ্যাকশনের অভিযোগটি কার্যকর হওয়ার পর থেকে সিটিপির সাথে কর্মরত পুলিশ বাহিনী যথেষ্ট পরিমাণে গ্রেপ্তার করেছে।
“আমাদের ভূমিকা হ’ল আইনটি প্রয়োগ করা যেখানে আমরা অপরাধ সংঘটিত হওয়ার সন্দেহ করি এবং আমরা ভয় বা অনুগ্রহ ছাড়াই তা চালিয়ে যাব। এই মুহুর্তে, গ্রুপ ফিলিস্তিন অ্যাকশনটির সদস্য হওয়া বা উত্সাহিত করা অবৈধ রয়ে গেছে। এই আইনটি সেই গোষ্ঠীর সাথে সুনির্দিষ্ট এবং ফিলিস্তিনিদের পক্ষে সমর্থনে প্রতিবাদ করার অধিকারে হস্তক্ষেপ করে না।
“লন্ডন সহ বেশ কয়েকটি বড় শহরে বিক্ষোভ প্রত্যাশার সাথে আগামী দিনগুলিতে এই অধিকার সংরক্ষণ করা যেতে পারে তা নিশ্চিত করার জন্য অপারেশনাল পরিকল্পনা রয়েছে।
“পাশাপাশি এই নিষিদ্ধ গোষ্ঠীর সমর্থনে ক্রিয়াকলাপের প্রতিক্রিয়া জানাতে দৃ ust ় পরিকল্পনা করার পাশাপাশি, এই জাতীয় ঘটনাগুলি অনুসরণ করে চিহ্নিত বা রিপোর্ট করা যেতে পারে এমন অপরাধগুলি তদন্তের জন্য সংস্থানগুলিও রয়েছে।”