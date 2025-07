কানাডার অটো রাজধানীতে, মেরামতের দোকানগুলি বলছে যে দক্ষ প্রযুক্তিবিদরা খুঁজে পাওয়া প্রায় অসম্ভব

কানাডার মোটরগাড়ি রাজধানীতে লাইসেন্সপ্রাপ্ত অটো টেকনিশিয়ান নিয়োগ করা এতটাই কঠিন যে কমপক্ষে একটি সংস্থা পদের জন্য অস্থায়ী বিদেশী কর্মী নিয়োগের জন্য অনুমোদিত হয়েছে।

ম্যাকডোনাল্ডের অটো মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের মালিক পিটার সোলি সেই বিকল্পটি দেখেছেন, তবে পরিবর্তে নতুন প্রযুক্তিবিদদের নিয়োগের জন্য বোনাসগুলিতে স্বাক্ষর করার জন্য 20,000 ডলার অফার করেছিলেন।

তবে তিনি এখনও যোগ্য, নির্ভরযোগ্য লোকদের ভাড়া নিতে পারবেন না।

“আসলে এটি বিশ্বাস করা শক্ত, এটি সত্যই, তবে আমরা আজকের সাথে এটির মুখোমুখি হয়েছি,” সোলি বলেছিলেন, যিনি দু’জন প্রযুক্তিবিদ নিয়োগ করতে চান।

দেশের সর্বোচ্চ বেকারত্বের হার ১১.২ শতাংশ থাকা সত্ত্বেও, উইন্ডসর -এর মেরামত দোকানগুলি বলেছে যে অটো টেকনিশিয়ানদের নিয়োগ দেওয়া প্রায় অসম্ভব।

অ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্য কয়েক সপ্তাহ বুকিং করা সোলি বলেছিলেন, “উত্তর আমেরিকাতে বেশ কিছুদিন ধরে প্রযুক্তিবিদদের জন্য একটি সংকট রয়েছে, একটি সংকট রয়েছে।”

পরিসংখ্যান কানাডা অনুসারে, এখনই অন্টারিওতে ২,৫০০ অটো টেকনিশিয়ান শূন্যপদ এবং সারা দেশে প্রায় ,, ৮০০ রয়েছে।

কানাডা জুড়ে কয়েকশো মেরামতের দোকানে অস্থায়ী বিদেশী কর্মী নিয়োগের জন্য 673 টি অ্যাপ্লিকেশন রয়েছে।

অ্যাসোসিয়েশন বলছে পাঠ্যক্রমের আপডেট করা দরকার

শিল্প গোষ্ঠীগুলির মতে অন্টারিও জুড়ে মেরামতের দোকানগুলিতে এটি খেলতে সমস্যা হ’ল, যা পরামর্শ দিয়েছে যে স্কুলগুলিকে শিক্ষার্থীদের কাছে আগে একটি কার্যকর ক্যারিয়ারের বিকল্প হিসাবে বাণিজ্যকে উত্সাহিত করা দরকার।

উইন্ডসর অটোমোটিভ প্রফেশনাল মেরামত সমিতির সহ-সভাপতি স্কট জেনিংস বলেছেন, “আমরা দক্ষতার অভাব বা দক্ষতার অভাব লক্ষ্য করছি।”

অটো-শপ মালিকরা বলছেন যে আগ্রহী এবং দক্ষ অটো প্রযুক্তিবিদরা বছরে, 000 100,000 থেকে 150,000 ডলার করতে পারে। (ক্রিস ইনিং/সিবিসি)

তিনি বলেছিলেন যে অ্যাসোসিয়েশনের উইন্ডসর উচ্চ বিদ্যালয় এবং কলেজের সাথে ভাল সম্পর্ক রয়েছে, যাতে মানুষকে সঠিকভাবে প্রশিক্ষিত করার দিকে মনোনিবেশ করা হয়।

জেনিংস বলেছিলেন, “যদিও এর সাথে সমস্যাটি হ’ল এটি কলেজের দোষ নয়, কারণ তাদের পাঠ্যক্রমটি অনুসরণ করার বাধ্যতামূলক করা হয়েছে, যা প্রায় 10 বা 12 বছর ধরে আপডেট করা হয়নি,” জেনিংস বলেছিলেন।

