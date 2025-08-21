কানকস: না, কিরিল কুড্রিভটসেভ কোনও অলৌকিক রক্তদাতা নয়

এআই স্তন্যপান, এবং এটি আপনার মস্তিষ্কের জন্য আসছে।
আপনি যদি কোনও কাহিনী নিয়ে এসেছিলেন যে কীভাবে একজন তরুণ হকি খেলোয়াড়ের একটি বিরল রক্তের ধরণ ছিল এবং যতবার সম্ভব রক্তের জন্য তিনি যতবার সম্ভব রক্তের মতো বলেছিলেন, হাসপাতালের সমস্ত ধরণের লোককে সহায়তা করে, আপনি বেশ ভাল অনুভব করবেন, তাই না?
অবশ্যই আপনি হবে। আমরা অন্যদের মধ্যে সেরা জিনিস প্রজেক্ট করতে চাই। আমরা চাই প্রত্যেকেরই সর্বোত্তম উদ্দেশ্য থাকতে পারে এবং তারা যথাসাধ্য চেষ্টা করতে পারে।
বিশেষত যখন এই প্রচেষ্টাগুলি সেই ব্যক্তির স্বাভাবিক ক্ষেত্রের বাইরে থাকে, এক্ষেত্রে সমাজকে সহায়তা করার জন্য, কেবল কোনও খেলা খেলায় না।
এই সপ্তাহে ফেসবুকে বেশ কয়েকটি ভ্যানকুভার কানকস ভক্তদের কাছে উপস্থাপন করা হয়েছিল – এই প্রতিরক্ষা সম্ভাবনা কিরিল কুড্রিভতসেভ, যিনি গত মৌসুমের শেষের দিকে এনএইচএল আত্মপ্রকাশ করেছিলেন, তিনি একটি বিশেষ ধরণের নায়ক।
“গত পাঁচ বছরে, তিনি নিঃশব্দে প্রেমে পূর্ণ একটি যাত্রা চালিয়েছেন – ক্যান্সারে আক্রান্ত শিশুদের প্রায় 100 বার রক্ত দান করে, বিরল রক্তের রেখা বহন করে, তিনি কম ভাগ্যবানদের জন্য ভবিষ্যত গড়তে অবদান রেখেছেন,” পোস্টটি পড়ুন।
সুন্দর লাগছে। খুব খারাপ এটা সত্য নয়।
“সত্য নয়,” দলের একজন মুখপাত্র নিশ্চিত করেছেন। (একা যুক্তি আপনাকে সন্দেহজনক করে তোলা উচিত, এমনকি সত্যকে নিশ্চিত না করেই – এমনকি যদি তার বিরল রক্তের ধরণও থাকে তবে একজন পেশাদার অ্যাথলিট, মাত্র 21 বছর বয়সী একজন পেশাদার অ্যাথলিট কীভাবে তার তরুণ জীবনে ইতিমধ্যে বহুবার রক্ত দান করতে পারতেন তা উপলব্ধি করা কঠিন))
ফ্যান পৃষ্ঠার অনুসারী এবং অ-অনুসরণকারীরা পোস্টটি দেখেছিল। এবং অবশ্যই অনেক মন্তব্য মুখের মূল্যে প্রতিবেদনটি নিয়েছিল। আমার মিথস্ক্রিয়ায়, আমি আরও এনএইচএল গেমস খেলার ভাল সুযোগ সহ কুদ্রিভটসেভকে একজন আন্তরিক এবং ভদ্র যুবক হিসাবে পেয়েছি। তবে গল্পটি এখনও বাজে কথা।
অ্যাকাউন্টে নজর দেওয়া বেশিরভাগ বৈধ দেখায়, যদিও এটি প্রায় অবশ্যই এআইয়ের মাধ্যমে নিউজ আইটেমগুলির মাধ্যমে পুনর্গঠন করা হয়েছিল। প্রতিবেদনের কোনওটিই আসল নয়, কেবল অন্য কোথাও রিপোর্ট করা বিষয়গুলিতে নোট। অবশ্যই, পৃষ্ঠাটি কানাডার মূল প্রতিবেদনের সাথে লিঙ্ক করতে সক্ষম হবে না, কারণ মেটা 2023 সালে কানাডিয়ান নিউজ সাইটগুলি প্রদানের পরিবর্তে ফেসবুক এবং ইনস্টাগ্রাম থেকে কানাডিয়ান নিউজ লিঙ্কগুলি নিষিদ্ধ করার জন্য 2023 সালে বেছে নিয়েছিল, যা তাদের অনলাইন নিউজ আইনের অধীনে করতে হবে।
এই কানকসের মতো দেখতে পৃষ্ঠাগুলি ফেসবুক জুড়ে সাধারণ হয়ে উঠেছে, সমস্ত ধরণের মিডিয়া covering েকে রেখেছে – কেবল খেলাধুলা নয়। অনেক ক্ষেত্রে, এই পৃষ্ঠাগুলি প্রকৃতপক্ষে অন্যান্য বিষয়গুলির উপর নির্ভর করে, বিসি ইউনিভার্সিটি অফ ডেমোক্র্যাটিক ইনস্টিটিউশনস স্টাডির জন্য সহকারী পরিচালক ক্রিস টেনোভ ব্যাখ্যা করেছেন।
