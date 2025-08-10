কাউবয় কিউবি ডাক প্রেসকোট সম্ভবত বড় ঘোষণা দেয় যা তিনি সম্ভবত রাখতে পারবেন না

প্রেসকটের মন্তব্যটি জিভ-ইন-গাল হতে পারে। অফসিসন জুড়ে, তবে 32 বছর বয়সী কিউবি এটি পরিষ্কার করে দিয়েছে যে তিনি বিশ্বাস করেন যে ডালাস চ্যাম্পিয়নশিপের প্রতিযোগী।
ফিলাডেলফিয়া ag গলস ফেব্রুয়ারিতে তাদের দ্বিতীয় সুপার বাউল জয়ের পরে, প্রেসকোট বলেছিলেন যে কাউবয় এবং তাদের এনএফসি পূর্ব প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে বিশাল ব্যবধান নেই।
প্রেসকটের আত্মবিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও, এনএফসির শীর্ষ দলগুলির মধ্যে একটি হিসাবে ag গলস বা র্যামসকে হুমকি দেওয়া কাউবয়দের কল্পনা করা শক্ত।
কাউবয় গত মৌসুমে 7-10 গিয়েছিল, 2020 মৌসুমের পরে প্রথমবারের মতো প্লে অফগুলি হারিয়েছে।
প্রেসকোট ২০২৪ সালে একটি মৌসুম-শেষের হ্যামস্ট্রিংয়ের চোট পেয়েছিলেন, নয়টি গেম মিস করেছেন। 2023 দ্বিতীয়-দল অল-প্রো নতুন তারকা প্রশস্ত রিসিভার জর্জ পিকেন্সের সাথে প্রত্যাবর্তন করতে পারে। তবুও, একটি কোচিং পরিবর্তন এটি আরও চ্যালেঞ্জিং করতে পারে।
এই অফসিসন, ডালাস রুকির প্রধান কোচ ব্রায়ান স্কটেনহাইমার মাইক ম্যাকার্থির পরিবর্তে। যদিও এটি কেবল পূর্বসূরী, দলটি কোচের প্রথম খেলায় op ালু লাগছিল। র্যামসের 31-21 রোড হেরে, কাউবয়রা 83 গজের জন্য 11 টি জরিমানা করেছিল।
এজ মীখা পার্সনসের সাথে চুক্তির স্ট্যান্ডঅফ, যিনি তার রুকি চুক্তির চূড়ান্ত বছরে প্রবেশ করছেন, তিনি দলটির উপর দীর্ঘস্থায়ী। কাউবয়দের মালিক জেরি জোন্স ইঙ্গিত করেছেন যে তারা শনিবারের ক্ষতির আগে কোনও অগ্রগতি করেনি।
“আমি (পার্সনস) আকারে কাজ করে দেখেছি এবং দুর্দান্ত অনুভব করে এবং এটি সমস্ত ভাল লাগে দেখে আমি আনন্দিত,” মালিক ক্রিস্টি স্কেলকে বলেছে ডালাসে কেআরএলডি-এফএম এর। “এবং আমার কোনও মন্তব্য করার নেই।”
র্যামস এবং ag গলস, ইতিমধ্যে, কাউবয়দের মতো এতগুলি সমস্যা নেই, চ্যাম্পিয়নশিপে তাদের পথ তৈরি করা আরও সহজ বলে মনে হচ্ছে।
রবিবার সকাল পর্যন্ত, ফ্যানডুয়েল স্পোর্টসবুক এনএফসি এবং র্যামসকে চতুর্থ সেরা (+950) জয়ের জন্য ag গলসকে সেরা প্রতিকূলতা (+360) দেয়। কাউবয়দের +2200 প্রতিকূলতা রয়েছে।
প্রেসকোটকে প্রত্যাশা হ্রাস করার বিষয়টি বিবেচনা করা উচিত। এই মৌসুমে প্লে অফগুলি তৈরি করা কাউবয়দের পক্ষে চ্যালেঞ্জিং হতে পারে, এনএফসি চ্যাম্পিয়নশিপ গেমটি ছেড়ে দিন।