কানাডা উচ্চতর শুল্কের সাথে আঘাতের কয়েক দিন পরে বিশ্বকে হিট করে শুল্ক বৃদ্ধি

ওয়াশিংটন – মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বুধবার 200 দিন আগে অফিসে 200 দিন আগে বিশ্বজুড়ে দেশগুলিকে আরও বাড়িয়ে শুল্ক দিয়ে আঘাত করে, কানাডাকে 35 শতাংশ শুল্ক নিয়ে চড় মারার কয়েক দিন পরে।
“বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার শুল্ক এখন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে প্রবাহিত হচ্ছে!” দায়িত্ব কার্যকর হওয়ার ঠিক পরে ট্রাম্প সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছিলেন।
ট্রাম্প গত সপ্তাহে কানাডাকে 35 শতাংশ শুল্ক দিয়ে কানাডাকে আঘাত করে তার বাণিজ্য যুদ্ধকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছিলেন যা কেবল কানাডা-ইউনাইটেড স্টেটস-মেক্সিকো চুক্তির উপর আওতাভুক্ত পণ্যগুলিতে প্রযোজ্য, যা কাসমা হিসাবে বেশি পরিচিত।
বৃহস্পতিবার মধ্যরাতের ঠিক পরে, অন্যান্য 60০ টিরও বেশি দেশ এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের পণ্যগুলিতে মার্কিন শুল্ক বাড়ানো হয়েছিল। দায়িত্বগুলি ব্রাজিলের উপর 10 শতাংশ কম থেকে 50 শতাংশ পর্যন্ত রয়েছে।
ইউরোপীয় ইউনিয়ন, জাপান এবং দক্ষিণ কোরিয়া – যা ট্রাম্প প্রশাসনের সাথে চুক্তির ফ্রেমওয়ার্ককে ঘিরে রেখেছে – শুল্ক বৃদ্ধি পেয়েছে 15 শতাংশে। বাংলাদেশ ও ভিয়েতনামে ২০ শতাংশ শুল্কের সাথে আঘাত করা হয়েছিল। সুইজারল্যান্ড তার শুল্ক বৃদ্ধি 39 শতাংশে দাঁড়িয়েছে।
স্টিল, অ্যালুমিনিয়াম, তামা এবং অটোমোবাইলগুলিতে ট্রাম্পের পৃথক শুল্কের সাথেও দেশগুলি আঘাত হানে।
“শুল্কগুলি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রবাহিত হচ্ছে এমন স্তরেও সম্ভবত সম্ভব নয়!” ট্রাম্প সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছেন।
প্রকৃতপক্ষে, আমেরিকান শুল্কগুলি এখন প্রায় এক শতাব্দীতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দেখা যায় না এমন পর্যায়ে রয়েছে। একটি নির্দলীয় নীতি গবেষণা কেন্দ্র ইয়েলের বাজেট ল্যাব বলেছে যে আমেরিকানরা আমদানিকৃত পণ্যগুলিতে গড়ে ১৮.৩ শতাংশ কর দেখতে পাবে, যা ১৯৩34 সালের পর থেকে সর্বোচ্চ হার।
অন্টারিও প্রিমিয়ার ডগ ফোর্ড বুধবার মিডিয়া আউটলেট সিএনএনকে বলেছেন যে “কানাডার উপর একটি শুল্ক আমেরিকান জনগণের উপর একটি কর।”
“এটি আমেরিকান জনগণকে আঘাত করছে,” ফোর্ড আরও বলেছেন, কানাডা এবং অন্যান্য দেশগুলি “আমাদের বাণিজ্যকে বৈচিত্র্যময় করছে”।
লক্ষণগুলি উদ্ভূত হচ্ছে যে ট্রাম্পের শুল্ক আমেরিকান অর্থনীতিতে টেনে আনতে শুরু করেছে। গত সপ্তাহে একটি নির্লজ্জ কাজের প্রতিবেদন প্রকাশের পরে, ট্রাম্প মাসিক পরিসংখ্যান উত্পাদনকারী এজেন্সিটির প্রধানকে বরখাস্ত করেছিলেন।
মার্কিন বাণিজ্য বিভাগ জানিয়েছে, জুনে মুদ্রাস্ফীতি কিছুটা ward র্ধ্বমুখী হয়ে উঠছে।
ট্রাম্পের বিশ্বব্যাপী বাণিজ্যকে পুনরায় স্বাক্ষর করার চলমান প্রচেষ্টার মুখোমুখি সবচেয়ে বড় বাধা আদালত হতে পারে।
গত সপ্তাহে, ট্রাম্পের তথাকথিত “মুক্তি দিবস” দায়িত্ব এবং ফেন্টানেল সম্পর্কিত শুল্কের জন্য জাতীয় সুরক্ষা সংবিধানের ব্যবহার ফেডারেল সার্কিটের জন্য মার্কিন আদালতের আপিল আদালতে ফেডারেল আপিল বিচারকদের কাছ থেকে কঠোর প্রশ্নের মুখোমুখি হয়েছিল।
বিচারকরা ট্রাম্প প্রশাসনের আইনজীবীকে ১৯ 1977 সালের আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক জরুরী ক্ষমতা আইন আইন প্রয়োগের বিষয়ে দায়িত্ব অর্পণ করার জন্য বলেছিলেন – যদিও “শুল্ক” শব্দটি সংবিধানে কোথাও পাওয়া যায়নি।
গত সপ্তাহে বেঞ্চের কাছ থেকে কোনও সিদ্ধান্ত জারি করা হয়নি তবে তার বিশ্বব্যাপী শুল্ক কার্যকর হওয়ার ঠিক আগে রাষ্ট্রপতির উপর মুলতুবি থাকা রায়টি স্পষ্টভাবে বিবেচনা করা হয়েছিল।
“আমেরিকার মহত্ত্বকে থামাতে পারে এমন একমাত্র জিনিস হ’ল একটি মৌলিক বাম আদালত যা আমাদের দেশকে ব্যর্থ দেখতে চায়!” ট্রাম্প মধ্যরাতের ঠিক আগে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছিলেন।
– অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস থেকে ফাইল সহ
