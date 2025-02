বহু শতাব্দী ধরে, সামন্ত জাপানের আর্থিক ব্যবস্থাটি বুলিয়ান নয় ধান এবং অন্যান্য পণ্যগুলির উপর ভিত্তি করে ছিল। Copper coins had fallen out of favor by the end of the 10th century, and it was not until 1626 that the Tokugawa shogunate introduced the famous Kan’ei Tsūhō coinage as its official currency.

এই অর্থনৈতিক সংস্কারের আগে, চীনা নগদ – মাঝখানে একটি বর্গাকার গর্তযুক্ত একটি বৃত্তাকার মুদ্রা – আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ডি ফ্যাক্টো মুদ্রা ছিল এবং জাপান জুড়ে বেশ কয়েকটি বেসরকারী পুদিনা সেই সময়ে কী প্রচারিত হয়েছিল তার নিজস্ব অনুকরণ তৈরি করেছিল। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, এই অননুমোদিত কয়েনগুলি (হিসাবে পরিচিত পর্যালোচনা) খারাপভাবে তৈরি করা হয়েছিল, তবে জাল হিসাবে বরখাস্ত হওয়ার পরিবর্তে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছিল এবং গৃহীত হয়েছিল।

এরকম একটি বেসরকারী মিন্টগুলির মধ্যে একটি ছিল বর্তমান কাগগোশিমার সাতসুমা প্রদেশের কাজিকি শহরে। কাজিকি নগদ, বা কাজিকি-সেন যেমনটি আজ জানা গেছে, এর অনুকরণে তৈরি হয়েছিল হংকওয়ু টঙ্গবাওযা মূলত মিং চীনে 1368 থেকে 1393 পর্যন্ত জারি করা হয়েছিল, বিপরীতে খোদাই করা 加 (কেএ), 治 (জিআই), বা 木 (কি) এর পুদিনা চিহ্ন ব্যতীত।

যদিও অনেক ians তিহাসিক এবং নাইমিস্যাটিস্টরা বিশ্বাস করেন যে কাজিকি নগদ অর্থের মাইন্টিং 1599 সালের দিকে শুরু হয়েছিল, অন্যান্য তত্ত্বগুলি দাবি করেছে যে এটি প্রথম 1441 সালে রিউকিউ কিংডম (ওকিনাওয়া) এর সাথে বাণিজ্যের জন্য জারি করা হতে পারে, বা এটি আরও সাম্প্রতিক বা আরও সাম্প্রতিক, 1700 বা তার বেশি, । তবুও, এটি সম্ভবত কান’ই তাসহির পরিচয় হওয়ার সাথে সাথে এটি অপব্যবহারের মধ্যে পড়ে গিয়েছিল।

সঠিক ইতিহাসটি কিছুটা রহস্যের হতে পারে তবে কাজিকি নগদকে কী বিশেষ করে তোলে তা হ’ল এর উত্স সম্পর্কে কোনও সন্দেহ নেই। অন্য সমস্ত মত পর্যালোচনা কয়েনগুলি আজ পরিচিত, কেউ এটিকে কাজিকি শহরে সংকুচিত করতে পারে এবং কেবল এটিই নয়, এমনকি আসল মিন্টিং সাইটটিও অবস্থিত।

কাজিকি পুদিনা সাইটটি কিছু সময়ের জন্য মোটোমাচি পাড়ায় বিদ্যমান ছিল বলে জানা গেছে এবং ১৯62২ সালে এখানে একটি সাধারণ স্মৃতিস্তম্ভ তৈরি করা হয়েছিল। পরে, ২০১৪ সালে, পৌরসভা একটি প্রত্নতাত্ত্বিক খনন পরিচালনা করেছিল এবং তামা কাস্টিংয়ের জন্য ক্রুশিবলগুলির পাশাপাশি কাজিকি কয়েনের একটি সংগ্রহস্থল আবিষ্কার করেছিল, এটি নিশ্চিত করে যে ঘটনাস্থলে একসময় একটি মিন্টিং সুবিধা বিদ্যমান ছিল।