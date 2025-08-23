You are Here
কাটজামালা বৃষ্টিপাতের দ্বারা সুস্থ হয়ে উঠেছে এবং ২০২৪ সালের পর থেকে সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছেছে – এল ফিনান্সিয়েরো
2025 এর সময় রেকর্ড করা ভারী বৃষ্টিপাত ক উল্লেখযোগ্য রিবাউন্ড মেক্সিকো সিটি এবং মেক্সিকো রাজ্যের কয়েক মিলিয়ন মানুষ সরবরাহ করে এমন কাটজামালা সিস্টেমের স্টোরেজ স্তরে।

ন্যাশনাল ওয়াটার কমিশন (কনগুয়া) অনুসারে, 18 আগস্ট, সিস্টেমের তিনটি প্রধান বাঁধ –এল বোস্ক, ভ্যালে ডি ব্রাভো এবং ভিলা ভিক্টোরিয়া– তারা 2024 সালের পর থেকে সর্বোচ্চ 67 67.৫ শতাংশের একটি যৌথ স্তরে পৌঁছেছে।

এই বৃদ্ধি ২০১৪ সালের একই তারিখের তুলনায় ২ 27.৮ শতাংশ বৃদ্ধির প্রতিনিধিত্ব করে। কনগুয়া জানিয়েছে যে, স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সাথে কার্যকর চুক্তি অনুসারে ক্রমাগত জলের সরবরাহ সত্ত্বেও, স্টোরেজ স্তরে একটি ইতিবাচক প্রবণতা বজায় রাখা হয়।

26 মে থেকে 18 আগস্টের মধ্যে তিনটি বাঁধের মোট ভলিউম বৃদ্ধি পেয়েছিল 151.72 মিলিয়ন ঘনমিটার (মিমি), যা 83 এরও বেশি অ্যাজটেকা স্টেডিয়ামটি পূরণ করার সমতুল্য।

ভারী বৃষ্টির পরে প্রতিটি শিকারের স্তরগুলি কী কী?

বাঁধ দ্বারা ডেটা গত বছরের তুলনায় একটি গুরুত্বপূর্ণ অগ্রিম প্রতিফলিত করে:

  • বন: 51.9 থেকে 56.8 শতাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে
  • ব্রাভো ভ্যালি: এটি 32.6 থেকে 77.5 শতাংশে বেড়েছে।
  • ভিলা ভিক্টোরিয়া: 29.4 থেকে 58.2 শতাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে।

এই প্যানোরামা পূর্ববর্তী বছরগুলিতে পর্যবেক্ষণ করা নিম্ন স্তরের সাথে একটি ইতিবাচক বৈপরীত্য চিহ্নিত করে, যখন দীর্ঘায়িত খরা সিস্টেমটিকে মারাত্মকভাবে প্রভাবিত করে।

মে মাসের শেষের পর থেকে, জাতীয় অঞ্চলগুলির বেশিরভাগ অংশে, বিশেষত মধ্য অঞ্চলে, যেখানে এর প্রধান বাঁধগুলি নিয়মিত বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছিল কাটজামালা সিস্টেম

বৃষ্টি কেবল জলের সঞ্চয়ের মাত্রা বৃদ্ধিতে অবদান রাখে না, যাতে তারা শহুরে অঞ্চলে সরবরাহের উপর চাপও মুক্তি দেয় যেখানে সম্ভাব্য কাটগুলি লক্ষ্য করা যায়।

বাঁধের মাত্রা উন্নত করার গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ, তবে এটি কোনও পরম সমাধান নয়

যদিও পরিসংখ্যানগুলি একটি উল্লেখযোগ্য উন্নতির প্রতিনিধিত্ব করে, কনগুয়া জনসংখ্যার সচেতন ব্যবহার বজায় রাখার আহ্বান জানিয়েছিল এবং জলের জন্য দায়ী।

মেরামত ফাঁস, বন্ধ কী এবং এর মতো ক্রিয়া প্রতিদিনের খরচ অনুকূলিত করুন এগুলি মাঝারি এবং দীর্ঘমেয়াদে সংস্থান সংরক্ষণের জন্য মৌলিক হতে থাকে।

সংস্থাটি জল এবং টেকসইতার মানবাধিকারের জন্য জাতীয় চুক্তির সাথে তার আনুগত্যের পুনর্বিবেচনা করেছে, যা পর্যাপ্ত পরিমাণ এবং গুণমানের পানিতে অ্যাক্সেসের গ্যারান্টি দিতে চায়, পাশাপাশি জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবগুলিতে অভিযোজন ব্যবস্থা জোরদার করে।

এই ক্রিয়াগুলি বিশেষত দেশের সর্বাধিক দুর্বল খাতগুলি রক্ষা করার দিকে মনোনিবেশ করে।

