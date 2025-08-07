কানাডার এমবোকো রাইবাকিনার বিপক্ষে মহাকাব্য 3-সেট টাইব্রেকার জয়ের সাথে জাতীয় ব্যাংকের ওপেন ফাইনালে পৌঁছেছে

ভিক্টোরিয়া এমবোকোর historic তিহাসিক আরোহণ নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে।
বুধবার এলেনা রাইবাকিনাকে ১–6, -5–৫, -5–6 (৪) পরাজিত করার জন্য একটি মহাকাব্য, পেরেক-কামড়ানোর প্রত্যাবর্তনের পরে কিশোর সংবেদনটি ন্যাশনাল ব্যাংক ওপেনের ফাইনালে খেলবে, বুধবার কানাডা জুড়ে ভক্তদের মনমুগ্ধ করেছে এমন একটি আসন্ন পার্টির সর্বশেষ অধ্যায়।
আইজিএ স্টেডিয়ামের সেন্টার কোর্টে তাত্ক্ষণিক ক্লাসিকের অনুসরণ করে কানাডার নতুন টেনিস তারকাটির জন্য “অ্যালিজ ভিকি” লক্ষণগুলির সাথে রেখাযুক্ত বৈদ্যুতিক বিক্রয়-আউট ভিড় হিসাবে ম্যাচ পয়েন্টে রাইবাকিনা তার ফোরহ্যান্ডকে আঘাত করার পরে এমবোকো মাটিতে নেমে গেলেন।
“অবিশ্বাস্য ম্যাচ, আমাকে সমর্থন করার জন্য আপনাকে সবাইকে ধন্যবাদ,” এমবোকো ফরাসি ভাষায় ভিড়কে বলেছেন। “এটি সত্যিই কঠিন ছিল, তবে কিছু ঘটতে পারে।”
টরন্টোর 18 বছর বয়সী, যিনি এনসির শার্লোটে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, কঙ্গোলিজ পিতামাতার কাছে, তিনি তৃতীয় সেটের আগে একটি ম্যাচ পয়েন্ট সংরক্ষণ করেছিলেন এবং নবম-বংশোদ্ভূত রাইবাকিনার পরিবেশনাকে দু’বার, 46 মিনিটের ম্যাচে টাইব্রেকারকে বাধ্য করার জন্য দু’বার ভেঙে দিয়েছিলেন-এমবোকোর তরুণ ডাব্লুটিএ ক্যারিয়ার দীর্ঘতম।
দেখুন | এমবোকো এনবিও ফাইনালে বার্থের জন্য প্রত্যাবর্তন সম্পূর্ণ করেছেন:
তৃতীয় সেটের দ্বিতীয় খেলায় মাটিতে অদ্ভুতভাবে হোঁচট খাওয়ার পরে এমবোকোও কব্জি ইনজুরিতে লড়াই করেছিলেন, এটি ব্যান্ডেজে জড়ানোর জন্য চিকিত্সার সময়সীমা প্রয়োজন।
“তবে আমি সবাই আমাকে সমর্থন করছিলাম এবং আমাকে ধাক্কা দিয়েছিলাম,” তিনি তার অন-কোর্টের সাক্ষাত্কারের সময় বলেছিলেন। “আপনি না ছেলেরা ছাড়া, আমি মনে করি না যে আমি এটিকে টানতে সক্ষম হয়েছি।”
এমবোকো কানাডিয়ান ওপেনের ফাইনালে পৌঁছানোর জন্য চতুর্থ কানাডিয়ান মহিলা হয়েছিলেন এবং 2019 সালে বিয়ানকা আন্দ্রেস্কুর শিরোপা রান করার পরে সর্বশেষতম।
ওপেন যুগে একক ডাব্লুটিএ ইভেন্টে তিন প্রাক্তন মহিলা একক গ্র্যান্ড স্ল্যাম চ্যাম্পিয়নদের পরাজিত করা প্রথম কানাডিয়ান খেলোয়াড়ও এই ফেনোম।
তিনি শীর্ষ 300 এর বাইরে বছর শুরু করার পরে বিশ্ব র্যাঙ্কিংয়ে কমপক্ষে 34 তম স্থানে চলে যাবেন।
