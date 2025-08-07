You are Here
কাউবয়রা কি মাইকা পার্সনগুলির সাথে পারমাণবিক বিকল্প ব্যবহার করতে পারে?

একটি ধারণা রয়েছে বলে মনে হয় যে মিকাহ পার্সনস এবং ডালাস কাউবয়দের মধ্যে পরিস্থিতি ডাক প্রেসকোট এবং সিডি ল্যাম্বের জন্য গত বছর যে আলোচনার ঘটনা ঘটেছিল তার চেয়ে অনেক আলাদা।

কাউবয়রা ক্লিভল্যান্ড ব্রাউনদের বিপক্ষে তাদের মরসুমের ওপেনার খেলার কয়েক ঘন্টা আগে প্রেসকটের সাথে তাদের নতুন চুক্তি ঘোষণা করেছিল। ডালাসের পূর্বসূরী সময়সূচির পরে ল্যাম্ব 27 আগস্ট তার চুক্তির সম্প্রসারণে স্বাক্ষর করেছিলেন।

অ্যাথলেটিকের মাইকেল সিলভার প্রতি, আছে “আঘাত” অনুভূতি মালিক জেরি জোন্স, এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট স্টিফেন জোন্স এবং পার্সনের মধ্যে। জোন্স পরিবার বিশ্বাস করেছিল যে তাদের পার্সনের সাথে একটি চুক্তি রয়েছে, তবে স্টার পাস রুশার অসন্তুষ্ট যে সামনের অফিস তার এজেন্ট ডেভিড মুলুঘেটার সাথে কাজ করবে না।

যেহেতু পার্সনরা এই গ্রীষ্মে প্রশিক্ষণ শিবিরে দেখিয়েছিল, তাই তিনি লিভারেজ হারিয়েছেন এবং ডালাসের মরসুমের শুরুতে কোনও চুক্তি না হলে ব্যবহারের জন্য বেশ কয়েকটি অযৌক্তিক বিকল্প রয়েছে। কাউবয়রা যদি শিবির ছেড়ে চলে যায় বা শেষ পর্যন্ত তাকে স্থগিত করতে পারে তবে মরসুমের জন্য চারবারের প্রো বোলারকে বন্ধ করে দিতে পারে।

“এখন, পার্সনরা যদি প্রতিবাদে শিবির ছেড়ে চলে যায়, তবে কাউবয় তাকে একটি” পাঁচ দিনের চিঠি “পাঠাতে পারে-তাদের পাঁচ দিনের মধ্যে ফিরে না পেলে তাকে রিজার্ভ/বাম স্কোয়াডের তালিকায় রাখার অধিকার প্রদান করে।” সিলভার লিখেছেন। “একবার এই তালিকায় স্থাপন করা হলে, কোনও খেলোয়াড়কে বেতন ছাড়াই মরসুমের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং পরের বছর তার চুক্তির টোল …

“সময় বলবে, তবে জোনস যদি ভুল গণনা করা হয় এবং জিনিসগুলি কুৎসিত হয় তবে আমি কোনও বাণিজ্য, স্থগিতাদেশ (এবং সাথে অভিযোগের সাথে) বা অন্যান্য পরিস্থিতিতে বা অন্যান্য পরিস্থিতিগুলি অস্বীকার করব না যা কাউবয় ভক্তদের রাতে রাখতে পারে।”

পার্সনস একই চিকিত্সা গ্রহণ করবে মিয়ামি হিট জিমি বাটলারকে দল থেকে স্থগিত করে গোল্ডেন স্টেট ওয়ারিয়র্সে তাকে ব্যবসা করার আগে তারা জিমি বাটলারকে দিয়েছিল।

এটি নিয়মিত মরসুমে কাউবয়দের আশার জন্য আদর্শ হবে না, তবে এই গ্রীষ্মে জোনস যেভাবে আলোচনা পরিচালনা করছে সে সম্পর্কে কিছুই কিছুই ফিলাডেলফিয়া ag গলসের সাথে প্রতিযোগিতা করার জন্য ডালাস স্থাপন করছে।

জোন্সকে টিজে ওয়াট, মাইলস গ্যারেট এবং ম্যাক্সেক্স ক্রসবি তাদের চুক্তির সম্প্রসারণে স্বাক্ষর করার আগে পার্সনসের এজেন্টের সাথে একটি চুক্তি চূড়ান্ত করা উচিত ছিল। হ্যান্ডশেক ডিলগুলির প্রাথমিক মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখ রয়েছে।

মাঠে পার্সন ছাড়াই এই মৌসুমে ডালাস আরও খারাপ হবে। জোন্সকে তার আঘাতের অনুভূতিগুলি কাটিয়ে উঠতে হবে এবং নিয়মিত মরসুমের রোস্টার এবং প্রথম বর্ষের প্রধান কোচ ব্রায়ান স্কটেনহাইমারটিতে অন্যান্য 52 জন ছেলের পক্ষে সবচেয়ে ভাল যা করা উচিত।

বাজারের হার পার্সনগুলি প্রদান করুন, বা এমন কাউকে সন্ধান করুন যিনি করবেন এবং বাণিজ্য করবেন।