আপনি কানাডিয়ান সেলিব্রিটিদের সম্পর্কে কলঙ্কজনক শিরোনাম সহ বৈধ নিউজ সাইটগুলির মতো দেখতে তৈরি করা পৃষ্ঠাগুলি এবং পোস্টগুলি স্মরণ করতে পারেন।
“আমরা সাধারণ নির্বাচনের সময় এটি দেখেছি, তবে তারা কেবল ক্রিপ্টো কেলেঙ্কারী সাইটগুলিতে লোককে উপভোগ করছিল,” তিনি বলেছিলেন। এই গল্পটির জন্য প্রশ্নে থাকা কানকস পৃষ্ঠাটি এভাবে পরিচালিত হয় না বলে মনে হয় তবে এটি অন্য কোনও উদ্দেশ্যে খুব ভাল হতে পারে। কিছু ক্ষেত্রে, পৃষ্ঠার স্রষ্টা কিছুটা দীর্ঘ গেম খেলছেন, যেখানে তারা নিম্নলিখিতগুলি তৈরি করবে এবং তারপরে পৃষ্ঠাটিকে সম্পূর্ণ আলাদা কিছুতে পরিণত করবে, সম্ভবত এমনকি অন্য কোনও এজেন্সির কাছে এর ক্রিয়াকলাপ বিক্রি করে।
“যা ঘটেছিল তা হ’ল তারা অন্য জিনিসগুলিতে উল্টে যাবে। যেমন একটি প্যারেন্টিং পৃষ্ঠা ছিল, কানাডিয়ানদের টানছিল, যা ৫১ তম রাষ্ট্রীয় বক্তৃতা প্রচার করে এমন একটি পৃষ্ঠায় উল্টে গেছে,” তিনি বলেছিলেন। “সুতরাং আপনি রাষ্ট্রীয় অভিনেতা পান, তবে কেবল স্বল্প সময়ের গ্রিফটার যারা কেবল একটি বক তৈরি করতে চাইছেন।”
এই বিশেষ কানকস পৃষ্ঠায় যোগাযোগের তথ্যগুলিতে একটি ঠিকানা এবং ফোন নম্বর তালিকাভুক্ত করা হয়েছে যা আসলে টেক্সাসের ডালাসে একটি বিনোদন কেন্দ্র। পৃষ্ঠাগুলি যে লিঙ্কগুলি ব্যবহার করে সেগুলি এমন কোনও ওয়েবসাইটে নির্দেশ দেয় যা এআই-রেজেনারেটেড ক্রীড়া গল্পগুলির বিস্তৃত পরিসীমা হিসাবে প্রদর্শিত হয় যা ভরা থাকে। পুরানো দিনগুলিতে, আমরা এটিকে একটি সামগ্রী খামার বলে থাকতে পারি।
এমনকি যদি ফেসবুকে ফ্যানের দৃষ্টি আকর্ষণ করার ক্ষেত্রে এই বিশেষ প্রচেষ্টাটি কম খারাপ হয় তবে এটি এখনও আমাদের অনলাইন অভিজ্ঞতার হ্রাস।
একাডেমিয়ায় যাওয়ার আগে, টেনোভ একজন সাংবাদিক ছিলেন এবং তিনি যে জায়গাগুলিতে কাজ করেছিলেন সেগুলির মধ্যে একটি হলেন অ্যাডবাস্টারস, পুঁজিবাদবিরোধী ম্যাগাজিন যা দীর্ঘদিন ধরে নিজেকে চ্যালেঞ্জিং ভোক্তা সংস্কৃতিতে নিবেদিত করেছে।
“মানসিক পরিবেশ, আমরা যে বিস্তৃত পরিবেশে আছি” এর অ্যাডবাস্টার ধারণাটি সম্পর্কে টেনোভ চিন্তাভাবনা।
“এই পৃষ্ঠাগুলির পিছনে থাকা লোকেরা আমাদের মনোযোগের সামান্য বিটগুলি ধরার চেষ্টা করছে, আরও কিছু ভিউ, আরও কয়েকজন অনুগামীকে কাঁপানোর জন্য, তারা যে পৃষ্ঠায় বিক্রি করতে পারে,” তিনি বলেছিলেন। “এবং তাই আমরা কেলেঙ্কারীগুলির দিকে লোকদের ফানেল করতে স্বীকৃত ব্যক্তিত্বের সাথে প্রচুর এআই চোখের দখল গল্প দেখছি।
“শেষ ফলাফল হ’ল লোকেরা যা দেখছে সে সম্পর্কে আরও অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে,” তিনি বলেছিলেন। তিনি আরও যোগ করেছেন, স্বাস্থ্যকর সংশয় গুরুত্বপূর্ণ, তবে এটি আরও অনেক বেশি ঘৃণ্য বিষয়।
এবং আরও, একটি ইতিবাচক ভিত্তি রয়েছে যা এখানে টেবিলে থাকতে পারে, এমনকি মূল গল্পটি মিথ্যা হলেও।
“এটি খানিকটা দুঃখজনক। এই প্রচেষ্টাটির পরিবর্তে রক্তদানের গুরুত্ব সম্পর্কে একটি দুর্দান্ত বার্তা কী হওয়া উচিত তা জাগ্রত করছে।”
