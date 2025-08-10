কানাডা-আফ্রিকা ফিনটেক সামিট (সিএএফএস 2025) এ ফার্স্টব্যাঙ্ক চ্যাম্পিয়নস ইনক্লুসিভ ফিনটেক ইনোভেশন
ফার্স্টব্যাঙ্ক গর্বের সাথে সম্প্রতি অধিষ্ঠিত কানাডা-আফ্রিকা ফিনটেক সামিট (সিএএফএস 2025) স্পনসর করেছিল, যা টরন্টোর শহরতলির শেরাটন সেন্টারে 5-8 আগস্ট থেকে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। আফ্রিকান ফিনটেক নেটওয়ার্কের সভাপতি ডাঃ সেগুন আইনা দ্বারা আহ্বান করা, সিএএফএস 2025 একটি ল্যান্ডমার্ক ইভেন্ট যা ইউনাইটেড ফিনটেক নেতৃবৃন্দ, নিয়ন্ত্রক, স্টার্টআপস এবং আফ্রিকা এবং কানাডার বিনিয়োগকারীরা স্কেলেবল ডিজিটাল সমাধানগুলি অন্বেষণ করতে, বিনিয়োগকে উত্সাহিত করতে এবং উভয় মহাশূন্যে অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রচার করতে।
আর্থিক পরিষেবাগুলিতে ১৩১ বছরেরও বেশি নেতৃত্বের একটি উত্তরাধিকারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে, ফার্স্টব্যাঙ্কের স্পনসরশিপ বিশ্বব্যাপী ফিনটেক ল্যান্ডস্কেপে আন্তঃসীমান্ত সহযোগিতা, আর্থিক অন্তর্ভুক্তি এবং সামনের চিন্তাভাবনা উদ্ভাবনকে উত্সাহিত করার প্রতিশ্রুতি তুলে ধরে। ওলায়ঙ্কা ইজাবিয়ি, এজি। ফার্স্টব্যাঙ্কের গ্রুপ হেড, বিপণন ও কর্পোরেট যোগাযোগগুলি বলেছে, “আমাদের সিএএফএস 2025 এর সমর্থন আমাদের বিশ্বাসকে প্রতিফলিত করে যে আফ্রিকান এবং কানাডিয়ান ফিনটেক বাস্তুতন্ত্রের মধ্যে সহযোগিতা রূপান্তরকামী উদ্ভাবনের দিকে পরিচালিত করতে পারে। ফার্স্টব্যাঙ্ক সেই ভবিষ্যতের গঠনে সহায়তা করতে গর্বিত।”
মিসিসাগা-লেকশোরের এমপিপি রুডি কুজেটো এবং ফার্স্টব্যাঙ্কের ই-ব্যবসায় ও খুচরা পণ্যগুলির গ্রুপ এক্সিকিউটিভ, চৌম ইজিরিমের দেশ পরিচালক ডেভিড স্টিভেনসন, রুডি কুজেটো, এমপিপি এবং ফার্স্টব্যাঙ্কের ই-বিজনেস অ্যান্ড রিটেইল প্রোডাক্টসের গ্রুপ এক্সিকিউটিভের সাথে একটি উচ্চ-স্তরের প্যানেল আলোচনার সময় আফ্রিকার আর্থিক বাস্তুসংস্থানের ডিজিটাল সহযোগিতার তাত্পর্য জোর দিয়েছিলেন। তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন, “আমরা এপিআইগুলি তৈরি করছি যা নিয়ন্ত্রক দ্বিখণ্ডন বোঝে, যার অ্যাক্সেস রয়েছে এবং কেন। প্রযুক্তিটি সহজ অংশ। আসল চ্যালেঞ্জটি সুরক্ষা, সম্মতি এবং কর্মক্ষমতা বজায় রাখার ক্ষেত্রে