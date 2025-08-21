You are Here
কাউবয় কোচের আত্মবিশ্বাসী মাইকা পার্সনস ইগলসের বিপক্ষে সপ্তাহ 1 খেলবেন
নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!

ডালাস কাউবয় ফিলাডেলফিয়া ag গলসের বিপক্ষে 2025 এনএফএল নিয়মিত মরসুমে যাত্রা শুরু করবে এবং একটি খুব বড় প্রশ্ন দলে উঠেছে।

স্টার এজ রাশার মীখা পার্সন কি কাউবয়দের জন্য মাঠে নামবেন?

পার্সনস এবং কাউবয়দের সামনের অফিসটি সম্ভাব্য চুক্তি সম্প্রসারণের বিষয়ে নীরব থাকলেও প্রধান কোচ ব্রায়ান স্কটেনহাইমার বুধবার বলেছিলেন যে তিনি বিশ্বাস করেন যে পাস রুশার সপ্তাহ 1 খেলবে।

টেক্সাসের আর্লিংটনে 22 ডিসেম্বর, 2024 -এ এটিএন্ডটি টি স্টেডিয়ামে এনএফএল ফুটবল খেলার সময় ডালাস কাউবয়েসের #11 ডালাস কাউবয় ট্যাম্পা বে বুকানিয়ার্সের বিপক্ষে লকার রুমের দিকে হাঁটেন। (কুপার নিল/গেটি চিত্র)

“হ্যাঁ, আমি সে সম্পর্কে ভাল লাগছে,” তিনি যখন জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে পার্সনস প্রতি সপ্তাহে মামলা করা হবে, তখন তিনি বলেছিলেন ডালাস মর্নিং নিউজ

“আমি ভাল লাগছে যে ফিলাডেলফিয়া ag গলসের বিপক্ষে মিকা সেখানে বেরিয়ে আসবে।”

পার্সনস ক্যালিফোর্নিয়ার অক্সনার্ডে কাউবয়দের প্রশিক্ষণ শিবিরের সুবিধায় ছিলেন, তবে তিনি পাশের দিক থেকে অনুশীলনগুলি দেখছেন। এবং যদিও তাকে দলের মালিক এবং জেনারেল ম্যানেজার জেরি জোনসের পাশে দেখা গেছে, স্টার এজ রুশারের প্রতিনিধি এবং কাউবয়দের ফ্রন্ট অফিসের মধ্যে আলোচনা মোটেও অগ্রগতি হয়নি।

কাউবয়েসের জেরি জোন্স তারার ব্যবসায়ের অনুরোধের পরে মাইকা পার্সনসের স্থিতিতে ক্রিপ্টিক রয়ে গেছে

পার্সনদের এই গত সপ্তাহে প্রশিক্ষণ শিবিরে চুক্তির আলোচনার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, যেখানে তিনি কেবল বলেছিলেন, “আমার মুখ বন্ধ রয়েছে।”

জোনস প্রকাশ্যে বলেছিলেন যে তিনি তার অনুরোধ সত্ত্বেও পার্সনদের ব্যবসায়ের বিষয়ে ইচ্ছা করেন না, যা তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছিলেন।

“আমি আমাদের ভক্তদের বলব, ‘এ নিয়ে কোনও ঘুম হারাবেন না,'” জোনস বলেছিলেন, মাধ্যমে তারকা-টেলিগ্রাম।

এই মন্তব্যটি এসেছে পার্সনস কেবল কোনও ব্যবসায়ের জন্য অনুরোধ না করার পরে, তবে চুক্তির আলোচনার বিষয়টি কীভাবে এই অফসিসনটি প্রকাশ করেছে তা নিয়ে তার হতাশাগুলিও রেখেছিল।

“হ্যাঁ, আমি এখানে থাকতে চেয়েছিলাম। আমি দেখানোর জন্য আমি যা কিছু করতে পেরেছি তা করেছি যে আমি একজন কাউবয় হতে চেয়েছিলাম এবং আমার হেলমেটে তারকাটি পরতে চাইছিলাম। আমি খেলাধুলায় সেরা ভক্তদের সামনে খেলতে চেয়েছিলাম এবং এই আমেরিকার দলটিকে আবারও তৈরি করতে চেয়েছিলাম – দলটি আমার পপস এবং আমি হ্যারিসবার্গে, পা -তে চিয়ারিংয়ে বড় হয়েছি,” দুর্ভাগ্যক্রমে, আমি আর এখানে লিখেছি, “পার্সস এখানে থাকতে চাই না।

