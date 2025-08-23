কাঠবিড়ালি ইয়াঙ্কি স্টেডিয়ামের মাঠে চলে, সংক্ষিপ্ত বিলম্বের কারণ হয়

নিবন্ধ সামগ্রী
নিউ ইয়র্ক – ইয়াঙ্কিস এবং রেড সোক্সের মধ্যে শুক্রবার রাতের খেলা চলাকালীন একটি কাঠবিড়ালি মাঠে নেমেছিল এবং একটি সংক্ষিপ্ত বিলম্ব ঘটায়।
দ্রুত চলমান স্তন্যপায়ী প্রাণীর চতুর্থ ইনিংসে প্লেটের পিছনের একটি অঞ্চল থেকে উঠে এসে বোস্টনের রুকি ঝোস্টঙ্কন গার্সিয়ার বাম পায়ের পিছনে থামে যখন আউটফিল্ডার একটি সময়সীমা নিয়েছিল এবং তার ব্যাটিং গ্লাভসকে সামঞ্জস্য করেছিল।
Ound িবিটির সামনের দিকে যাওয়ার আগে কাঠবিড়ালি তৃতীয়-বেস ফাউল লাইনে এক সেকেন্ডের জন্য থামল, যেখানে ইয়াঙ্কি এস ম্যাক্স ফ্রাইডের দিকে তাকানোর সাথে সাথে এটি সংক্ষেপে একটি গর্ত খনন করার চেষ্টা করেছিল।
Ound িবিতে থামার পরে, কাঠবিড়ালি প্রথম বেসম্যান বেন রাইসের দিকে এগিয়ে গেল, প্রথম বেস আম্পায়ার কার্লোস টরেসকে পেরিয়ে ডান-ক্ষেত্রের লাইনের নীচে চলে গেল।
একবার খেলা আবার শুরু হয়ে গেলে, ফ্রাইড নিক্সনকে ব্যাকস্টপে একটি পিচ নিক্ষেপ করে হাঁটলেন কারণ কাঠবিড়ালি একটি প্রস্থান খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল।
23 মে, 2023 -এ, ইয়াঙ্কি স্টেডিয়ামে আউটফিল্ডের মধ্য দিয়ে চলাকালীন আরেকটি কাঠবিড়ালি সংক্ষেপে ওরিওলস এবং ইয়াঙ্কিসের মধ্যে খেলতে বিলম্ব করেছিল।
ওরিওলসও নিউইয়র্কের 2 আগস্ট, 2021 -এ পরিদর্শনকারী দল ছিল, যখন একটি বিড়াল অষ্টম ইনিংসে কয়েক মিনিটের জন্য খেলতে বিলম্ব করেছিল।
বিড়ালটি বাম মাঠের মধ্য দিয়ে ছড়িয়ে পড়ে, তারপরে সতর্কতা ট্র্যাকটিতে উঠে পিছনে পিছনে ছিটকে যায়। ফেলাইন প্রাচীর বরাবর নিম্ন প্যাডিংয়ে উঠে বুলপেন বেড়াটি স্কেল করার চেষ্টা করেছিল, তবে পিছনে পড়ে যেতে থাকে।
