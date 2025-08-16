You are Here
কানাডা হিলিঙ্কা গ্রেটজকি কাপে ব্রোঞ্জ অর্জন করার সাথে সাথে বেটস পারফেক্ট

ব্র্নো-শনিবার ফিনল্যান্ডের বিপক্ষে ৩-০ ব্যবধানে জয় নিয়ে কানাডা হিলিংকা গ্রেটজকি কাপে ব্রোঞ্জ অর্জন করায় গ্যাভিন বেটসের ২২-সেভ শাটআউট ছিল।

কুপার উইলিয়ামস, ইথান বেলচেটজ এবং ড্যাক্সন রুডলফ এই অপরাধ সরবরাহ করেছিলেন কারণ কানাডা অনূর্ধ্ব -১ Men পুরুষদের হকি টুর্নামেন্টে তার 30 তম পদক জিতেছে।

১৯৯১ সালে আন্তর্জাতিক ইভেন্টটি প্রথম অনুষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে কানাডা 25 টি স্বর্ণ, তিনটি সিলভার এবং দুটি ব্রোঞ্জ জিতেছে।

উইলিয়াম গ্যামালস ফিনল্যান্ডের জন্য নেট 27 টি শট থামিয়েছিলেন।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র শনিবার পরে সোনার জন্য সুইডেন খেলেছিল।

2026 হিলিংকা গ্রেটজকি কাপ এডমন্টনে থাকবে।