“আমি বুঝতে পারি এটিতে কাজ করা হচ্ছে It এটি কেবল অনেক দীর্ঘ সময় নেয়” “

প্রায় ৫০ বছর ধরে একটি স্বয়ংচালিত প্রযুক্তি গ্লেন উইলিস বলেছিলেন যে এখানে একটি প্রজন্মের লোক শিল্পে অবসর নিতে চাইছেন এবং এটি কেবল শ্রমের ঘাটতি বাড়িয়ে তুলবে।

উইলিস বলেছিলেন, “আমরা বেবি বুমার গ্রুপে আছি এবং আমরা সকলেই ক্লান্ত হতে শুরু করছি।

বর্তমান প্রযুক্তিগুলি অবসর নেওয়ার সাথে সাথে সোলি বর্তমান সমস্যার অংশ হিসাবে অতীতে নির্দিষ্ট কিছু ক্যারিয়ারের পথে জোরের দিকে ইঙ্গিত করে।

“পনেরো বছর আগে, এটি ছিল, ‘স্কুলে যান, ডিগ্রি পান, ক্রিমিনোলজি ডিগ্রি পান, আর্টস স্নাতক পান, কোনও কিছুর মধ্যে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পান এবং তারপরে আপনি একটি চাকরি পাবেন,” “সলি বলেছেন।

“দুর্ভাগ্যক্রমে, এটি সর্বদা সেভাবে কার্যকর হয় না These এই বাচ্চারা স্নাতক হয় এবং তারা কোনও চাকরি খুঁজে পায় না এবং তারা ওয়ালমার্ট স্টকিং তাকগুলিতে কাজ করছে And এবং এটি খুব হতাশাব্যঞ্জক And

মেরামতের দোকানের মালিক বলেছেন শ্রমের ঘাটতি ‘মাইন্ড বগলিং’

জেনিংস একটি স্বয়ংচালিত প্রযুক্তিবিদ হিসাবে ক্যারিয়ারে আগ্রহী উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য বার্ষিক দক্ষতা প্রতিযোগিতা চালাতে সহায়তা করে এবং লক্ষ্য করেছে যে বাণিজ্যের প্রতি তেমন আগ্রহ নেই।

তবে তিনি বলেছিলেন যে শিখতে আগ্রহী এমন লোকদের জন্য প্রচুর অর্থোপার্জন করা দরকার।

“আপনি যদি একজন ভাল দক্ষ প্রযুক্তিবিদ হন তবে আপনি যে দামটি বেতন পেতে চান তা প্রায় নামকরণ করতে পারেন” ”

সলি বলেছিলেন যে তাঁর প্রযুক্তিবিদ রয়েছে যারা বছরে $ 100,000 থেকে 150,000 ডলার করে।

“লোকেরা এটি বিশ্বাস করে না, তবে এটি সত্য। এটি আমার জন্য কখনও কখনও মনে হয় যখন তারা কেবল এটি দেখে মনে হয় না।”

সোলি বলেছিলেন যে উচ্চতর জীবনযাত্রার ব্যয় নিয়ে তিনি লক্ষ্য করেছেন যে লোকেরা কিছু অতিরিক্ত মাইল পাওয়ার চেষ্টা করে বয়স্ক যানবাহন নিয়ে আসছে।

ট্রেডগুলিতে প্রবেশের ক্ষেত্রে একটি বাধা হ’ল সরঞ্জামগুলির ব্যয়, যা 100,000 ডলার পর্যন্ত চলতে পারে।

সলি পরামর্শ দিয়েছেন এমন কিছু লোক আছেন যারা দীর্ঘদিন ধরে অবসরপ্রাপ্ত এবং ধুলা সংগ্রহ করার সরঞ্জাম রয়েছে যা তারা শিল্পকে চালিয়ে যেতে চায় এমন কাউকে বিক্রি করতে চাইতে পারে।

“লোকেরা প্রায় তাদের গাড়ি ঠিক করার জন্য অনুরোধ করে প্রায় হবে।”