কাউবয় রুকি পূর্বসূরীর আত্মপ্রকাশের প্রত্যাশা করেছিল

ডালাস কাউবয়রা হিল এবং গোড়ালি আঘাতের পরে প্রশিক্ষণ শিবিরের প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সূচনা ব্যাহত করার পরে জেডন ব্লু পিছনে দৌড়ে রুকিকে সাবধানতার সাথে পরিচালনা করছে।
এই ধাক্কা দেওয়ার আগে নীল গভীরতার চার্টে আরোহণ করে দলটিকে তাদের সম্ভাব্য আক্রমণাত্মক অস্ত্রের সাথে একটি সতর্ক দৃষ্টিভঙ্গি নিতে বাধ্য করেছিল।
এখন তার কর্মে ফিরে আসার বিষয়ে ইতিবাচক খবর রয়েছে।
অ্যাথলেটিকের জোন মাচোটা শেয়ার করেছেন, “কাউবয় রুকি আরবি জেডন ব্লু আজ রাতে তার পূর্বসূরীর আত্মপ্রকাশ করবে বলে আশা করা হচ্ছে।”
“আমি কেবল মনে করি আমি কেবল চলমান ব্যাক পজিশনে নয়, পাসিং গেমটিতেও টেবিলে প্রচুর জিনিস নিয়ে এসেছি।”
“আমি একটি খেলায় কেবল (আমি কী করতে পারি) প্রদর্শন করতে প্রস্তুত” ” https://t.co/1dfb10kggl
– জোন মাচোটা (@জোনমাচোটা) আগস্ট 22, 2025
“আমি কেবল মনে করি আমি কেবল চলমান ব্যাক পজিশনে নয়, পাসিং গেমটিতেও টেবিলে প্রচুর জিনিস নিয়ে এসেছি I’m আমি কেবল একটি খেলায় (আমি কী করতে পারি) প্রদর্শন করতে প্রস্তুত” ” নীল এছাড়াও মাচোটার সাথে কথা বলার সময় তাঁর বহুমুখিতা সম্পর্কে আত্মবিশ্বাস প্রকাশ করেছেন।
আটলান্টা ফ্যালকনসের বিপক্ষে শুক্রবারের ম্যাচআপ 4 সেপ্টেম্বর ফিলাডেলফিয়ার বিপক্ষে নিয়মিত মরসুমের ওপেনারের আগে নিজেকে প্রাকসেস অ্যাকশনে প্রমাণ করার একমাত্র সুযোগের প্রতিনিধিত্ব করে।
টাইমিং তাত্ক্ষণিক প্রভাব ফেলতে টেক্সাসের পণ্যটিতে চাপ দেয়।
প্রধান কোচ ব্রায়ান স্কটেনহাইমার ব্যাকফিল্ড রোটেশনে বেশ কয়েকটি সিদ্ধান্তের মুখোমুখি। মাইলিক ডেভিস মিশ্রণে যোগ দিয়েছেন যখন মাইলস স্যান্ডার্স তার নিজের আঘাতের উদ্বেগ থেকে ফিরে আসেন।
রুকি ফিল মাফাহ শিবিরের সময় প্রতিশ্রুতি দেখিয়েছেন। ডিউস ভন হ্যামস্ট্রিং ইস্যুতে সময় অনুপস্থিতির পরেও স্পর্শের জন্য প্রতিযোগিতা করছেন।
নীল কলেজের প্রযোজনা পরামর্শ দেয় যে তিনি স্কটেনহাইমার অপরাধে একাধিক ভূমিকা পরিচালনা করতে পারেন।
লংহর্নসের সাথে তার চূড়ান্ত মরসুমে, তিনি 730 গজ এবং আটটি টাচডাউনগুলিতে ছুটে এসেছিলেন এবং বাতাসের মাধ্যমে 368 গজ এবং আরও ছয়টি টিডি যোগ করার জন্য 42 টি অভ্যর্থনা যোগ করেছিলেন।
রুকি বুঝতে পারে এটি তার দক্ষতা প্রদর্শনের জন্য তাঁর একাকী পূর্বসূরীর সুযোগের প্রতিনিধিত্ব করে যা তাকে আকর্ষণীয় খসড়া সম্ভাবনা তৈরি করে।
তার কেসটি তৈরি করার জন্য সীমিত সময়ের সাথে, নীলকে মূল্যায়ন প্রক্রিয়া চলাকালীন ডালাসের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এমন বিস্ফোরক এবং পাস-ক্যাচিং ক্ষমতা দেখাতে হবে।
