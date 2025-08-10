কানাডা গেমস সেন্ট জনের 2025 এবং এর বাইরেও ‘ভাল ভাইবস’ এর জন্য লক্ষ্য করে

সেন্ট জন এর 2025 কানাডা গেমসের আশেপাশে যখন পরিবেশের কথা আসে তখন এক ধরণের মনোভাবের জন্য কেবল জায়গা থাকে: কেবল ভাল ভাইবস।
এটি কেবল একটি ক্যাচফ্রেজ নয়, এটি সংস্থার নিরাপদ ক্রীড়া সচেতনতা প্রচারের শিরোনাম।
কানাডা গেমসের সভাপতি এবং সিইও কেলি-অ্যান পল বলেছেন, ‘গুড ভাইবস কেবল’ কেবল লোকেরা কীভাবে নিরাপদ ক্রীড়া নীতি দেখেন তা পরিবর্তনের জন্য তার দলের প্রচেষ্টার অংশ, যা হয়রানি, অপব্যবহার এবং বৈষম্য মুক্ত খেলার ক্ষেত্র তৈরি করার বিষয়ে।
“(নিরাপদ খেলাধুলার সাথে), জিনিসগুলি কোথা থেকে এসেছে সে সম্পর্কে অনেক নেতিবাচক অর্থ রয়েছে, তাই না? আপনি জানেন, ‘এটি করবেন না। আপনি এটি বলতে পারবেন না। আর কোনও হয়রানি, আর কোনও হুমকী, আর খারাপ ভাষা নেই। আর কোনও হ্যাজিং নেই।'” পল বলেছিলেন।
“এখানে অনেক কিছু ছিল, ‘না, করবেন না, করবেন না, করবেন না, করবেন না,’ এবং কী করবেন, কীভাবে লোকদের সাথে আচরণ করবেন, খেলাধুলা কীভাবে অনুভব করা উচিত সে সম্পর্কে খুব বেশি ব্যাখ্যা নেই।”
গুড ভাইবস কেবলমাত্র প্রচারে ভিডিও মেসেজিং অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যা মানুষকে নিরাপদ খেলাধুলার জন্য কথা বলতে উত্সাহ দেয়। প্রথম ভিডিওতে বিশিষ্ট কানাডা গেমস প্রাক্তন কাইলি মাসি, চার্লস হ্যামেলিন, অ্যালিসন ফোর্সিথ এবং উডি বেলফোর্টের বৈশিষ্ট্য রয়েছে।
https://www.youtube.com/watch?v=bjqvsukofj0
পল বলেন, কানাডা গেমস কাউন্সিল জেনারেশন সেফের সাথে কাজ করছে – একটি নিরাপদ ক্রীড়া শিক্ষা সংস্থা অলিম্পিক আলপাইন স্কাইর ফোর্সিথ দ্বারা শুরু হয়েছিল, যিনি ক্রীড়া ব্যবস্থায় নিজের যৌন নির্যাতনের মধ্য দিয়ে জীবনযাপনের পরে একজন উকিল হয়েছিলেন।
ফোর্সিথ এক বিবৃতিতে বলেছিলেন, “প্রভাব ফেলতে, আমাদের যখন আমরা এটি দেখি তখন আমাদের কল করতে হবে।” “কানাডা গেমসের অংশগ্রহণকারীরা তাদের উন্নয়ন এবং অ্যাথলেটিক ভ্রমণের মূল পর্যায়ে রয়েছে এবং এই প্রচারটি খেলাধুলায় অপব্যবহার সম্পর্কে তাদের সচেতনতা বাড়িয়ে তুলবে। একটি সম্প্রদায় হিসাবে – অ্যাথলেট, বাবা -মা, কোচ, কর্মকর্তা এবং প্রশাসক – আমাদের উচ্চস্বরে আরও ভাল আশা করা উচিত এবং সকলের জন্য খেলাধুলা নিরাপদ রাখতে একসাথে সমাবেশ করা দরকার।”
2025 কানাডা গেমস থেকে লাইভ অ্যাকশন স্ট্রিম সিবিসিএসপোর্টস.সিএ, সিবিসি রত্ন এবং সিবিসি স্পোর্টস ইউটিউব চ্যানেল। পরীক্ষা করুন সম্প্রচারের সময়সূচী সম্পূর্ণ বিশদ জন্য।
ফেডারেল সরকার এবং কানাডিয়ান অলিম্পিক কমিটির প্রকল্পের তহবিলের জন্য ধন্যবাদ, পল বলেছেন যে তারা নিরাপদ ক্রীড়া সম্পর্কে “সুরটি ফ্লিপ” করতে কাজ করছেন। এর অর্থ কানাডা গেমসে অ্যাথলিটদের নতুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছানোর জন্য ইতিবাচক বার্তা ব্যবহার করা।
পল বলেছিলেন, “গুড ভাইবস কেবল এই প্রচারটি এই 5,000-প্লাস (অ্যাথলেট এবং কোচ) কে কীভাবে অনুভব করা উচিত, এটি কীভাবে দেখতে হবে, কীভাবে নিরাপদ বোধ করা উচিত সে সম্পর্কে ব্যাখ্যা করার জন্য ঠিক তা বোঝানো হয়েছে,” পল বলেছিলেন।
