আঞ্চলিক কর্তৃপক্ষের জন্য উত্তর ককেশাস প্রজাতন্ত্রে সংগৃহীত মানবিক সহায়তার বিতরণ তদারকি করার জন্য চেচেন নেতা রামজান কাদিরভের ১ 17 বছর বয়সী পুত্রকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে ড মঙ্গলবার
স্বচ্ছতা ও তদারকির অভাবের কথা উল্লেখ করে চেচেন কর্তৃপক্ষ সমস্ত স্থানীয় দাতব্য সংস্থা গাজা তহবিল সংগ্রহ বন্ধ করার আদেশ দেওয়ার কয়েকদিন পর অ্যাপয়েন্টমেন্টটি এসেছিল।
চেচেন ইনফরমেশন এবং জাতীয় নীতিমন্ত্রী আখমেদ দুদায়েভের তথ্য এবং অবৈধ সংস্থাগুলির হাতে কিছু সহায়তার প্রয়োজন বা শেষ হতে পারে এমন ঝুঁকি রয়েছে এমন একটি ঝুঁকি রয়েছে ড গত সপ্তাহে।
স্থগিতাদেশ থেকে অব্যাহতিপ্রাপ্ত একমাত্র সংস্থা ছিল আখমাত কাদিরভ ফাউন্ডেশন, এর আগে একটি শক্তিশালী দাতব্য সংস্থা বর্ণিত রাশিয়ান তদন্তকারী সাংবাদিকদের দ্বারা রমজান কাদিরভের “ব্যক্তিগত ওয়ালেট” হিসাবে ব্যবসা এবং নাগরিকদের কাছ থেকে জোর করে অনুদানের মাধ্যমে অর্থায়ন করা হয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে।
স্থানীয় কর্মকর্তাদের মতে, মঙ্গলবার গাজা এইডের তদারকি করার জন্য অ্যাডাম কাদিরভের নিয়োগ আরও তিনটি দাতব্য সংস্থা কর্তৃক সহায়তা কার্যক্রম পুনরায় শুরু করার সাথে মিলে যায়।
চেচেন কর্তৃপক্ষ বলছে অঞ্চলটি আছে প্রেরণ ফিলিস্তিনি অঞ্চলে ইস্রায়েলের আক্রমণ শুরু হওয়ার পর থেকে গাজাকে 600 মিলিয়ন রুবেল ($ 7.4 মিলিয়ন) মূল্যবান সহায়তা নিহত স্থানীয় স্বাস্থ্য আধিকারিকদের মতে, 000০,০০০ এরও বেশি লোক।
ইস্রায়েলের অবরোধ এবং সামরিক আক্রমণাত্মকতা নিরাপদে সহায়তা প্রদান করা প্রায় অসম্ভব করে তুলেছে, যেমন জাতিসংঘের বিশেষজ্ঞরা রয়েছেন সতর্ক যে ইস্রায়েল হেগাজায় ইচ্ছাকৃত গণপরিবাহের একটি প্রচারণা চালানো।
২০২৩ সাল থেকে তাঁর বাবার ব্যক্তিগত দেহরক্ষী হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন অ্যাডাম কাদিরভকে চেচনিয়ার সুরক্ষা কাউন্সিলের সেক্রেটারি সহ সাম্প্রতিক মাসগুলিতে বেশ কয়েকটি সিনিয়র চরিত্রে নিযুক্ত করা হয়েছে।
