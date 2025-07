কানকস: ব্রক বোয়েসার এখানে থাকার জন্য – এবং নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য প্রস্তুত

নিবন্ধ সামগ্রী

তিনি ভেবেছিলেন যে তিনি অন্য কোথাও যাবেন, যতক্ষণ না কানকস জিএম প্যাট্রিক অলভিন বোয়েসারের এজেন্ট বেন হানকিনসনকে ডেকেছিলেন প্রায় এক ঘন্টা আগে ফ্রি এজেন্সি মার্কেটটি 1 জুলাই খোলার আগে। অলভিন বোয়েসার যে চুক্তির সন্ধান করেছিলেন তা অফার করছিলেন।

তিনি আরও যোগ করেছেন, “আমার কানে অন্যান্য ছেলেরা যেমন ছিল (গারল্যান্ড) এবং (ডেমকো) এবং এই সমস্ত ছেলেরা আমার বোতামগুলিও ফিরে আসার জন্য চাপ দিচ্ছে।

“I have so much faith in our team and the pieces that we have,” Boeser explained about the delight he felt about being brought back, even after the frustrating course that management had chosen to take in their negotiations with him. “এবং অ্যাডাম ফুয়েটও। আমি মনে করি তিনি একজন দুর্দান্ত প্রধান কোচ হতে চলেছেন, তাই আমি মনে করি সবকিছু ঠিকঠাকভাবে সারিবদ্ধ হয়েছে।”