কাজাখস্তান শো চলাকালীন জেনিফার লোপেজ গ্রাসপ্পারের সাথে ঝাঁপিয়ে পড়ে

জে লো
ক্রাইপি ক্রল তার অভিনয়টি ক্রাইপ করে …
ভিডিও দেখুন !!!
ইনস্টাগ্রাম/@onthejlo
জেনিফার লোপেজ রবিবার রাতে একটি আন্তর্জাতিক পারফরম্যান্সের সময় একটি ভয়ঙ্কর ক্রলির সাথে মোকাবিলা করতে হয়েছিল-এবং মেরুদণ্ড-টিংলিংয়ের মুহূর্তটি ক্যামেরায় ধরা পড়েছিল।
ভিডিওটি দেখুন … জে লো আলমাতির সেন্ট্রাল স্টেডিয়ামে তার একটি সুরের স্টেজে বের করে দিচ্ছেন – কাজাখস্তানের একটি শহর – যখন কোনও তৃণমূল তার শরীরের সামনের অংশে ক্রল করে এবং তার ঘাড়ে থামে।
প্রথমদিকে, জে লো মূর্তির মতো মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে আছে … তারপরে সে গান শুরু করে এবং তার শরীর থেকে পেস্কি পোকামাকড়টি টস করে।
তিনি ভিড়ের দিকে হেসে বলে, “এটি আমাকে সুড়সুড়ি দিচ্ছিল।” বলতে হবে … জে লো পুরো পরিস্থিতিটিকে সত্যিকারের প্রো এর মতো এবং শসা হিসাবে শীতল করে তুলেছে।
এদিকে, জে লো তার “আপ অল নাইট: লাইভ ইন 2025” ট্যুর সমস্ত গ্রীষ্মে রয়েছেন, ইউরোপ, মধ্য প্রাচ্য এবং মধ্য এশিয়া জুড়ে পর্যায় হিট করে। 30 ডিসেম্বর লাথি মেরে সিজারস প্যালেসের দ্য কলসিয়ামে তার লাস ভেগাস রেসিডেন্সির জন্য 12 টি পারফরম্যান্স রেখেছে।
জে লো এর এক ব্যস্ত মহিলা আজকাল … এটি অবশ্যই।