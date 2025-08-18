কাতারের প্রবীণ ইস্রায়েলি কর্মকর্তাদের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুকে বেশ কয়েকজন শীর্ষ উপদেষ্টা সহ সাম্প্রতিক বছরগুলিতে মোট $ ১০ মিলিয়ন ডলার উপসাগরীয় দেশটির চিত্র বাড়ানোর জন্য অর্থ প্রদান করেছেন, কান পাবলিক ব্রডকাস্টার রবিবার সন্ধ্যায় জানিয়েছে।
কাতারগেট তদন্তে জড়িত আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তাদের দ্বারা অনুমানের উদ্ধৃতি দিয়ে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে নেতানিয়াহুর প্রাক্তন প্রচারের উপদেষ্টা ইস্রায়েল আইনহর্নের মালিকানাধীন পার্সেপশন মিডিয়া – ২০২২ সাল থেকে ২০২৪ সাল থেকে ২০২৪ সাল থেকে দুই বছর ধরে প্রতি মাসে ৪৫,০০০ ডলার দেওয়া হয়েছিল।
অনুধাবনের অর্থ প্রদানের বাইরে প্রতি মাসে প্রায় 18,000 ডলার নেতানিয়াহু সহযোগী জোনাতান উরিচের কাছে গিয়েছিল, রিপোর্টে বলা হয়েছে।
উপলব্ধি থেকে পৃথকভাবে, প্রতি মাসে 11,000 ডলার অন্য নেতানিয়াহু সহযোগী, এলি ফিল্ডস্টেইনের কাছে গিয়েছিল।
কান অনুসারে, বাকী তৎকালীন-সিনিয়র প্রতিরক্ষা কর্মকর্তা, প্রাক্তন মোসাদ কর্মকর্তা এবং একটি প্রযুক্তি ফার্মের কর্মচারীদের দেওয়া হয়েছিল।
কাতারগেটের বিষয়টি প্রাথমিকভাবে সন্দেহের চারদিকে ঘোরে যে উরিচ এবং ফিল্ডস্টেইন প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে কাজ করার সময় সমস্ত বিদেশ এজেন্টের সাথে যোগাযোগ এবং লবিস্ট এবং ব্যবসায়ীদের সাথে জড়িত একাধিক দুর্নীতিবাজ কর্মের সাথে কাতারপন্থী লবিং ফার্মের জন্য তাদের কথিত কাজের সাথে জড়িত একাধিক অপরাধ করেছে।
তদন্ত প্রসারিত অব্যাহত রয়েছে, এবং শিন বেট এবং পুলিশ এখন কাতারের সাথে প্রাক্তন সুরক্ষা কর্মকর্তাদের জড়িততা এবং ব্যবসায়িক সংযোগের তদন্ত করছে।
আইনহর্ন এবং উরিচ দুজনেই দোহার আয়োজিত ২০২২ ফিফা বিশ্বকাপের আগে উপসাগরীয় রাষ্ট্রকে ইতিবাচক আলোকে কাতারি জনসংযোগ প্রচারের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এবং কাতারের পক্ষে তাদের কাজ চালিয়ে ইস্রায়েল-হামাস যুদ্ধের জন্য তাদের পিআর কাজ চালিয়ে গিয়েছিলেন যা পাইলসটিনিয়ার দ্বারা ২০২৩ সালের অক্টোবর, ২০২৩ সালে ছড়িয়ে পড়েছিল।
ইস্রায়েলি পাবলিক এবং মিডিয়া অসচেতন ছিল যে এই কাতারপন্থী কথাবার্তা পয়েন্ট এবং বার্তাগুলি আইনহর্ন দ্বারা তৈরি করা হয়েছিল, যিনি এর আগে দোহার পক্ষে পিআর কাজ করেছিলেন, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় কর্তৃক জৈবিকভাবে নয় বরং জনসাধারণের বক্তৃতায় গোপন বিদেশী প্রভাব সম্পর্কে উদ্বেগ উত্থাপন করেছিলেন।
উরিচ এবং ফিল্ডস্টেইন উভয়কেই গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং এই মামলায় তাদের সন্দেহজনক ভূমিকার জন্য জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। সার্বিয়ায় বসবাসকারী আইনহর্নকে সম্প্রতি বেলগ্রেডে ইস্রায়েলি তদন্তকারীরা জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন, যখন তিনি আগমনের পরে গ্রেপ্তারের ভয়ে ইস্রায়েলে আসতে অস্বীকার করেছিলেন।
গত বছর জার্মান বিল্ড সংবাদপত্রে একটি গোপন দলিল থেকে উপাদান ফাঁস করার অভিযোগে শ্রেণিবদ্ধ তথ্য প্রেরণের অভিযোগে ফিল্ডস্টেইন ইতিমধ্যে একটি পৃথক মামলায় অভিযোগে রয়েছেন।