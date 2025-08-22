You are Here
কানাডার রন টারকোট, যিনি সচিবালয়কে 1973 ট্রিপল ক্রাউনটিতে চড়েছিলেন, 84 এ মারা গিয়েছিলেন
News

কানাডার রন টারকোট, যিনি সচিবালয়কে 1973 ট্রিপল ক্রাউনটিতে চড়েছিলেন, 84 এ মারা গিয়েছিলেন

তিনি ৩,০০০ এরও বেশি ক্যারিয়ারের দৌড় জিতেছিলেন, তবে ৫২ বছর আগে কিংবদন্তি সচিবালয়ে তিনি নিবন্ধিত তিনটির জন্য রন টারকোটকে চিরকালের জন্য স্মরণ করা হবে।

তুরকোট ১৯ 197৩ সালে একটি জোরালো আমেরিকান ট্রিপল ক্রাউন সুইপকে সচিবালয়কে গাইড করেছিলেন। সুতরাং প্রভাবশালী ছিল যে এই পারফরম্যান্স যে সচিবালয় এখনও সে বছর কেনটাকি ডার্বি, প্রিকনেস এবং বেলমন্টে যে রেকর্ডগুলি রেখেছিল তা ধরে রেখেছিল।

তুরকোটের পরিবার তার দীর্ঘকালীন ব্যবসায়িক অংশীদার লিওনার্ড লুস্কির মাধ্যমে জানিয়েছেন যে শুক্রবার এনবি -র ড্রামমন্ডে তাঁর বাড়িতে জকি প্রাকৃতিক কারণে মারা গিয়েছিলেন। তিনি 84 বছর।

সচিবালয়টি বেলমন্টে জোরালো 31-দৈর্ঘ্যের বিজয় নিবন্ধন করে নাটকীয় স্টাইলে ট্রিপল ক্রাউন সুইপকে ক্যাপ করে। এই পারফরম্যান্স, ক্রীড়া ইতিহাসের অন্যতম প্রভাবশালী হিসাবে ডাব করা, সচিবালয় এবং টার্কোটকে 25 বছরের মধ্যে প্রথম আমেরিকান ট্রিপল ক্রাউন বিজয়ী করে তুলেছিল।

এই দৌড়টি টারকোটের আইকনিক ফটোও তৈরি করেছিল, গভীর প্রসারিত করে, মাঠের বাকী অংশগুলি ভালভাবে দেখতে পিছনে পিছনে তাকিয়ে।

“আমি কেবল কোয়ার্টার মেরুতে অন্যান্য ঘোড়াগুলির জন্য ফিরে তাকালাম এবং আমার বাহুর নীচে আমি কিছুই দেখতে পেলাম না,” টারকোট 2023 সালে কানাডিয়ান প্রেসকে historic তিহাসিক জয়ের 50 তম বার্ষিকী বলেছিলেন। “আপনি যে ছবিটি দেখছেন তা হ’ল যখন আমি (ইনফিল্ড টেলিটিমার) এর দিকে তাকিয়ে ছিলাম কারণ আমরা ডার্বিকে জিতলে আমরা প্রথম মাইল এবং এক চতুর্থাংশ দ্রুত চালাতে চাই।”

শোনো | রিমেনগ রন টারকোট:

শিফট – এনবিরন টারকোটকে মনে আছে

খ্যাতিমান এবং প্রিয় এনবি জকি রন টারকোট মারা গেছেন। টার্কোটে ঘোড়া সচিবালয়ে চড়ার জন্য সবচেয়ে বেশি পরিচিত ছিলেন, যিনি 1973 সালের কেনটাকি ডার্বিতে রেকর্ড জিতেছিলেন এবং রেকর্ড করেছিলেন। আমরা ব্যবসায়িক অংশীদার এবং দীর্ঘকালীন বন্ধু লিওনার্ড লুস্কির সাথে তাঁর জীবন এবং উত্তরাধিকার সম্পর্কে কথা বলি।

তবে তুরকোটে একাকী কানাডিয়ান টাই ছিল ম্যাজেস্টিক কোল্টের সাথে। সচিবালয়ের প্রশিক্ষক ছিলেন কুইয়ের জোলিয়েটের প্রয়াত লুসিয়ান লরিন। এবং বেলমন্টের আগের রাতে, টারকোট আত্মবিশ্বাসের সাথে ঝাঁকুনি দিচ্ছিল।

