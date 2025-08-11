কাউন্সিল নাইজেরিয়ার ভেটেরিনারি অনুশীলনের মানকে সমর্থন করার প্রতিশ্রুতি দেয়

নাইজেরিয়ার ভেটেরিনারি কাউন্সিল (ভিসিএন) জুনোটিক রোগগুলির ক্রমবর্ধমান বিস্তারকে মোকাবেলায় এবং দেশে একটি পুষ্টিকর প্রোটিন গ্রহণের বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য ভেটেরিনারি অনুশীলনের মানকে সমর্থন করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।
ভিসিএন সভাপতি অধ্যাপক ম্যাথু অ্যাডামস নাইজেরিয়ার কলেজ অফ ভেটেরিনারি সার্জনসের প্রায় ২০৫ জন ফেলো -র ৫ ম সমাবর্তন এবং 7th ম বিনিয়োগ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রেখে এ কথা বলেছেন। তিনি বলেছিলেন যে কাউন্সিলটি নাইজেরিয়ার ভেটেরিনারি অনুশীলনের সমস্ত স্তরে মান বজায় রাখা হয়েছে তা নিশ্চিত করার জন্য প্রস্তুত রয়েছে, যাতে অনুশীলনকারীরা সফল হতে পারে।
তিনি বলেছিলেন, “আমরা নিশ্চিত করব যে মান অনুসরণ করা হয়েছে এবং আমরা ধর্মীয়ভাবে তাদের অনুসরণ করব যাতে আমাদের কাছে মানসম্পন্ন পশুচিকিত্সক এবং পেশাদার রয়েছে যা একটি স্বাস্থ্য স্থানের মধ্যে জুনোটিক রোগগুলির বিরুদ্ধে লড়াই করতে সক্ষম হবে এবং নিশ্চিত করে যে মানসম্পন্ন প্রোটিন রয়েছে।”
অধ্যাপক আদানু, যিনি ইয়াকুবু গোওন বিশ্ববিদ্যালয়ের আবুজার উপাচার্যও রয়েছেন, দুধ, মাছ এবং মাংসের আমদানি হ্রাস করার প্রয়োজনীয়তার উপর আরও জোর দিয়েছিলেন, উল্লেখ করে যে এই কীর্তি অর্জনের জন্য দেশে সমস্ত প্রয়োজনীয় সংস্থান রয়েছে।
তিনি পুরষ্কারীদের বর্তমান প্রশাসনের প্রাণিসম্পদ রূপান্তরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করার দায়িত্ব দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন যে অনুগামীদের একটি উচ্চতর দায়িত্বের জন্য ডাকা হচ্ছে।
নাইজেরিয়ার পোস্ট গ্র্যাজুয়েট কলেজ অফ ভেটেরিনারি সার্জনসের ভারপ্রাপ্ত প্রোভস্ট প্রফেসর আদানু হাসান প্রকাশ করেছেন যে বেশিরভাগ স্নাতক পিএইচডি হোল্ডার যারা তিন বছরের কঠোর প্রশিক্ষণ, ক্লিনিকাল, বক্তৃতা, দক্ষতা অর্জনের মধ্য দিয়ে চলেছেন, তারা বলেছিলেন যে তারা তাদের স্পেসিফিকেশন পূরণের পরে পুরষ্কার পেয়েছিলেন,
তিনি বলেছিলেন যে তারা যে প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে গেছে তারা তাদের শিল্পের দাবির সাথে পূরণ করতে সক্ষম করবে ..
নাইজেরিয়া ভেটেরিনারি মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ডাঃ মূসা অরোকোইও ভেটেরিনারি সম্প্রদায়ের ক্রমবর্ধমান ফেলোদের নিয়ে তাঁর সুখ প্রকাশ করেছেন।
তিনি বলেছিলেন, আফ্রিকার ক্রমবর্ধমান রোগের বোঝা, যা ৯ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি পৌঁছেছে, সলিউশন-চালিত প্রচেষ্টার নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য ভেটেরিনারি ক্ষেত্রে আরও বিশেষজ্ঞ কর্মীদের প্রয়োজন রয়েছে।
তিনি আরও ব্যাখ্যা করেছিলেন যে, আগের চেয়ে আগের চেয়ে প্রাণীর উত্পাদনশীলতা রোগের হার দ্বারা উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত হয়েছে।
তিনি প্রাণীদের মধ্যে অ্যান্টিমাইক্রোবায়াল প্রতিরোধের ক্রমবর্ধমান হারের কথাও উল্লেখ করেছিলেন, উল্লেখ করেছিলেন যে এটি পূর্বে অনুমান করা হয়েছিল যে প্রতিরোধের কারণে মৃত্যুগুলি ২০৫০ সালের মধ্যে ১০ মিলিয়ন ডলারে পৌঁছে যাবে, তবে এখন এটি প্রায় 39 মিলিয়ন মৃত্যুর ফলস্বরূপ আশা করা হচ্ছে।
তিনি স্নাতকদের এই চ্যালেঞ্জগুলি পরিচালনা করতে এবং নবীন প্রত্যাশার এজেন্ডার সাথে সামঞ্জস্য করার জন্য নিজেকে আরও ভাল অবস্থানের জন্য অনুরোধ করেছিলেন।
এছাড়াও বক্তৃতা, প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী ইদি মুখতার মাইহা বলেছেন, মন্ত্রণালয় নাইজেরিয়ার প্রাণিসম্পদ খাতকে রূপান্তরিত করার লক্ষ্যে একটি জাতীয় প্রাণিসম্পদ রোডম্যাপ তৈরি করেছে।
মন্ত্রণালয়ের স্থায়ী সচিবের প্রতিনিধিত্বকারী মাইহা ডাঃ চিনিয়ের আকুজোবি ব্যাখ্যা করেছিলেন যে রোডম্যাপে ১০ টি স্তম্ভ রয়েছে, তিনি আরও যোগ করেছেন যে এটি প্রাণিসম্পদ মূল্য শৃঙ্খলার উত্পাদনশীলতা, স্থিতিস্থাপকতা এবং বাণিজ্যিকীকরণের উন্নয়নের বিস্তৃত প্রচেষ্টার অংশ।
মন্ত্রী তাই পুরষ্কারীদের তাদের অর্জিত জ্ঞান প্রয়োগ করে প্রাণিসম্পদ খাতকে প্রতিস্থাপনের জন্য মন্ত্রকের সাথে সহযোগিতা করার জন্য পুরষ্কারীদের চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন।