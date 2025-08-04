কাটিং-এজ এআই যখন স্লিক ডিজাইনের সাথে মিলিত হয় তখন কী ঘটে

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!
উজ্জ্বল ল্যাবগুলি সবেমাত্র পরিধানযোগ্য প্রযুক্তির জন্য বারটি উত্থাপন করেছে। তাদের নতুন পণ্য, হ্যালো, বিশ্বের পাতলা ওপেন সোর্স এআই চশমা, তবুও এটি এর আগে যে কোনও স্মার্টগ্লাসের চেয়ে বেশি বুদ্ধি এবং সক্ষমতা প্যাক করে। একটি সাধারণ জোড় চশমার মতো দেখতে এবং অনুভব করার জন্য ডিজাইন করা, হ্যালো কাটিং-এজ এআই যখন স্লিক ডিজাইনের সাথে মিলিত হয় তখন কী সম্ভব তা পুনরায় কল্পনা করে।
অন্যান্য ব্র্যান্ডের ভারী স্মার্টগ্লাসের বিপরীতে, হ্যালো আপনার মুখে প্রাকৃতিক বোধ করেন, মাত্র 40 গ্রাম ওজনের ওজন। তবে সেই স্লিম ফ্রেমের অভ্যন্তরে একটি এআই পাওয়ার হাউস রয়েছে, যা একটি পূর্ণ রঙের প্রদর্শন, উন্নত সেন্সর, হাড় পরিবাহিতা স্পিকার এবং একটি সহকারী যা আপনার জন্য অ্যাপ্লিকেশনগুলি শোনেন, স্মরণ করে, স্মরণ করে এবং এমনকি অ্যাপস তৈরি করে।
হ্যালো কীভাবে অন্তর্নির্মিত এআই সহকারী দৈনন্দিন জীবন বাড়ায়
হ্যালো এর মূল অংশে এনওএ, সত্যিকারের রিয়েল-টাইম কথোপকথনের জন্য নির্মিত একটি ওপেন সোর্স এআই সহকারী। NOA আপনার চারপাশে কী ঘটছে তা দেখতে এবং শুনতে পারে এবং এটি প্রাকৃতিক, খুব কথোপকথনের উপায়ে সত্যিকারের মানব সহকারীের মতো প্রতিক্রিয়া জানায়। আপনি কোনও ব্যস্ত শহর দিয়ে যাচ্ছেন বা কোনও নাম স্মরণ করার চেষ্টা করছেন না কেন, নোয়া ঘটনাস্থলে দরকারী অন্তর্দৃষ্টি শুনে এবং সরবরাহ করে।
ন্যারেটিভ মেমোরি হলোকে একটি ব্যক্তিগত এআই জার্নালে পরিণত করে
কল্পনা করুন যে কোনও মুখ, সভা বা অর্থবহ মুহূর্তটি আবার কখনও ভুলে যাবেন না। হালোর আখ্যান সিস্টেমটি আপনার জীবনের একটি এআই জার্নালের মতো একটি এজেন্ট স্মৃতি তৈরি করে। এটি আপনার প্রতিদিনের অভিজ্ঞতাগুলি ক্যাপচার করতে এবং তাদেরকে একটি ব্যক্তিগত, প্রসঙ্গ-সচেতন মেমরি সিস্টেমে সংগঠিত করতে হ্যালো এর সেন্সর ব্যবহার করে। এটি NOA আপনার অভ্যাস, রুটিনগুলি এবং আপনার সাথে দেখা লোকদের বোঝার অনুমতি দেয়, আপনাকে বিশদটি স্মরণে রাখতে সহায়তা করে, সেগুলি হওয়ার 5 মিনিট বা 5 বছর পরে কিনা।
উজ্জ্বল ল্যাবসের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ববাক তাভঙ্গর সাইবারগুইকে বলেছেন, “মেমরি হ’ল মানব অভিজ্ঞতার একটি ফাউন্ডেশনাল স্তম্ভ এবং হ্যালো এর স্মৃতি বর্ধন বৈশিষ্ট্য সহ আমরা কীভাবে একে অপরের সাথে শিখি, তৈরি করতে এবং সংযোগ স্থাপন করি তা বাড়াতে আমরা অবিশ্বাস্যভাবে উচ্ছ্বসিত।”
ভয়েস কমান্ড সহ তাত্ক্ষণিকভাবে এআই অ্যাপ্লিকেশনগুলি তৈরি করুন
হলোর সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে একটি হ’ল ভিবে মোড, যা আপনাকে কেবল আপনার ভয়েস ব্যবহার করে কাস্টম এআই অ্যাপ্লিকেশনগুলি তৈরি করতে দেয়। আপনি যা চান তা কেবল নোয়া বলুন এবং এটি আপনার চোখের সামনে একটি অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করে। কোনও কোডিংয়ের প্রয়োজন নেই। এই বৈশিষ্ট্যটি সহ, যে কেউ কেবল তাদের জন্য পুরোপুরি কাজ করে এমন সরঞ্জামগুলি তৈরি করতে বা কাস্টমাইজ করতে পারে।
কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) কী?
হলো এআই চশমা একটি স্লিম ডিজাইনে সারাদিনের ব্যাটারি সরবরাহ করে
এর স্লিম বিল্ড সত্ত্বেও, হ্যালো 14 ঘন্টা ব্যাটারি লাইফ সরবরাহ করে। এটি এএলআইএফ সেমিকন্ডাক্টর থেকে আল্ট্রা-দক্ষ বি 1 চিপে চলে, এজ এআই এবং কম বিদ্যুৎ ব্যবহারের জন্য অনুকূলিত হয়। হ্যালো জেফার ওএসে লুয়া প্রোগ্রামিংকে সমর্থন করে, উন্নয়নকে দ্রুত এবং অ্যাক্সেসযোগ্য করে তোলে।
সেন্সরগুলির একটি সম্পূর্ণ স্যুট, একটি মাইক্রোফোন, একটি অপটিক্যাল ক্যামেরা, একটি আইএমইউ এবং স্পিকার সহ, হ্যালো একটি পূর্ণাঙ্গ এআই ডিভাইস যা লাইভ অনুবাদ থেকে শুরু করে পরিবেষ্টিত প্রসঙ্গে স্বীকৃতি পর্যন্ত সমস্ত কিছু পরিচালনা করতে পারে।
গোপনীয়তা-প্রথম এআই চশমা আপনাকে নিয়ন্ত্রণে রাখে
হ্যালো সহ, উজ্জ্বল ল্যাবগুলি এআই চশমার প্রতিটি স্তরে সুরক্ষা তৈরি করেছে। এনওএ সমস্ত ইনপুট, ভিজ্যুয়াল এবং অডিওকে সুরক্ষিত, অপরিবর্তনীয় গাণিতিক উপস্থাপনায় রূপান্তর করে। অডিও, ভিডিও বা চিত্র সহ কোনও সমৃদ্ধ মিডিয়া সংরক্ষণ করা হয় না। তৃতীয় পক্ষগুলিতে কিছুই প্রেরণ করা হয় না।
নিঃশব্দ, ঘুম বা বন্ধ করার জন্য আপনি ভয়েস-অ্যাক্টিভেটেড কমান্ডের সাথে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রয়েছেন। এবং অন্যান্য এআই চশমার বিপরীতে, হ্যালো অনুপ্রবেশের জন্য বুদ্ধি বাণিজ্য করে না। এটি আপনাকে আপনার পিছনে পিছনে না দেখে সমস্ত স্মার্ট দেয়।
কীভাবে বিশ্বের পাতলা এআই চশমা কিনবেন
হ্যালো 2025 সালের শেষের দিকে গ্লোবাল শিপিং শুরু করে ব্রিলিয়ান্ট ল্যাবগুলিতে ম্যাট ব্ল্যাকের 299 ডলারে উপলব্ধ। হ্যালো সীমিত পরিমাণে চালু হবে। আপনি হ্যালো এর ওয়েবসাইটে লগ ইন করতে পারেন আরও শিখতে।
এটি আপনার জন্য কি বোঝায়
এমন ভবিষ্যতের কল্পনা করুন যেখানে চশমাগুলি আপনার দৃষ্টি উন্নত করার চেয়ে আরও বেশি কিছু করে। তারা আপনাকে গুরুত্বপূর্ণ বিশদটি মনে রাখতে, সংগঠিত থাকতে এবং মানসিক বিশৃঙ্খলা হ্রাস করতে সহায়তা করে। এআই-চালিত পরিধেয়যোগ্য কথোপকথন এবং অনুস্মারকগুলি ক্যাপচার করতে পারে, ভুলে যাওয়া অতীতকে একটি জিনিস তৈরি করে।
এই ডিভাইসগুলি ভাষাগুলি অনুবাদ করতে পারে, আপনি অন্বেষণ করার সাথে সাথে সহায়ক তথ্য সরবরাহ করতে পারেন এবং বিভ্রান্তি ছাড়াই আপনার প্রতিদিনের রুটিনগুলি সহজ করতে পারেন।
সময়ের সাথে সাথে, এই প্রযুক্তিটি মৃদু প্রম্পট সরবরাহ করে মেমরি চ্যালেঞ্জগুলির সাথে লোকদের সমর্থন করতে পারে। এটি স্মার্ট হওয়ার সাথে সাথে পরিধানযোগ্য এআই আপনার অভ্যাসের সাথে খাপ খাইয়ে নেবে এবং আপনাকে প্রতিটি বিশদ মনে রাখার চেয়ে মুহুর্তে বেঁচে থাকার দিকে মনোনিবেশ করতে সহায়তা করবে।
কার্টের কী টেকওয়েস
হ্যালো বিশ্বের পাতলা এআই চশমা হওয়ার বাইরে চলে যায়। এটি কীভাবে মানুষ এবং এআই একসাথে কাজ করতে পারে তা নতুন করে গ্রহণের প্রস্তাব দেয়। ওপেন-সোর্স প্রযুক্তি দ্বারা চালিত এবং মূলে গোপনীয়তার সাথে নির্মিত, হ্যালো আপনার শর্তাদি আপনাকে সমর্থন করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। আপনার সহকারী হিসাবে NOA এর সাথে আপনি বিশদটি মনে রাখতে পারেন, আপনার পরিবেশটি বুঝতে পারেন এবং বাস্তব সময়ে প্রতিক্রিয়া জানাতে পারেন। আপনি কাজ, সৃজনশীলতা বা দৈনন্দিন কাজগুলিতে মনোনিবেশ করছেন কিনা, হ্যালো আপনাকে নিয়ন্ত্রণ না দিয়ে সংযুক্ত থাকতে সহায়তা করে।
আপনি কি এআই চশমা পরবেন যা সমস্ত কিছু মনে রাখে যাতে আপনার দরকার নেই? আমাদের এ লিখে আমাদের জানান সাইবারগুই। Com/contact
