কাউবয়েসের জেরি জোন্স মিকাহ পার্সনের সাথে দীর্ঘ স্ট্যান্ডঅফের জন্য প্রস্তুত বলে মনে হচ্ছে

ডালাস কাউবয়েসের মালিক জেরি জোন্স প্রান্তের মাইকা পার্সনকে প্রসারিত করতে ভিড় করছেন না।
পার্সনস, তার রুকি চুক্তির পঞ্চম-বর্ষের বিকল্পে খেলতে প্রস্তুত, একটি বাণিজ্যের জন্য অনুরোধ করেছেন। জোনসের সর্বশেষ মন্তব্যে তারা শীঘ্রই কোনও চুক্তিতে পৌঁছাবে না বলে পরামর্শ দেয়।
“এমমিট স্মিথের সাথে এটি দীর্ঘ সময় নিয়েছিল,” জোন্স সোমবার প্রকাশিত একটি গল্পে ইউএসএ টুডের জ্যারেট বেলকে জানিয়েছেন। “দু’বছর আগে (জ্যাক) মার্টিনের সাথে একই জিনিস।
কাউবয় ভক্তরা বেটার হোপ পার্সনসের স্ট্যান্ডঅফ যতক্ষণ না স্মিথের মতো স্থায়ী হয় না। ১৯৯৩ সালে হল অফ ফেমের দৌড়ে ফিরে আসা একটি চুক্তির জন্য।
26 বছর বয়সী পাস-রুশার নিয়মিত মরসুমের খেলাগুলি থেকে বেরিয়ে আসবেন কিনা তা জানায়নি। যদি তিনি তা করেন তবে কাউবয় প্রতিরক্ষা সম্ভবত পার্সন ছাড়াই বিচ্যুত হবে।
2021 সাল থেকে, কুইবয়ে এনএফএল -তে প্রথম স্থানটি প্রত্যাশিত পয়েন্টগুলিতে প্রথম স্থান অর্জন করেছে (0.08) যখন প্রান্তটি খেলবে (সিবিএস স্পোর্টসের মাধ্যমে গ্যারেট পডেলের মাধ্যমে)। যখন তিনি না করেন, তারা এই বিভাগে শেষ (-0.04)।
“রুমে (পার্সনস) ছাড়া, ডি-লাইনটি সম্পূর্ণ নয়,” কাউবয় প্রতিরক্ষামূলক মোকাবেলা ওসাকে ওডিঘিজুয়া মোকাবেলা করে জুনে পডেলকে জানিয়েছেন।
চারবারের প্রো বোলারকে প্রদান করা কাউবয়দের জন্য কোনও মস্তিষ্কের মতো মনে হচ্ছে। জোনস অবশ্য উল্লেখ করেছেন কোয়ার্টারব্যাক ডাক প্রেসকোট এবং ল্যাম্ব তাদের রুকি চুক্তির শেষ বছরগুলি খেলেছে। তিনি ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে পার্সনদের কাউবয় প্রতিরক্ষার উপর প্রভাব সত্ত্বেও একই কাজ করা উচিত।
কাউবয়দের প্রথম প্রিসন গেমটি শনিবার লস অ্যাঞ্জেলেস র্যামসের বিপক্ষে সন্ধ্যা at টায় ইটি -তে নির্ধারিত হয়েছে। পার্সনদের সেই তারিখের মধ্যে একটি নতুন চুক্তি হওয়ার আশা করবেন না। ডালাস মনে হয় আলোচনার চেয়ে আরও জটিল করা উচিত।