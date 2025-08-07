কানাডিয়ানদের 49% গভর্নর জেনারেলের বাজেট কাটা চান: জরিপ

নিবন্ধ সামগ্রী
কানাডিয়ান করদাতাদের ফেডারেশন প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নিকে লেগারের নতুন ভোটগ্রহণের পরে গভর্নর জেনারেলের বহু মিলিয়ন ডলারের বাজেট কাটানোর আহ্বান জানিয়েছে।
নিবন্ধ সামগ্রী
সিটিএফ -এর কুইবেকের পরিচালক নিকোলাস গাগনন এক বিবৃতিতে বলেছেন, “প্রায় অর্ধেক কানাডিয়ান বিশ্বাস করেন যে গভর্নর জেনারেলের বাজেট খুব বড় এবং এটি হ্রাস করা উচিত।”
নিবন্ধ সামগ্রী
লেজার জরিপে দেখা গেছে যে 49% গভর্নর জেনারেলের বাজেট হ্রাস করতে চায়, 19% এটিকে একই রাখবে, 13% এটি বাড়াতে চায় এবং 19% অনিশ্চিত।
মতামতযুক্তদের মধ্যে প্রায় 60% কানাডিয়ান হ্রাসের পক্ষে।
গ্যাগনন বলেছিলেন, “গভর্নর জেনারেল ইতিমধ্যে একটি বিশাল বেতন পান, করদাতা-অর্থায়িত মেনশনে থাকেন, বেসরকারী জেটগুলিতে উড়ে যায় এবং অবসর গ্রহণের পরে ছয়-চিত্রের বার্ষিক ব্যয় অ্যাকাউন্ট পান,” গ্যাগনন বলেছিলেন। “কানাডিয়ানরা প্রধানমন্ত্রীকে একটি সুস্পষ্ট বার্তা পাঠাচ্ছে: যথেষ্ট যথেষ্ট।”
অনলাইন জরিপটি লেগারের মাধ্যমে 1533 কানাডিয়ান বাসিন্দাদের সাথে 18 বা তার বেশি বয়সী 25-27 বছর বয়সে এই আকারের সম্ভাবনার নমুনা দিয়ে 20 এর মধ্যে 19 বার ± 2.5%এর চেয়ে বেশি নয়, ত্রুটির একটি মার্জিন ফলন করে।
এই নিবন্ধটি আপনার সামাজিক নেটওয়ার্কে ভাগ করুন