“লুসিয়েন এবং আমি রাতের খাবারের জন্য (সচিবালয়ের) শেষ কাজের পরে রাতের খাবারের জন্য গিয়েছিলাম,” টার্কোট বলেছেন। “আমি তাকে বলেছিলাম, ‘আমি যদি বেলমন্টে পরাজিত হই তবে আমি আমার ট্যাকটি ঝুলিয়ে দেব।’

“আমি কতটা নিশ্চিত ছিলাম এবং তিনি কীভাবে কাজ করেছিলেন তার কারণে আমার কতটা আত্মবিশ্বাস ছিল।”

সচিবালয় 20-অফ -21 ক্যারিয়ারে অর্থের মধ্যে শেষ হয়েছিল (16 জয়, তিন সেকেন্ড, একবার তৃতীয়)। সচিবালয় 1989 সালে ল্যামিনাইটিস, একটি বেদনাদায়ক খুর রোগ বিকাশের পরে ইথানাইজড হয়েছিল।

“এটি পরিবারের সদস্যকে হারানোর মতো ছিল,” টার্কোট বলেছেন। “তিনি এমন এক ঘোড়া ছিলেন যা আপনাকে তাড়াতাড়ি বিছানা থেকে উঠতে, শস্যাগার কাছে যেতে এবং তার সাথে আপনার কাজটি সম্পন্ন করতে চায় γªª ª তিনি আপনাকে চালিয়ে যান” “

টার্কোট সচিবালয়ের নিয়মিত জকি ছিলেন এবং তার 21 ক্যারিয়ারের শুরুতে 18 টিতে ঘোড়ায় চড়েছিলেন (15 জয়)। সচিবালয় কানাডায় তার রেসিং কেরিয়ার শেষ করে, ’73 কানাডিয়ান ইন্টারন্যাশনালকে 6/2 দৈর্ঘ্যের দ্বারা 35,000 দর্শকের আগে জয়ী করে টরন্টোর উডবাইন রেসট্র্যাকের সাথে এডি ম্যাপেলের সাথে তুরকোটে স্থগিতাদেশের সময় সাসপেনশন পরিবেশন করছিল।

উডবাইন এন্টারটেইনমেন্টের এক্সিকিউটিভ চেয়ারম্যান জিম লসন বলেছেন, “রন টার্কোট একজন সত্যিকারের কানাডিয়ান আইকন ছিলেন যার ঘোড়া দৌড়ের উপর প্রভাব অপরিসীম।” “সচিবালয়ে তাঁর অবিশ্বাস্য যাত্রা থেকে শুরু করে এই খেলাধুলার প্রতি তাঁর আজীবন প্রতিশ্রুতি পর্যন্ত রন নিজেকে নম্রতা, শক্তি এবং মর্যাদায় নিয়ে এসেছিলেন।”

চূড়ান্ত সময়ের জন্য সচিবালয়কে বরখাস্ত করার পরে, যদিও, তুরকোটি তার নাকের উপর ঘোড়াটিকে চুম্বন করেছিল।

“তিনি যখন খামারে যাচ্ছিলেন তখনই,” তুরকোট বলেছিলেন। “তবে আমি প্রাইকের আগে তাকে নাকের উপর একটি চুম্বনও দিয়েছিলাম।

“অনেক স্মৃতি, আমি তাকে কখনই ভুলব না। যেমন আমি বলেছি, তিনি এমন প্রেমময়, দয়ালু ঘোড়া ছিলেন। এক ধরণের।”

তুরকোটে ১৪ সন্তানের মধ্যে একজন ছিলেন এবং পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে যারা শেষ পর্যন্ত জকি হয়েছিলেন। 14 বছর বয়সে, টারকোট তার বাবার সাথে লম্বারজ্যাক হিসাবে কাজ করতে গিয়েছিলেন।