টেক্সাসের আর্লিংটনে 16 ই আগস্ট, 2025 -এ এটিএন্ডটি স্টেডিয়ামে বাল্টিমোর রেভেনসের বিপক্ষে এনএফএল প্রিসন 2025 খেলার আগে ডালাস কাউবয়দের প্রধান কোচ ব্রায়ান স্কটেনহাইমার সন্ধান করছেন। (স্যাম হডে/গেটি চিত্র)

“আমি আর আমার এজেন্ট উপস্থিত ছাড়া ক্লোজ-ডোর আলোচনার জন্য ধরে রাখতে চাই না। আমি আর সংগঠন, আমাদের ভক্ত এবং আমার সতীর্থদের জন্য লাইনে রাখার সময় আহত হওয়ার জন্য আমার দিকে আর শট নেওয়া চাই না। আমি আর আমার সম্পর্কে মিডিয়াতে বিবরণী তৈরি করতে এবং ছড়িয়ে দিতে চাই না। আমি কিছু করার আশায় উদ্দেশ্যমূলকভাবে চুপ করে ছিলাম।”

যেহেতু পার্সনস দলের সাথে তার নোংরা লন্ড্রি প্রচার করেছিলেন, তাই অনেকেই অনুমান করেছেন যে পেন স্টেট প্রোডাক্টের জন্য ভবিষ্যতে কী রয়েছে, যিনি লিগে প্রবেশের পর থেকে এনএফএল -এর অন্যতম সেরা প্রতিরক্ষামূলক খেলোয়াড় ছিলেন।

এনএফএল ইনসাইডার বলেছেন

ইএসপিএন -এর অ্যাডাম শেফটার সম্প্রতি বলেছেন তার পডকাস্টে তিনি বিশ্বাস করেন যে পার্সনস এবং কাউবয়রা “বিবাহবিচ্ছেদের” দিকে যাচ্ছেন।

শেফটার বলেছিলেন, “আপনি যদি কথা বলছেন না তবে আপনি কোনও চুক্তি সম্পন্ন করতে পারবেন না।” “এবং উভয় পক্ষের গত মার্চ বা এপ্রিলের শুরু থেকে কোনও আলোচনা হয়নি। মনে হচ্ছে, এই মুহুর্তে এটি ব্যক্তিগত। প্রতিটি পক্ষই খনন করা হচ্ছে বলে মনে হচ্ছে। কাউবয় বেরিয়ে এসে প্রশিক্ষণ শিবিরের শুরুতে তারা প্রকাশ্যে যা বলেছিল তা বলেছিল, যা মিকাহকে লেনদেন করতে বলা হয়েছিল, যা তিনি ডালাস থেকে এসেছেন বলে মনে করেন, আমি নিশ্চিত হন, আমি নিশ্চিত হন।

ডালাস কাউবয়েস ডিফেন্সিভ এন্ড মাইকা পার্সনস (১১) ২ July জুলাই, ২০২৫ সালে রিভার রিজ ফিল্ডসে প্রশিক্ষণ শিবিরে। (কির্বি লি/ইমেজন ইমেজ)

“অন্য লোকেরা কি অতীতে এই অনুভূতিগুলি একপাশে রেখে দিয়েছে এবং একটি চুক্তি করার উপায় খুঁজে বের করেছে? হ্যাঁ। আমি এখানে এটি ঘটতে দেখছি না।”

পার্সনস তার পঞ্চম-বর্ষের বিকল্পে এই মৌসুমে খেলতে চলেছেন, যা দলটি ২০২৪ সালের প্রচার শুরু হওয়ার আগে ২৪ মিলিয়ন ডলার মূল্যে তুলে নিয়েছিল। কাউবয়দের মধ্যে 2025 এর পরে আরও দুটি মরসুমের জন্য ট্যাগ পার্সনগুলি ফ্র্যাঞ্চাইজি করার বিকল্প রয়েছে যদি তারা দীর্ঘমেয়াদী চুক্তিতে পৌঁছাতে না পারে।

স্কট থম্পসন ফক্স নিউজ ডিজিটালের ক্রীড়া লেখক।



