ডালাস কাউবয় কোয়ার্টারব্যাক ডাক প্রেসকোট ২০২৪ মৌসুমের প্রায় অর্ধেকটি ইনজুরিতে নিখোঁজ হওয়ার পরে দলের হয়ে ফিরে আসবেন, সম্ভাব্য সুপার বাউলের প্রতিযোগীদের পক্ষে -10-১০ বছর ধরে।
প্রেসকোট লস অ্যাঞ্জেলেস র্যামসের বিপক্ষে দলের প্রথম প্রিসন গেমের পক্ষে ছিলেন। তিনি সংক্ষেপে র্যামস দলের মালিক স্টান ক্রোনকের সাথে দেখা করেছিলেন এবং তাকে একটি সাহসী বার্তা দিয়েছিলেন।
“আমরা এনএফসি চ্যাম্পিয়নশিপে আপনার সাথে দেখা করব,” তিনি ক্রোনকে বলেছেন, ডাব্লুএফএএ টিভি মাধ্যমে।
সুপার বাউলে পৌঁছানো এবং চ্যাম্পিয়নশিপ জিতানো প্রতি মৌসুমে কাউবয়দের জন্য লক্ষ্য। দুর্ভাগ্যক্রমে তাদের অনুরাগীদের জন্য, মনে হচ্ছে, প্রায় তিন দশক বা তারও বেশি সময় ধরে, এমন এক ধরণের বিপর্যয় রয়েছে যা দলটিকে তার স্বপ্নটি ধরতে বাধা দিয়েছে।
প্রেসকটের আঘাত 2024 সালে ডালাস ভোগেন এমন একটি সংখ্যার মধ্যে একটি মাত্র একটি ছিল। 2021 থেকে 2023 সাল পর্যন্ত ডালাস 12-5 এবং এই তিনটি মরসুমের মধ্যে এনএফসি ইস্ট বিভাগ দুটি জিতেছিল। যাইহোক, দলটি বিভাগীয় রাউন্ডের চেয়ে আর কখনও তৈরি করেনি, যা ১৯৯৫ সালে সুপার বাউল জয়ের পর থেকেই প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।
কাউবয়রা গত ২৯ বছরে কিছু ভয়ঙ্কর মরসুম একসাথে রেখে এনএফসি চ্যাম্পিয়নশিপের জন্য এমনকি একটি বিডকেও সুরক্ষিত করতে ব্যর্থ হয়েছে।
প্রাক্তন-এনবিএ প্লেয়ার কিউবি-র পূর্বসূরী অভিষেকের পরে শেডার স্যান্ডার্স-লেব্রন জেমস তুলনা করে
র্যামস 2021 সালে ম্যাথু স্টাফোর্ডের পিছনে এবং অ্যারন ডোনাল্ডের নেতৃত্বে একটি প্রতিরক্ষা পিছনে একটি সুপার বাউল জিতেছিল। তারা গত তিনটি মরশুমের দুটিতে প্লে অফ করেছে তবে এনএফসি চ্যাম্পিয়নশিপে এটি ফিরিয়ে দেয়নি।
এই মৌসুমে, ডালাসের জন্য বাধা হতে পারে কে মাঠে বাইরে নেই, কারণ লাইনব্যাকার মাইকা পার্সনস এবং দলটি চুক্তির আলোচনায় একটি অচলাবস্থায় এসেছে। পার্সনস তখন থেকে একটি বাণিজ্যের জন্য অনুরোধ করেছে এবং কাজ করছে – কেবল প্রশিক্ষণ শিবিরে নয়।
উভয় পক্ষই কোনও চুক্তিতে আসবে কিনা তা স্পষ্ট নয়। ডালাসকে এনএফএল ডিফেন্সের মধ্যে শীর্ষ দশে ফিরে আসার জন্য, দলে পার্সন থাকা মূল বিষয় হবে।