বৃহস্পতিবার ফাইনালে জাপানের চারবারের গ্র্যান্ড স্ল্যাম চ্যাম্পিয়ন নাওমি ওসাকা খেলার পরে এই সংখ্যাটি আরও উঁচুতে উঠতে পারে। বুধবারের শেষ সেমিফাইনালে ডেনমার্কের 16-2, 7-6 (7) এর 16 তম বংশোদ্ভূত ক্লারা তাউসনকে পরাজিত ওসাকা পরাজিত করেছে।
রাইজিং স্টার এখন এই বছর সমস্ত প্রতিযোগিতায় 52-9 রেকর্ড রয়েছে, উচ্চতর র্যাঙ্কড খেলোয়াড়দের বিপক্ষে 26-8 সহ।
২৩ শে জুলাই ডিসি ওপেনের দ্বিতীয় রাউন্ডে এমবোকোকে -3-৩, -5-৫ গোলে হারিয়ে এই ক্ষতির একজনের জন্য দায়ী ছিলেন ওয়ার্ল্ড নং -১ নম্বরে এবং কাজাখস্তানের উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ন রাইবাকিনা।
এবার, এমবোকো অত্যাশ্চর্য ফ্যাশনে প্রতিশোধ গ্রহণ করেছে।
এমবোকো একবারে একটি লপসাইড ওপেনিং সেটে পরিবেশন করতে ব্যর্থ হওয়ার পরে, কানাডিয়ান দ্বিতীয়টিতে তার ফর্মটি পুনর্বিবেচনা করার জন্য একটি সিদ্ধান্তমূলক তৃতীয় জোর করে।
রাইবাকিনা ম্যাচের জন্য পরিবেশন করার সুযোগ নিয়ে ৫-৪ ব্যবধানে নেতৃত্ব দিয়েছিল। তিনি ম্যাচ পয়েন্ট স্থাপনের জন্য দুটি বিশাল ফোরহ্যান্ড বিজয়ীদের সাথে 40-30 সুবিধা নিয়েছিলেন, তবে প্রতিপক্ষের একাধিক ত্রুটি করার পরে এমবোকো জীবিত থাকার জন্য ফিরে এসেছিলেন।
পরবর্তী খেলায়, এমবোকো ডাবল-ফল্ট করে, একটি ব্যাকহ্যান্ডকে জালে আঘাত করে এবং উত্তরসূরিতে আবার ডাবল-ফল্ট হয়ে যায়, কারণ রাইবাকিনা পিছনে পিছনে ফিরে এসে সেটে -5-৫ ব্যবধানে এগিয়ে যায়।
তবে আবারও, এমবোকো লড়াই করেছিলেন, হার্ড-হিট রাইবাকিনার টাইপব্রেককে জোর করার জন্য পরপর চারটি পয়েন্ট জিতেছিলেন।
সেখানে একবার, এমবোকো একটি ফোরহ্যান্ড বিজয়ীকে লাইনের নিচে ক্র্যাঙ্ক করে 5-4 ব্যবধানে লাফিয়ে উঠল, রাইবাকিনার ব্যাকহ্যান্ড প্রশস্তভাবে যাত্রা করার আগে সম্ভাব্য জয়টি স্থাপনের আগে।
এবং আউট এসেছিল “ওলে, ওলে, ওলে” মন্ত্রের একটি কোরাস।
রাইবাকিনার পক্ষে একটির তুলনায়-১১ টি ডাবল-ফল্টকে আঘাত করা সত্ত্বেও এমবোকো জিতেছে-এবং দ্বিতীয় পরিষেবায় তার পয়েন্টের মাত্র 35 শতাংশ জিতেছে।
দুটি ইনজুরি-জর্জরিত মরসুমের পরে, তার দ্রুত উত্থানটি 22-ম্যাচ-এবং 43-সেট-নিম্ন স্তরের আইটিএফ সফরে অপরাজিত ধারাবাহিকতা দিয়ে শুরু হয়েছিল এবং তার প্রথম ক্যারিয়ারের গ্র্যান্ড স্ল্যামে ফরাসি ওপেনের তৃতীয় রাউন্ডে যোগ্যতা অর্জনের মধ্য দিয়ে রান চালিয়ে যায়। এমবোকো তারপরে উইম্বলডনে প্রথম রাউন্ডে 25 নম্বরের বীজ ম্যাগডালেনা ফ্রেচকে বিরক্ত করেছিলেন।
মন্ট্রিয়ালে কানাডিয়ান দর্শকদের আগে মন খারাপের পরে মন খারাপের পরে তার নাটকটি আরও একটি স্তরে আঘাত করছে, যার মধ্যে দ্বিতীয় নং-বারের গ্র্যান্ড স্ল্যাম চ্যাম্পিয়ন ওয়ার্ল্ড নং 2 কোকো গাফের চতুর্থ রাউন্ডে 62 মিনিটের প্রভাবশালী জয় সহ।
