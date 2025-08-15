- প্রাক্তন কদুনার গভর্নর নাসির এল-রুফাই জোটের গৃহীত রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্ম, এডিসি থেকে বিপরীত গ্রহণ করেছেন বলে মনে হয়েছিল
- প্রাক্তন গভর্নর যেমন সোশ্যাল মিডিয়ায় গিয়েছিলেন এবং জারিয়ার জনগণকে, চিকুনকে ১ 16 আগস্ট শনিবার অন্য দলের পক্ষে ভোট দিতে বলেছিলেন, কদুনায় নির্বাচনী এলাকাগুলিতে উপ-নির্বাচন
- স্মরণ করুন যে প্রাক্তন গভর্নর সম্প্রতি এডিসির পক্ষে সমর্থন ক্যানভাস করতে সোকোটো সফর করেছেন, যখন রাষ্ট্রপতি বোলা টিনুবু এবং এপিসি সরকারের সমালোচনা করছেন
কদুনার তাত্ক্ষণিক অতীতের গভর্নর নাসির এল-রুফাই জল্পনা-কল্পনা করেছেন যে তিনি সম্প্রতি গৃহীত জোটের রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্ম, আফ্রিকান ডেমোক্র্যাটিক কংগ্রেস (এডিসি) কে ফেলে দিয়েছেন, কারণ তিনি চিকুন/কাজুরু ফেডারেল কনস্টিটিউট এবং জারিয়া কেওয়ে এবং বাসাওয়া রাজ্য নির্বাচনী ক্ষেত্রের জনগণকে সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির পক্ষে ভোট দিয়েছেন।
এল-রুফাই সম্প্রতি প্রাক্তন ভাইস প্রেসিডেন্ট আতিকু আবুবকর, লেবার পার্টি ২০২৩ এর রাষ্ট্রপতি প্রার্থী পিটার ওবি এবং নদীর প্রাক্তন গভর্নর রোটিমি আমাইচি সহ অন্যান্য বিরোধী নেতাদের সাথে যোগ দিয়েছেন, ২০২27 সালের নির্বাচনের আগে তাদের রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্ম হিসাবে এডিসিকে গ্রহণ করতে।
তবে, নাটকীয় মোড় নিয়ে প্রাক্তন গভর্নর জারিয়া এবং চিকুনের জনগণকে শনিবার, ১ August আগস্ট শনিবার এসডিপির পক্ষে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন, একটি জরিপ যা ২০২27 সালের সাধারণ নির্বাচনের আগে বিরোধী দলের শক্তি পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে তৈরি হয়েছিল।
স্মরণ করুন যে এল-রুফাই ক্ষমতাসীন সমস্ত প্রগতিশীল কংগ্রেস (এপিসি) ফেলে দেওয়ার পরে এসডিপিতে ত্রুটিযুক্ত হয়েছিল, কিন্তু দলে যোগদানের পরপরই এসডিপি নেতৃত্বের সংকটে পড়েছিলেন এবং প্রাক্তন গভর্নর তাঁর সদস্যপদ এবং তার বিরুদ্ধে অভিযোগের বিষয়ে নীরব ছিলেন।
এল-রুফাই সম্প্রতি এডিসির পক্ষে সমর্থন সংগ্রহের মিশনে সোকোটো সফর করেছেন। তিনি ‘নেপোটিজম’ এবং ‘অক্ষমতা’ এর হাত থেকে নাইজেরিয়াকে উদ্ধার করার জন্য দেশপ্রেমিক হিসাবে তাঁর কর্মকে বর্ণনা করেছিলেন।
সোকোটো সফরের সময়, প্রাক্তন গভর্নর দুটি গুরুত্বপূর্ণ ইভেন্টে অংশ নিয়েছিলেন যার অর্থ পরবর্তী সাধারণ নির্বাচনে রাষ্ট্রপতি টিনুবু এবং এপিসিকে বরখাস্ত করার এজেন্ডা অর্জনের জন্য কাজ করা জনগণ এবং রাজনৈতিক স্টেকহোল্ডারদের সংবেদনশীল করা।
অনুষ্ঠানে তার ভাষণ চলাকালীন প্রাক্তন গভর্নর ক্ষমতাসীন দলকে ল্যাম্বাস্ট করে এবং তাদেরকে ‘একটি ব্যর্থ, ক্ল্যানিশ এবং ভিশনলেস প্রশাসন বলে অভিহিত করেছেন যা নাইজেরিয়াকে গভীর আর্থ-সামাজিক দুর্দশায় ডুবিয়ে দিয়েছে’।
তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে নাইজেরিয়ানদের পক্ষে এপিসির বিরুদ্ধে উঠার সময় এসেছে এবং দলকে ‘ভাঙা প্রতিশ্রুতি এবং অভিজাত ষড়যন্ত্র’ বলে অভিযুক্ত করেছে। তিনি হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন যে ২০২27 ছাড়িয়ে এপিসির পক্ষে ভোট দেওয়ার যে কোনও পদক্ষেপ দেশের পক্ষে আরও বড় আযাব হবে।
যাইহোক, তীব্র মোড়ের মধ্যে, প্রাক্তন গভর্নর, উপনির্বাচনের আগে তার সোশ্যাল মিডিয়া পৃষ্ঠায় পোস্ট করা একটি ভিডিওতে, ১ 16 আগস্ট শনিবার কাদুনায় এই সমীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে এমন নির্বাচনকেন্দ্রে জনগণকে অনুরোধ করেছিলেন, এসডিপির পক্ষে ভোট দেওয়ার পরিবর্তে তিনি সোকোটোতে গিয়েছিলেন।
এপিসি এল-রুফাইয়ের সমালোচনা জবাব দেয়
বৈধ.এনজি এর আগে জানানো হয়েছিল যে এপিসি আত্মবিশ্বাস প্রকাশ করেছে যে নাইজেরিয়ানরা ২০২27 সালের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে আবার রাষ্ট্রপতি বোলা তিনুবুকে ভোট দেবে।
দলের মুখপাত্র ফেলিক্স মরকা কদুনার প্রাক্তন গভর্নর নাসির এল-রুফাইয়ের রাষ্ট্রপতির সাম্প্রতিক সমালোচনার জবাব দেওয়ার সময় দাবি করেছিলেন।
মরকা ব্যাখ্যা করেছিলেন যে এল-রুফাই এবং জোটে তাঁর ক্রোনিসগুলি এডিসি গ্রহণ করেছিল কারণ তাদের রাষ্ট্রপতি টিনুবুর সাহসী অর্থনৈতিক নীতিগুলির চেয়ে ভাল বিকল্প ছিল না।
