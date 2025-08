কাদুনা গভরের বস্তা তথ্য কমিশনার

কাদুনা রাজ্যের গভর্নর, সিনেটর উবা সানী, কাদুনা স্টেট মিডিয়া কর্পোরেশনের (কেএসএমসি) বর্তমান ব্যবস্থাপনা পরিচালক আলহাজি আহমেদ মাইয়াকিকে তার পরিবর্তে তথ্য কমিশনার হিসাবে তার দায়িত্ব পালনে প্রফেসর মুহাম্মদ সানী বেলোকে মুক্তি দিয়েছেন।

গভর্নরের প্রধান প্রেস সচিব মালাম ইব্রাহিম মুসার স্বাক্ষরিত এক বিবৃতিতে এই শেক-আপ ঘোষণা করা হয়েছিল এবং মঙ্গলবার সাংবাদিকদের জন্য উপলব্ধ করা হয়েছিল।

বিবৃতি অনুসারে, গভর্নর সানী প্রশাসনে তাঁর অবদানের জন্য অধ্যাপক বেলোর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছিলেন এবং তাঁর ভবিষ্যতের প্রচেষ্টায় তাঁর সাফল্যের কামনা করেছিলেন।

“কাদুনা রাজ্যের নির্বাহী গভর্নর, সিনেটর উবা সানী (সিওএন) মহামান্য মহামান্য আলহাজি আহমেদ মাইয়াকিকে নতুন তথ্য কমিশনার হিসাবে নিয়োগের অনুমোদন দিয়েছেন,” বিবৃতিতে অংশে লেখা রয়েছে।

“এটি কাদুনা রাজ্য নির্বাহী কাউন্সিল থেকে অধ্যাপক মুহাম্মদ সানী বেলোর বঞ্চিত হওয়ার পরে।”

The statement further noted that Bello served as the pioneer Commissioner of Education under the current administration before being redeployed to head the Ministry of Information.

পরিবর্তনের জন্য কোনও সরকারী কারণ দেওয়া হয়নি, সরকারের সূত্রগুলি বলেছে যে এই পদক্ষেপটি “বৃহত্তর দক্ষতা এবং জনসাধারণের ব্যস্ততার” জন্য রাজ্যের তথ্য যন্ত্রপাতিগুলি প্রতিস্থাপনের গভর্নর সানির বিস্তৃত কৌশলটির অংশ ছিল।

মাইয়াকি অবিলম্বে শপথ করবে বলে আশা করা হচ্ছে এবং গভর্নরের মিডিয়া এবং যোগাযোগ দলের অংশ হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করবেন।

তিনি এর আগে অতীতের প্রশাসনের অধীনে মিডিয়া ও প্রচারের মহাপরিচালক হিসাবে বিভিন্ন মিডিয়া সক্ষমতায় দায়িত্ব পালন করেছিলেন।