অনলাইনে 2025 কানাডা গেমসে অংশ নেওয়া বা অনুসরণ করে প্রতিযোগিতা করা কারও পক্ষে মিস করা অসম্ভব। পল বলেছেন, প্রচারের ভিডিওগুলি কানাডা গেমস সোশ্যাল মিডিয়া চ্যানেলগুলিতে পোস্ট করা হয়েছে এবং প্রতিযোগিতার সময় এবং উদ্বোধন ও সমাপনী উভয় অনুষ্ঠানের সময় স্নিপেটগুলি অভ্যন্তরীণভাবে খেলবে।
একটি সংস্করণও রয়েছে যা নিরাপদ ক্রীড়া পরিবেশ তৈরিতে ভক্তরা কী ভূমিকা পালন করে তার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। ভিডিওটিতে কানাডা গেমসের প্রাক্তন শিক্ষার্থী এলোডি টেসিয়ার এবং শ্যানিস মার্সেল, কানাডা গেমসের ভবিষ্যতের অফিসিয়াল জ্যাক উইজম্যান এবং কানাডা গেমসের পিতামাতারা আলম অড্রে লেডুকের বৈশিষ্ট্যযুক্ত।
https://www.youtube.com/watch?v=fowbiw7myiiii
পল বলেছিলেন, “কানাডিয়ান অলিম্পিক কমিটি এবং কানাডা সরকারের কাছ থেকে অতিরিক্ত তহবিল পাওয়ার জন্য আমরা ভাগ্যবান হয়েছি … ‘কেবলমাত্র ভাল ভাইবস’ সম্পর্কে সরাসরি বাবা -মা এবং দর্শকদের কাছে আরও উপযুক্ত বার্তা তৈরি করার জন্য এবং আপনি যখন স্ট্যান্ডে থাকবেন তখন এর অর্থ কী,” পল বলেছিলেন।
কানাডা গেমসে প্রতিটি স্বেচ্ছাসেবীর জন্য একটি প্রশিক্ষণ কর্মসূচির পাশাপাশি, প্রচেষ্টার মধ্যে অভিযোগ জমা দেওয়ার জন্য একটি বিভ্রান্তিকর এবং কঠিন প্রক্রিয়া কী ছিল তা সরলকরণও অন্তর্ভুক্ত ছিল।
পল বলেন, “যদি নিরাপদ খেলাধুলার অভিযোগ হিসাবে শেষ হয় তবে কোথায় যেতে হবে তা খুব জটিল, তাই আমরা এমন একটি ওয়েবসাইট তৈরি করেছি যা অভিযোগকারীকে একটি অভিযোগ চালু করার জন্য সঠিক ব্যবস্থায় পরিচালিত করতে সহায়তা করে,” পল বলেছিলেন।
দ্য ধাপে ধাপে প্রক্রিয়া অভিযোগটি কার সম্পর্কে রয়েছে সে সম্পর্কে অভিযোগকারীদের বিকল্পগুলি সরবরাহ করে এবং তাদের উদ্বেগের সমাধানের জন্য বিশেষত কারা যোগাযোগের জন্য তাদের নির্দেশ দেবে।
‘কেবল শব্দের চেয়েও বেশি’
কানাডা গেমসের হোস্ট সোসাইটির সিইও ক্যারেন শেরিফস বলেছিলেন যে সেন্ট জন এর ২০২৫ জন অ্যাথলিটদের বিকাশের জন্য সঠিক পরিবেশ তৈরি করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলেন, এবং ‘ভাল ভাইবস কেবল’ সুরক্ষা, শ্রদ্ধা এবং অন্তর্ভুক্তি সম্পর্কে।
শেরিফস এক বিবৃতিতে বলেছিলেন, “এই প্রচারটি কেবল শব্দের চেয়ে বেশি, এটি অ্যাকশনের কল। “একসাথে, আমরা এমন একটি পরিবেশ তৈরি করছি যেখানে কেবল ভাল ভাইবগুলি গেমগুলিতে এবং অনেক পরে সাফল্য লাভ করে।”
পল বলেছিলেন যে আশা এই যে এই প্রচারটি ২০২৫ গেমসের তুলনায় আরও বেশি পৌঁছে যাবে এবং ‘ভাল ভাইবস’ আগামী কয়েক বছর ধরে চলবে।
পল বলেছিলেন, “সত্যই প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়ার জন্য আমাকে 2025 এর সাথে নেতৃত্বের প্রশংসা করতে হবে, যা আমাদের প্ল্যাটফর্ম এবং ’25 গেমসের জন্য সঠিক ধরণের প্রোগ্রামিং তৈরি করার জন্য আমাদের সম্ভাবনা ব্যবহার করছে এবং এর বাইরেও,” পল বলেছিলেন। “আমাদের আশা আমরা যা তৈরি করেছি তা চিরসবুজ এবং ২০২৯ সালে নিউ ব্রান্সউইক -এ ২০২৯ সালে ২০২27 সালের মধ্যে বহন করা হবে।”