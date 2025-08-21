You are Here
কাটা কাগজের বৃষ্টি লিবার্টাদোরসের জন্য ইন্টার্নসিয়োনাল এক্স ফ্ল্যামেঙ্গোর শুরুতে বিলম্বিত

প্রাক-গেম পার্টির অংশটি বেইরা-রিও গ্রামাদোর দৃশ্যমানতা বাধা দেয়

20 আগে
2025
– 21H52

(রাত 10:06 এ আপডেট হয়েছে)

এর কোয়ার্টার ফাইনালে শূন্যতার জন্য সিদ্ধান্ত মুক্তিদাতা মধ্যে আন্তর্জাতিক এবং ফ্ল্যামেঙ্গোর একটি অস্বাভাবিক কারণে দেরী শুরু হয়েছিল। কাটা কাগজ সহ কলোরাডো পার্টি বেইরা-রিওর লনটি নিয়েছিল। ক্যারিয়োকাস মারাকানাতে প্রথম খেলাটি জিতেছিল 1-0।

কনমেবোল এবং অভ্যন্তরীণ আধিকারিকরা ঝাড়ু এবং এয়ার ব্লোয়ারগুলির সাথে তাদের কাগজের টুকরো নেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। এমনকি কাগজপত্রগুলি “মাছ” করার চেষ্টা করার জন্য এটি একটি গোলরক্ষক নেটওয়ার্কও ব্যবহার করা হয়েছিল।

কাটা ভূমিকা ছিল আন্তর্জাতিক দল পরিকল্পনার অংশ। এর আগে, কলোরাডা ভক্তরা হোম দলের প্রতিনিধিদের কাছ থেকে বাসটি পাওয়ার জন্য স্টেডিয়ামের চারপাশে পতাকা সহ “আগুনের রাস্তাগুলি” প্রচার করেছিলেন।

কনেম্বলের শৃঙ্খলাবদ্ধ কোড অনুসারে, গেমের শুরুতে বিলম্বের কারণ হ’ল “অনর্থক আচরণ এবং অনুমোদনের লঙ্ঘন”। শাস্তি কী হবে তার কোনও ইঙ্গিত নেই, দক্ষিণ আমেরিকার কনফেডারেশনের বিচারিক সংস্থাগুলি দ্বারা মূল্যায়ন করার জন্য।

