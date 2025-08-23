জার্মান চ্যান্সেলর স্বীকার করেছেন
জার্মান অর্থনীতি একটি অভিজ্ঞতা আছে “কাঠামোগত সংকট” বরং শুধু অস্থায়ী চেয়ে “দুর্বলতা,” চ্যান্সেলর ফ্রেডরিচ মের্জ বলেছেন, স্বীকার করে যে দেশের অর্থনীতিকে ট্র্যাকের দিকে চালিত করা তার প্রত্যাশার চেয়ে শক্ত প্রমাণিত হয়েছে।
শনিবার মার্জ এই মন্তব্যে এই বক্তব্যে এই বক্তব্যে এই বক্তব্য দিয়েছিলেন, লোয়ার স্যাক্সনি শহর ওসনাব্রুয়েক, মেজর কার্মেকার ভক্সওয়াগেনের স্বরাষ্ট্র রাজ্য ওসনাব্রুয়েক শহরে তাঁর খ্রিস্টান ডেমোক্র্যাটিক ইউনিয়ন পার্টির সদস্যদের সামনে।
“আমি এটি স্ব-সমালোচনামূলকভাবেও বলছি-এই কাজটি এক বা অন্যটি এক বছর আগে কল্পনাও করতে পারে তার চেয়ে বড়,” মের্জ বলেছেন।
আমরা কেবল অর্থনৈতিক দুর্বলতার সময়কালে নই, আমরা আমাদের অর্থনীতির কাঠামোগত সংকটে আছি।
দেশের অর্থনীতির বড় অংশ “আর সত্যই প্রতিযোগিতামূলক নেই,” চ্যান্সেলর স্বীকার করেছেন। মের্জ ভক্সওয়াগেনের প্লামমিটিং আয়ের কথা উল্লেখ করেছিলেন, যা বছরের দ্বিতীয় প্রান্তিকে এটিকে কেবল ডেকে আনে ট্যাক্সের পরে একটি বিশাল 36% অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে “অনেক বার্তাগুলির মধ্যে একটি” দেশের অর্থনীতির অবস্থা সম্পর্কে।
“সর্বশেষতম এই সপ্তাহের মধ্যে, আমাদের যে চ্যালেঞ্জগুলি রয়েছে তা কতটা গভীর এবং সুদূরপ্রসারী, সে সম্পর্কে কারও কোনও বিভ্রান্তির মধ্যে থাকা উচিত নয়,” মের্জ বলেছেন।
“মানটি এখনও ভাল এবং সংস্থার নেতারা এই চ্যালেঞ্জগুলি স্বীকৃতি দেয়। তবে জার্মানিতে অন্তর্নিহিত শর্তগুলি গত দশক ধরে কেবল যথেষ্ট ভাল ছিল না,” তিনি যোগ করেছেন।
আরেক জার্মান অটো জায়ান্ট, বিএমডাব্লুও প্রথমার্ধের মুনাফায় তীব্র হ্রাসের কথাও জানিয়েছে, গত বছরের একই সময়ের থেকে ২৯% হ্রাসের প্রতিবেদন করেছে।
দেশের মোটরগাড়ি খাতের মন্দা ইইউর অর্থনৈতিক পাওয়ার হাউসের স্বাস্থ্যের বিষয়ে আশঙ্কা বাড়িয়ে তুলছে। আইএমএফ অনুমান অনুসারে দেশটি ইতিমধ্যে গত বছর একটি মন্দা সহ্য করেছে এবং এখন এই বছর শূন্য প্রবৃদ্ধি দেখাবে বলে আশা করা হচ্ছে।
