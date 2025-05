কানকসের কোচিং স্টাফ কীভাবে কাপের প্রতিযোগীদের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়

নিবন্ধ সামগ্রী

তবে তার তারকা উইঙ্গার জেসন রবার্টসন বলেছেন, কোচের শক্তি এর বাইরে চলে গেছে।

তিনি বলেন, “কী জিতবে এবং কী কাজ করে তার সাথে খাপ খাইয়ে না নেওয়ার জন্য তাঁর একগুঁয়েমি নেই। প্রতি বছর আমরা প্রতিযোগিতা করছি এবং জয়ের নতুন উপায় খুঁজে পাচ্ছি এবং সত্যই স্থির না হয়েও এটি একটি বড় কারণ।”

পল মরিস (ফ্লোরিডা প্যান্থার্স): দৃষ্টিভঙ্গি হারাবেন না

মরিস এনএইচএল -এর সবচেয়ে অভিজ্ঞ কোচ, এবং এটি এমনকি খুব কাছাকাছিও নয়। তিনি প্রায় 30 বছর ধরে একটি এনএইচএল বেঞ্চ চালাচ্ছেন।

তবে উইনিপেগে তাঁর কার্যকালের অর্ধেক পথ অবধি ছিল না যে তিনি সত্যই দেখিয়েছিলেন যে তিনি কেবল রান-অফ-মিল-বেঞ্চ বসের চেয়ে বেশি ছিলেন-তাঁর কেরিয়ারের দুই দশকেরও বেশি সময়।

He became Hartford’s coach early in the 1995-96 season, promoted by Jim Rutherford in the now-Canucks’ president’s second season as part-owner and general manager of the Whalers. মরিস ১৯৯ 1997 সালে ক্যারোলিনায় চলে আসা ফ্র্যাঞ্চাইজিটিকে গাইড করেছিলেন, ২০০২ সালে ফাইনালে অবাক করা রান সহ তিনটি প্লে অফে উপস্থিত হন।