স্থানীয় প্রিয় ইউজেনি বাউচার্ড – ২০১৪ সালের উইম্বলডন ফাইনালিস্ট – তার নিজের শহর ইভেন্টের পরে অবসর নেবেন বলে ঘোষণা করার পরে প্রথম দিকে টুর্নামেন্টটি শিরোনাম করেছিলেন।
তবে এমবোকো দ্রুত স্পটলাইটটি চুরি করেছিলেন, প্রাইম টাইমে উজ্জ্বল আলোর নীচে কেন্দ্র আদালত নিয়ে এবং প্রতিটি অনুশীলনে একমাত্র কানাডিয়ান – পুরুষ বা মহিলা – এককদের তৃতীয় রাউন্ডের পাশ দিয়ে এগিয়ে যাওয়ার জন্য ভক্তদের আকর্ষণ করেছিলেন।
খাচানভ, শেলটন পুরুষদের ফাইনালের জন্য প্রস্তুত
টরন্টোতে বুধবার রাতে অল-আমেরিকান সেমিফাইনাল ম্যাচে দ্বিতীয় শ্রেণির টেলর ফ্রিটজকে -4-৪, -3-৩ ব্যবধানে পরাজিত করে চতুর্থ শ্রেণির বেন শেল্টন।
শেল্টন রাশিয়ার একাদশ শ্রেণির ক্যারেন খাচানভের মুখোমুখি হবেন, মাস্টার্স 1000 হার্ড-কোর্ট ইভেন্টে প্রথম সেমিফাইনালে জার্মানির শীর্ষ-বংশোদ্ভূত আলেকজান্ডার জাভেরেভের বিপক্ষে -3-৩, ৪–6, -6–6 (৪) বিজয়ী।
22 বছর বয়সী শেল্টন তার তৃতীয় ক্যারিয়ারের এটিপি ট্যুর শিরোনাম খুঁজছেন। তিনি ২০২৩ সালে হার্ড কোর্টে টোকিওতে এবং গত বছর ক্লেতে হিউস্টন জিতেছিলেন।
স্টুটগার্ট এবং ইস্টবার্নে গ্রাসে এই বছর জিতে 26 বছর বয়সী ফ্রিটজের 10 টি জয় রয়েছে।
সাতবারের ট্যুর বিজয়ী খাচানভ একটি ম্যাচ পয়েন্ট থেকে বেঁচে গিয়েছিলেন।
খাচানভ বলেছিলেন, “আজ একটি সত্যিকারের ঘনিষ্ঠ ছিল”
24 টি ট্যুর শিরোনাম সহ 2017 চ্যাম্পিয়ন জাভেরেভ বিশ্বের 3 নম্বরে।
“প্রথম সেটটি ভয়ানক ছিল,” জাভেরেভ বলেছিলেন। “আমি এক ধরণের তাকে একটি হেডস্টার্ট দিয়েছি এবং সে এটি ব্যবহার না করার জন্য খুব ভাল।”
জাভেরেভ শীর্ষস্থানীয় জান্নিক সিনার-2023 বিজয়ী-এবং 2 নং কার্লোস আলকারাজের সাথে প্রসারিত ইভেন্টটি এড়িয়ে যাওয়ার শীর্ষ বীজ ছিলেন।
আমেরিকান গৌফ, ক্যাসলার উইন ডাবলস ক্রাউন
কোকো গাফ মন্ট্রিলকে সর্বোপরি চ্যাম্পিয়ন হিসাবে ছেড়ে চলেছে।
বুধবার ন্যাশনাল ব্যাংক ওপেন উইমেনস ডাবলস ফাইনালে বুধবার আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের টেলর টাউনসেন্ড এবং চীনের জাং শুইয়ের বিপক্ষে -4-৪, ১–6, ১৩-১১ ব্যবধানে জয়ের জন্য সহকর্মী আমেরিকান ম্যাককার্টনি ক্যাসলারের সাথে জুটি বেঁধে গাফ।
2024 প্যারিস অলিম্পিকের পরে দীর্ঘকালীন অংশীদার জেসিকা পেগুলার সাথে বিভক্ত হওয়ার পর থেকে গাফ তার তৃতীয় ডাবলস টুর্নামেন্টে খেলছিলেন। এই জুটি 2022 সালে কানাডিয়ান ওপেন উইমেনস ডাবল মুকুট জিতেছিল।
তিনি তাদের প্রথম অংশীদারিত্বের সাথে ক্যাসলারের সাথে রসায়ন পেয়েছিলেন যার মধ্যে ভেটেরান ডাবলস খেলোয়াড় বার্বোরা ক্রেজিকোভা এবং জেলেনা ওস্তাপেনকো এবং টাউনসেন্ড এবং জাংয়ের তৃতীয় বংশোদ্ভূত দলকে জয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল।