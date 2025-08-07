কানকস: ভিটালি ক্র্যাভটসভ দ্বিতীয় সুযোগের জন্য ফিরে আসে – এবং কিছু সুশী

এটি কি কোনও উচ্ছল ছেলের প্রত্যাবর্তন?
চেলিয়াবিনস্ক, এটি অবশ্যই উল্লেখ করা উচিত, এটি সমুদ্র থেকে অনেক দূরে।
প্রকৃতপক্ষে, আপনি যখন রাশিয়ার মানচিত্রের দিকে তাকান, আপনি বুঝতে পেরেছিলেন যে উরালসের পূর্বে এই শিল্প নগরীর চেয়ে সমুদ্র থেকে আরও দূরে থাকা বিশাল দেশে এমন একটি জায়গা খুঁজে পাওয়া কতটা কঠিন হবে, এটি এমন একটি জায়গা যা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ট্যাঙ্কগুলি নির্মাণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ছিল এবং অন্যথায় রেলওয়ে হাব ছিল।
ভ্যানকুভার সম্পূর্ণ বিপরীত। ভ্যানকি ক্র্যাভটসভ ভ্যানকুভার কানকসের সাথে দ্বিতীয় সফর করছেন বলে এটি একটি বড় কারণ।
“ফ্রেশ সুশী,” ক্র্যাভটসভের এজেন্ট ড্যান মিলস্টেইন মঙ্গলবার তার ক্লায়েন্ট কেন এমন দলে ফিরে আসছেন, যেখানে তিনি নিউইয়র্ক রেঞ্জার্সের দেরী-মৌসুমের ব্যবসায়ের পরে ২০২২-২৩ মৌসুম শেষ করেছেন এমন একটি বড় কারণ হিসাবে বলেছিলেন।
সেই সময়, ক্র্যাভটসভ হকি অপারেশনের প্রেসিডেন্ট জিম রাদারফোর্ড খেলোয়াড়-অধিগ্রহণের ফোকাস হিসাবে যেটি রেখেছিলেন তা ফিট করে-পূর্বে উচ্চ-শেষের সম্ভাবনাগুলি সন্ধান করুন যাদের কেবল নতুনভাবে শুরু করতে হবে। ক্র্যাভটসভ ২০১ 2018 সালে রেঞ্জার্সের নবম ওভারভারের নির্বাচন ছিলেন, তবে নিউইয়র্কের বরফের জন্য লড়াই করেছিলেন এবং এনএইচএল এবং নাবালিকাদের মধ্যে-এবং এমনকি কেএইচএল-তে ফিরে এসেছিলেন।
হ্যাঁ, চেলিয়াবিনস্কে ফিরে যান। তিনি রাশিয়ান প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকূলে ভ্লেডিভোস্টকে বেড়ে ওঠেন – ভ্যানকুভার তাকে তার নিজের শহরটির কথা মনে করিয়ে দিয়েছিলেন, তিনি ২০২৩ সালে পোস্টমিডিয়াকে বলেছিলেন – তবে তিনি শহরে তাঁর সমস্ত হকি খেলেছিলেন যা কাজাখস্তান সীমান্ত থেকে মাত্র ১০০ বা এত কিলোমিটার দূরে। তিনি সেখানে জুনিয়র খেলেন। তিনি সেখানে সমর্থিত।
এবং তিনি 2023 সালে কানকসের সাথে একটি সংক্ষিপ্ত রান করার পরে সেখানে ফিরে স্বাক্ষর করেছিলেন, যেখানে তিনি 16 টি খেলায় একক গোল করেছিলেন। একটি লক্ষ্য যা ব্ল্যাকহাক্স ডিফেন্সম্যান শেঠ জোন্সকে উল্লেখযোগ্যভাবে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছিল।
এটি একটি বিশেষ স্মরণীয় লক্ষ্য ছিল না, বা এটি ভ্যানকুভারে একটি বিশেষ স্মরণীয় রানও ছিল না।
তবে কেএইচএল -এ তার দুটি শক্তিশালী মরসুম ফিরে এসেছে এবং কানকস স্পষ্টতই এমন কিছু দেখতে পাবে যা এনএইচএল -তে কিছু হতে পারে।
ট্র্যাক্টরের সাথে 66 66 টি খেলায় তার ২ 27 টি গোল ছিল, অবশেষে বছরের পর বছর প্রথমবারের মতো ফ্রন্ট-লাইনের ভূমিকা পালন করতে পারে। তিনি জুনিয়রে থাকাকালীন তার মতো কোনও দলই ঝুঁকে পড়েনি। আপনি জানেন যে তিনি আত্মবিশ্বাসের সাথে ঝাঁকুনি দিচ্ছেন।
তিনি কি এই আত্মবিশ্বাসকে এনএইচএল -তে অনুবাদ করতে পারেন?
তিনি কি সফল হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় গতি আনতে পারেন?
এই মুহুর্তে তিনি কীভাবে এনএইচএল রোস্টারটিতে ফিট করবেন তাও দেখতে শক্ত। দলটি প্রকৃত এনএইচএল পেডিগ্রির সাথে উইঙ্গারদের সাথে ঝাঁকুনি দিচ্ছে: ব্রক বোয়েসার, জ্যাক ড্যাব্রুস্ক, ইভান্ডার কেন, কনর গারল্যান্ড, নীলস হোগল্যান্ডার এবং কিফার শেরউড। ক্র্যাভটসভ কি এই ছয়টির কোনওটিকেই সাপ্লান্ট করতে যাচ্ছেন?
তাকে চতুর্থ-লাইনার হিসাবে রাখার বিষয়টি কি বোধগম্য হবে, কারণ এটি যেমন দাঁড়িয়ে আছে, সম্ভবত তিনি সম্ভবত সেখানে কোনও ভূমিকার জন্য লড়াই করতে শুরু করেছেন বলে মনে হয়। এমনকি জোনাথন লেকারিমাকির প্লে অফগুলি অ্যাবটসফোর্ডে অবনমিত থাকলেও, রুকির নিয়মিত মরসুমটি শক্ত ছিল এবং তিনি বুট করার জন্য একগুচ্ছ এনএইচএল গেমস খেলেন।
লেকারিমাকি দলের অপরাধের ভবিষ্যত এবং অবশ্যই তাকে এনএইচএল -তে স্থান দেওয়ার প্রতিটি সুযোগ দেওয়া হবে। শীর্ষ-লাইনের মিনিটের জন্য লড়াইয়ের কথা বলতে গেলে ক্র্যাভটসভও লেকারিমাকির পিছনে থাকবেন।
সহজ কথায় বলতে গেলে, এটি ক্র্যাভটসভের সামনে কাজ: দেখান যে তিনি আক্রমণাত্মক ভূমিকায় ধারাবাহিক অবদানকারী হতে পারেন। তিনি যে পাহাড়টি দেখছেন তা বড়।
তবে কমপক্ষে সুশী সুস্বাদু হবে।
