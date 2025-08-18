কাউবয়রা প্রশস্ত রিসিভারে দুর্ভাগ্যজনক আঘাতের আপডেট পান

শনিবার দেরীতে ডালাস কাউবয়রা কিছু খারাপ সংবাদ পেয়েছিল।
টড আর্চারের প্রতিবেদন অনুসারে, জোনাথন মিংগো কিছুক্ষণের জন্য বাইরে থাকতে পারে।
দলটি মনে করছে যে তরুণ প্রশস্ত রিসিভার তার ডান হাঁটুতে উত্তরোত্তর ক্রুশিয়াল লিগামেন্টের (পিসিএল) আঘাতের শিকার হয়েছে।
একাধিক সূত্রে জানা গেছে, কাউবয়রা আশঙ্কা করে প্রশস্ত রিসিভার জোনাথন মিংগো তার ডান হাঁটুতে উত্তরোত্তর ক্রুশিয়াল লিগামেন্টে আঘাত পেয়েছিলেন। তীব্রতা নির্ধারণের জন্য একটি এমআরআই রবিবারের জন্য সেট করুন তবে তার পুনরুদ্ধারের জন্য সময় প্রয়োজন হতে পারে।
বাল্টিমোর রেভেনসের কাছে তাদের 31-13-এর পূর্বসূরী হেরে আঘাতটি ঘটেছিল।
মিংগো এন্ডজোনটির কাছে একটি পাস ধরতে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং বিশ্রীভাবে অবতরণ করে।
তিনি মেডিকেল তাঁবুতে প্রবেশ করেছিলেন এবং তত্ক্ষণাত খেলার বাকি অংশের জন্য তাকে বাতিল করে দেওয়া হয়েছিল।
যদিও কাউবয়রা আশঙ্কা করছেন যে তিনি পিসিএল -এর চোট পেয়েছেন, তারা রবিবার এমআরআই না হওয়া পর্যন্ত তারা এখনও অপেক্ষা করবেন।
কাউবয়রা গত মৌসুমে 2025 চতুর্থ রাউন্ডের বাছাইয়ের জন্য ক্যারোলিনা প্যান্থার্সের কাছ থেকে মিংগো এবং 2025 সপ্তম রাউন্ডের পিক পেয়েছিল।
তিনি আটটি খেলায় 46 গজের জন্য মাত্র পাঁচটি অভ্যর্থনা নিয়ে বছরটি শেষ করেছেন, সমস্তই কেন্দ্রের পিছনে কুপার রাশ দিয়ে।
প্রশিক্ষণ শিবিরের সময় তিনি অন্যতম সম্ভাব্য ব্রেকআউট প্রার্থী ছিলেন এবং সিডি ল্যাম্ব এবং জর্জ পিকেন্সের পিছনে কাউবয়দের ডাব্লুআর 3 হিসাবে বৈধভাবে ভূমিকা নিতে পারতেন।
অবশ্যই, আঘাতের মাত্রা বিবেচনা করে তিনি মৌসুম শুরুর জন্য সেখানে থাকবেন এমন একটি সুযোগ এখনও আছে।
এসিএল আঘাতের সাথে যা ঘটে তার বিপরীতে, কিছু পিসিএল অশ্রুগুলির জন্য অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হয় না।
তবে তার সাথে বেরিয়ে এসে সম্ভবত দলটিকে তাদের 53 সদস্যের রোস্টার জন্য কিছু কঠোর সিদ্ধান্ত নিতে হবে।
তারা এখনও মরসুমের চেয়ে বেশি সেট করা উচিত, যদিও তারা ইতিমধ্যে পূর্বোক্ত মেষশাবক এবং পিকেন্সের পাশাপাশি কাভন্টে টারপিন, জ্যালেন টলবার্ট, জ্যালেন ব্রুকস এবং রায়ান ফ্লোরনয় রয়েছে।
