You are Here
কাউন্সিলর সোশ্যাল মিডিয়ার জন্য দর্শকদের চিত্রগ্রহণের নিন্দা করার সাথে সাথে ক্যারিগালাইন ফায়ার বাড়ির ক্ষতি করে
News

কাউন্সিলর সোশ্যাল মিডিয়ার জন্য দর্শকদের চিত্রগ্রহণের নিন্দা করার সাথে সাথে ক্যারিগালাইন ফায়ার বাড়ির ক্ষতি করে

ক্যারিগালিনে ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্থ একটি বিশাল আগুন জ্বলন্ত ভিডিও এবং ছবি তোলার জন্য আগত লোকদের নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে।

এই ঘটনাটি ক্যারিগালাইন, ক্রসহ্যাভেন এবং মিডলটন, পাশাপাশি কর্ক সিটি ফায়ার সার্ভিস থেকে ফায়ার ইউনিটগুলি তৈরি করেছিল, যা “একটি কঠিন প্রতিক্রিয়া পরিস্থিতি” হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছিল।

আগুনের ফলে কমপক্ষে দুটি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল, যা রবিবার দুপুর ১২.৩০ এর পরেই উপরের কিলমনি অঞ্চলের হিলভিউ এস্টেটে ছড়িয়ে পড়ে। কোনও আঘাতের খবর পাওয়া যায়নি।

ক্যারিগালাইন স্টেশনের চিফ ফায়ার অফিসার ক্রিস গ্লেডহিল বলেছেন, ক্রসাভেন ফায়ার সার্ভিস তাদের সাথে যোগ না দেওয়া পর্যন্ত তাঁর ক্রুরা “গুরুতর দমকলকর্মের প্রচেষ্টা” করেছেন।

“আমাদের আরও সংস্থান যেমন একটি বায়বীয় প্ল্যাটফর্মের প্রয়োজন ছিল, তাই আমি আমাদের সহায়তা করার জন্য কর্ক সিটির প্ল্যাটফর্মটি একত্রিত করেছিলাম,” তিনি বলেছেন আইরিশ পরীক্ষক।

“তারপরে আমাদের আরও জলের দরকার ছিল কারণ হাইড্র্যান্টের চাপ কিছুই ছিল না।

ক্রুরা শক্ত বাতাসের বিরুদ্ধে কাজ করেছিল যা শিখার শিখাকে একটি প্রতিবেশী বাড়িতে ঠেলে দেয়, এটি স্থাপন করে। দমকলকর্মীরা পরে জ্বলন্ত জ্বলজ্বল করে।

“ধন্যবাদ, কেউ আহত হয়নি এবং আমাদের চিন্তাভাবনা পরিবারগুলির সাথে রয়েছে যারা তাদের বাড়িঘর হারিয়েছে,” মিঃ গ্লেডহিল যোগ করেছেন।

ফাইন গেইল কাউন্সিলর জ্যাক হোয়াইট তাদের “খুব কঠিন পরিস্থিতিতে ব্যতিক্রমী কাজের” জন্য জরুরি পরিষেবাগুলির প্রশংসা করেছেন।

তবে, তিনি বলেছিলেন যে বেশ কয়েকটি উপাদান এস্টেটে আগত লোকদের নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে “কেবল একবার দেখার জন্য”।

মিঃ হোয়াইট বলেছিলেন, “দেখে মনে হচ্ছে আমরা এখন এমন এক যুগে রয়েছি যেখানে লোকেরা সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাগ করে নেওয়ার জন্য ফুটেজ ক্যাপচার করতে আগ্রহী, মানুষ ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে এই বিষয়টি সম্পর্কে আরও বিবেচনার বিরোধিতা করার বিরোধিতা করে,” মিঃ হোয়াইট বলেছিলেন।

“আমরা কয়েক মাস আগে একইরকম পরিস্থিতি দেখেছি যখন দরিদ্র লোকটি লি নদীতে ডুবে গিয়েছিল এবং যেখানে লোকেরা বাইস্ট্যান্ডার হওয়ার জন্য এবং তাদের ফোনে ফুটেজ রেকর্ড করার জন্য পছন্দ করে নিচ্ছিল না কিছু করার বিরোধিতা করে।

তিনি আরও যোগ করেছেন, “লোকেরা কীভাবে এই বিষয়গুলি সম্পর্কে চিন্তা করে তা একটি দুর্ভাগ্যজনক বিকাশ।”

মিঃ হোয়াইট বলেছিলেন যে এটি দেখে দুঃখের বিষয় ছিল এবং “লোকেরা তাদের পছন্দগুলি সম্পর্কে সাবধানতার সাথে প্রতিফলিত করতে হবে যদি তারা গতকাল যে ধরণের জিনিসটি বেছে নিয়েছিল।”

কাউন্সিলর বিশ্বাস করেন যে পরিবারগুলি হারানো পরিবারগুলিকে সহায়তা করার জন্য “একরকম প্রচেষ্টা” হবে।

মিঃ হোয়াইট যোগ করেছেন, “ক্যারিগালিনে এই সম্প্রদায়ের মধ্যে আমরা খুব ভাগ্যবান যে আমরা এখনও এই জাতীয় সময়ে সম্প্রদায়ের একটি ধারণা ধরে রেখেছি।

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts

মন্তব্য করুন

আপনার ই-মেইল এ্যাড্রেস প্রকাশিত হবে না। * চিহ্নিত বিষয়গুলো আবশ্যক।