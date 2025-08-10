Skip to content
You are Here
- Home
- News
- কাতার, মিশর নতুন গাজা যুদ্ধবিরতি-হোস্টেজ পরিকল্পনা তৈরি করছে
কাতার, মিশর নতুন গাজা যুদ্ধবিরতি-হোস্টেজ পরিকল্পনা | জেরুজালেম পোস্ট
গাজা সিটির বাসিন্দাদের সরিয়ে নেওয়ার বিষয়ে আলোচনার মধ্যে নতুন প্রস্তাবটি এসেছে, যা এই জাতীয় অভিযানের সময় কী আশা করা যায় সে সম্পর্কে আলোচনা সহ তিন মাস সময় লাগবে বলে আশা করা হচ্ছে।30 জুলাই, 2025, তেল আবিবের জিম্মি স্কয়ারে দর্শনার্থীরা(ছবির ক্রেডিট:: মরিয়ম আলস্টার/ফ্ল্যাশ 90)আপডেট:: ইস্রায়েলের প্রতিরক্ষা শিল্প 2028 সালের মধ্যে নেক্সট-জেন ফাইটার জেটের জন্য নতুন অংশীদারদের চোখলিওনার্দো ডিক্যাপ্রিও ইস্রায়েলে হোটেল খুলতেএনওয়াইটি চুপচাপ গাজা অনাহারের গল্পকে বাচ্চার চিকিত্সার অবস্থার মূল বিবরণ অন্তর্ভুক্ত করার জন্য পরিবর্তন করেক্যালিফোর্নিয়ার গভর্নর প্রার্থী গৃহহীনতার জন্য আউশভিটসকে সমাধান বলেছেন, ‘সমালোচনা স্পার্কস
Source link