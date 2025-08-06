কানকস: এক বছরের চুক্তির সাথে মিশ্রণে ভিটালি ক্র্যাভটসভ ফিরে

বিগ রাশিয়ান ফরোয়ার্ড কেএইচএল-এ উত্পাদনশীল মরসুমের পরে মঙ্গলবার ক্লাবের সাথে এক বছরের, দ্বি-মুখী চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে
নিবন্ধ সামগ্রী
ভ্যানকুভার কানকস রাশিয়া থেকে বিগ ফরোয়ার্ড প্রজেক্ট ভিটালি ক্র্যাভটসভকে ফিরিয়ে আনছে।
বিজ্ঞাপন 2
নিবন্ধ সামগ্রী
6-ফুট -3, 186-পাউন্ডের বাম-শট উইঙ্গার কেএইচএল-তে উত্পাদনশীল মরসুমের পরে মঙ্গলবার ক্লাবের সাথে এক বছরের, দ্বি-মুখী চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে।
নিবন্ধ সামগ্রী
নিবন্ধ সামগ্রী
“ভিটালির কেএইচএল -তে একটি শক্তিশালী মরসুম ছিল এবং তার দলের পক্ষে প্রভাবশালী খেলোয়াড় ছিলেন,” জেনারেল ম্যানেজার প্যাট্রিক অলভিন বলেছেন। “রাশিয়ায় তাঁর দুটি মরসুমে তিনি তার খেলায় কঠোর পরিশ্রম করেছেন এবং পেন্টিকটনের প্রশিক্ষণ শিবিরে আসার সময় ভিটালি কোথায় আছেন তা দেখার অপেক্ষায় রয়েছি।”
নিবন্ধ সামগ্রী
বিজ্ঞাপন 3
নিবন্ধ সামগ্রী
গত মৌসুমে, ভ্লেডিভোস্টোক পণ্য ট্র্যাক্টর চেলিয়াবিনস্কের জন্য 66 গেমসে 58 পয়েন্ট (27 জি, 31 এ) নিবন্ধিত করেছে। ক্রাভতভ, 25, এছাড়াও একটি প্লাস -31 এ গিয়েছিলেন।
2018 সালে নিউইয়র্ক রেঞ্জার্সের 9 ম ওভারভারের বাছাই ক্র্যাভটসভ 2022-23 মৌসুমে ফরোয়ার্ড প্রসপেক্ট উইল লকউড এবং একটি 7 তম রাউন্ডের খসড়া বাছাইয়ের জন্য 2022-23 মৌসুমে কানকসে লেনদেন করেছিলেন।
তিনি ভ্যানকুভারে একটি পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য বেশিরভাগ ক্ষেত্রে লড়াই করেছিলেন, একবার স্কোর করেছিলেন এবং 16 টি গেমগুলিতে সহায়তা যুক্ত করেছিলেন।
বিজ্ঞাপন 4
নিবন্ধ সামগ্রী
ক্র্যাভটসভের সুযোগ দেওয়ার পরে, তত্কালীন প্রধান কোচ রিক টোকেট খেলোয়াড়ের সাথে হতাশ হয়ে পড়েছিলেন, শেষ পর্যন্ত তাকে ২০২২-২৩ মৌসুমের চূড়ান্ত আটটি খেলায় পাঁচটি স্ক্র্যাচ করে।
“তিনি সবেমাত্র বুঝতে পেরেছেন,” টোকচেট এ সময় বলেছিলেন। “তিনি আমাদের খেলতে চান তা আমাদের দেখাতে হবে। তিনি ভাল বাচ্চা, তবে আমি নিশ্চিত নই যে তিনি এখনও কাজের স্তরটি জানেন।”
এরপরে ক্র্যাভটসভ রাশিয়ায় তার খেলাটি পুনরায় দাবি করার জন্য ট্র্যাক্টরের সাথে দু’বছরের চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিলেন।
ক্র্যাভটসভ, একবার তার আকার, দক্ষতা এবং গ্রিটের সংমিশ্রণের সাথে শীর্ষস্থানীয় এনএইচএল সম্ভাবনা হিসাবে কাজ করেছিলেন, নিউইয়র্ক এবং ভ্যানকুভারের মধ্যে বিভক্ত 64৪ ক্যারিয়ার এনএইচএল গেমসে 12 পয়েন্ট (6 জি, 6 এ) রয়েছে।
বেন কুজমা থেকে একটি ফাইল সহ
আরও পড়ুন
-
শীর্ষ কানকস ড্রাফ্ট পিক ব্রেডেন কোটস ইনজুরির সাথে বিশ্ব জুনিয়র ক্যাম্প প্রদর্শনী গেমস মিস করে
-
কানকস: আরএফএ উইঙ্গার ভিটালি ক্র্যাভটসভ প্রাক্তন কেএইচএল ক্লাবের সাথে দুই বছরের চুক্তিতে স্বাক্ষর করছেন
নিবন্ধ সামগ্রী