রয়েছে,” তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন। “নাইজেরিয়ায়, ফিনটেক রূপান্তর, ব্যাংক, ফিনটেক এবং নিয়ন্ত্রকদের এক চতুর এবং জবাবদিহি বাস্তুতন্ত্রের মধ্যে সংহতকরণে ব্যাহত হওয়ার বাইরেও বিকশিত হয়েছে।” তিনি আরও জোর দিয়েছিলেন যে জনসাধারণের আস্থা তৈরি এবং ফিনটেকটিতে বেসরকারী বিনিয়োগ আকর্ষণ করার জন্য নিয়ন্ত্রক স্পষ্টতা অপরিহার্য, উল্লেখ করে, “আমরা যত বেশি সহযোগিতা করব, আমরা তত বেশি পাঠ শিখি এবং গ্রাহকদের জন্য আরও বেশি সুবিধা রয়েছে।”
একটি পৃথক প্যানেল আলোচনায়, ফার্স্টব্যাঙ্কের চিফ টেকনোলজি অফিসার রাহেল অ্যাডিশিনা আন্ডারব্যাঙ্কডদের জন্য credit ণ অ্যাক্সেস বাড়ানোর জন্য এআইকে জোতা করার বিষয়ে অন্তর্দৃষ্টি ভাগ করে নিয়েছিলেন। তিনি উল্লেখ করেছিলেন, “আমরা বিকল্প ডেটা ব্যাখ্যা করার জন্য এআই ব্যবহার করে ডেটা দারিদ্র্যকে সম্বোধন করছি, আমাদের এমন ব্যক্তিদের nd ণ দেওয়ার অনুমতি দিয়েছি যারা অন্যথায় traditional তিহ্যবাহী credit ণ ব্যবস্থায় অদৃশ্য হতে পারে,” তিনি উল্লেখ করেছিলেন। অ্যাডিশিনা হাইলাইট করেছিলেন যে ফার্স্টব্যাঙ্ক এই এআই-চালিত মডেলের মাধ্যমে ডিজিটাল loans ণে 1 ট্রিলিয়ন ডলারের বেশি বিতরণ করেছে, 99%এরও বেশি উল্লেখযোগ্য ay ণ পরিশোধের হার অর্জন করেছে। “এই উদ্ভাবনটি কেবল প্রযুক্তি দ্বারা নয়, এপিআই ব্যাংকিং বিধিমালা, ডেটা গোপনীয়তা আইন এবং অ্যাকাউন্ট-ভিত্তিক থেকে ওয়ালেট-ভিত্তিক ব্যাংকিংয়ে স্থানান্তরিত একটি সহায়ক পরিবেশ দ্বারা সক্ষম করা হয়েছিল,” তিনি যোগ করেছিলেন। তিনি সহযোগিতার মাধ্যমে স্কেলিবিলিটির গুরুত্বকেও গুরুত্ব দিয়ে বলেছিলেন, “আফ্রিকার মতো একটি খণ্ডিত মহাদেশে ডিজিটাল স্কেল আন্তঃব্যবহারযোগ্যতা থেকে আসবে। ৫৪ টি বাজারকে সংযুক্ত করা পরবর্তী বড় চ্যালেঞ্জ, এবং ফিনটেকগুলি সেই উদ্যোগের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য আদর্শভাবে অবস্থান করে।”
শীর্ষ সম্মেলনটি কানাডার বিস্তৃত আফ্রিকা কৌশলটির অংশ গঠন করেছিল, যার লক্ষ্য অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব, ডিজিটাল সহযোগিতা এবং উদ্ভাবনী বিনিময়কে উত্সাহিত করা। যেহেতু আফ্রিকার ডিজিটাল ফিনান্স ইকোসিস্টেম বাড়তে থাকে এবং কানাডা তার নিজস্ব উন্মুক্ত ব্যাংকিং কাঠামো বিকাশ করে, সিএএফএস 2025 এর মতো ইভেন্টগুলি কৌশলগুলি সারিবদ্ধ করার জন্য এবং সহযোগিতা জ্বলানোর জন্য একটি সময়োপযোগী প্ল্যাটফর্ম সরবরাহ করে।