চার বছর পরে, টারকোট এবং বন্ধু রেজি পেলেটিয়ার ড্রামমন্ডকে টরন্টোর উদ্দেশ্যে রওনা করেছিলেন, যেখানে টারকোটি ছাদ হিসাবে কাজ করার আশা করছিলেন। সেই সময়ে একটি ধর্মঘট এই পরিকল্পনাগুলি ছড়িয়ে দিয়েছিল এবং তুরকোট এবং পেলিটিয়ারকে তারা যে কোনও কর্মসংস্থান সন্ধান করতে পারে তা সন্ধান করতে বাধ্য করেছিল, যার মধ্যে শেষগুলি পূরণ করতে সহায়তা করার জন্য কৃমি বাছাই করা অন্তর্ভুক্ত ছিল।

এটি ছিল 1960 এবং মে মাসে প্রথম শনিবার, যা কেন্টাকি ডার্বি চালানো হয়। টার্কোটে যে বোর্ডিং হাউসের বাসিন্দা ছিলেন তার বাড়িওয়ালা ডার্বিকে দেখছিলেন এবং মন্তব্য করেছিলেন যে, টারকোটের ক্ষুদ্রতর মাপের কারণে তাকে জকি হওয়া উচিত।

জকি কী ছিল তা কেবল তুরকোটই জানতেন না, তিনি কেনটাকি ডার্বির কথা কখনও শুনতেন না। ভাগ্য যেমনটি করবে, তুরকোট ইপি টেলরের বার্নের সাথে উডবাইন রেসট্র্যাকের কাজ খুঁজে পেয়েছিল এবং এর পরেই কানাডার শীর্ষস্থানীয় রাইডার ছিল।

টারকোট শেষ পর্যন্ত 3,032 ক্যারিয়ারের রেসিং জয় অর্জন করেছে। এর মধ্যে রয়েছে রিভা রিজকে ’72 কেন্টাকি ডার্বি এবং বেলমন্টের পাশাপাশি কিংবদন্তি নর্দার্ন নৃত্যশিল্পী ফোর্ট এরি রেসট্র্যাকে 1963 সালে বিজয়ীর সার্কেলে তাঁর প্রথমবারের মতো ভ্রমণে।

“আমি যতটা রিভা রিজকে পছন্দ করতাম, উত্তর নর্তকী আমি যে দ্বিতীয় সেরা ঘোড়াটি চড়েছিলাম,” টার্কোট বলেছেন। “তিনি একটি ঘোড়ার হেক ছিলেন।

“আমি তাকে প্রথমবারের মতো চড়েছি থেকেই তাকে ভালবাসি।”

টারকোটের ভাইয়েরাও সফল রাইডার ছিলেন। রুডি টারকোটি 1,740 বিজয় এবং 11.6 মিলিয়ন ডলার উপার্জনে নিবন্ধিত হয়েছে এবং ইয়ভেস টারকোটের $ 8.9 মিলিয়ন ডলারে 1,347 জয় ছিল। রজার টার্কোটে 1,187 ডলার জয় 6.5 মিলিয়ন ডলারে রেকর্ড করেছে এবং নোয়েল টারকোটে 945 মিলিয়ন ডলারে 945 জয়ের পরিমাণ সংগ্রহ করেছে।

বেলমন্ট পার্কে পড়ার সময় আঘাতের শিকার হওয়ার পরে ১৯৮৮ সালে রন টার্কোটের রাইডিং ক্যারিয়ার শেষ হয়েছিল। এর পরে, টার্কোট স্থায়ীভাবে অক্ষম জকি তহবিলের জন্য এক অক্লান্ত উকিল হয়ে উঠেছে, যা আহত চালকদের সহায়তা করে।

1980 সালে, টারকোটকে কানাডার স্পোর্টস হল অফ ফেমে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। তিনি কানাডিয়ান হর্স রেসিং হল অফ ফেম, জাতীয় জাদুঘর অফ রেসিং হল অফ ফেম এবং নিউ ব্রান্সউইক স্পোর্টস হল অফ ফেমের সদস্যও।

এনবি, গ্র্যান্ড ফলস, যেখানে তিনি অবসর গ্রহণে বাস করতেন সেখানে তুরকোটে রাইডিং সেক্রেটারিয়াতের একটি মূর্তি রয়েছে।

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts

মন্তব্য করুন

আপনার ই-মেইল এ্যাড্রেস প্রকাশিত হবে না। * চিহ্নিত বিষয়গুলো আবশ্যক।