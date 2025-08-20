কানাডিয়ানরা ফ্লোরিডা ওজে গিলে ফেলতে খুব শক্ত খুঁজে পাওয়ার সাথে সাথে আমাদের কমলা জুস শিপমেন্টগুলি প্লামমেট

কমলার রস আইলটিতে কিছুটা চেপে ধরছেন?
মধ্যে আরোহণ ব্যয় তাজা-স্কুইজড রসের একটি কার্টনের জন্য, ট্রপিকানার মতো মার্কিন রসগুলিতে খাড়া কাউন্টার-ট্যারিফগুলি এবং এখন মার্কিন শিপমেন্টগুলি ডুবিয়ে দেওয়ার জন্য, আপনি ভাবতে পারেন যে এই প্রাতঃরাশের প্রধানটি বিলাসবহুল ভাল হওয়ার ঝুঁকিতে রয়েছে।
তবে শিল্প ও ব্যবসায়ী বিশেষজ্ঞরা বলছেন যে এর কোনওটিই অপ্রত্যাশিত নয় এবং গ্রাহকদের বিকল্প রয়েছে।
কানাডা ফ্লোরিডা থেকে কমলার রস আমদানিতে একটি “নাটকীয় হ্রাস” দেখছে তবে এটি প্রত্যাশা করা উচিত, ক্রমবর্ধমান দাম এবং এই সত্য যে পানীয়টি আমাদের পাল্টা-শুল্ক দ্বারা বিশেষভাবে লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছিল, অন্টারিওর গিল্ফ বিশ্ববিদ্যালয়ের খাদ্য কৃষি ও সংস্থান অর্থনীতির অধ্যাপক মাইকেল ভন ম্যাসো বলেছেন।
অন্য কথায়, আমদানিতে চিহ্নিত ড্রপটি কানাডিয়ান কেনার চলমান ভোক্তাদের দ্বারা আরও জটিল হয়েছে, তিনি বলেছিলেন।
“আমরা সম্ভবত এখানে একটি প্রভাব দেখছি যেখানে কেবল আমেরিকান পণ্যটি দামে বাড়ছে – যার অর্থ এটি চাহিদা অনুসারে চলেছে – তবে শেল্ফটিতে অন্যান্য বিকল্প রয়েছে,” ভন ম্যাসো সিবিসি নিউজকে বলেছেন।
“যদি না আপনি ফ্লোরিডা থেকে তাজা চাপযুক্ত কমলার রসের সাথে বিশেষভাবে আবদ্ধ হন না।”
মার্কিন শিপমেন্টগুলি 20 বছরের নীচে নেমে যায়
মার্কিন আদমশুমারি ব্যুরো এবং পরিসংখ্যান কানাডা উভয়ের তথ্য অনুসারে, কানাডায় টাটকা কমলার রসের মোট মূল্য মূল্য জুনে একটি খাড়া নেমে গেছে 20 বছরেরও বেশি সময় ধরে।
পরিসংখ্যান কানাডা অনুসারে, জুনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে কানাডায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে টাটকা কমলার রসের মোট আমদানি মূল্য ছিল $ 5.78 মিলিয়ন, 2024 সালের জুনে প্রায় 12 মিলিয়ন ডলার তুলনায়। একা জানুয়ারীর পর থেকে, মাসিক আমদানি মূল্য 64 শতাংশ কমেছে।
হ্যামিল্টনের ম্যাকমাস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিনান্স অ্যান্ড বিজনেস ইকোনমিক্সের সহকারী অধ্যাপক উইলিয়াম হাগিনস বলেছেন, খেলতে বেশ কয়েকটি কারণ রয়েছে।
সরবরাহের সীমাবদ্ধতাগুলি দাম বাড়িয়ে দেয়, যা চাহিদা হ্রাস করে, তিনি বলেছিলেন। এছাড়াও, 4 মার্চ কানাডা কর্তৃক আরোপিত 25 শতাংশ কাউন্টার-শুল্ক রয়েছে।
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের শুল্কের প্রতি কানাডার প্রতিক্রিয়া কমলার রস সহ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে 30 বিলিয়ন ডলারের পণ্যগুলিকে প্রভাবিত করে।
“কানাডা বিশেষত ফ্লোরিডা কমলার রসকে রাজনৈতিক বক্তব্য দেওয়ার উপায় হিসাবে লক্ষ্যবস্তু করেছিল। আমরা এ সম্পর্কে লজ্জাও পাইনি,” হুগিনস বলেছিলেন।
তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন যে কমলা রস কার্যত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রতীকী, ম্যাপেল সিরাপ কানাডার জন্য যেভাবেই রয়েছে, তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন।
এটি ভোক্তা বয়কটকেও প্রতীকী হয়ে উঠেছে, তিনি আরও যোগ করেছেন: ক্রেতারা যখন কমলার রস সম্পর্কে ভাবেন, তারা ফ্লোরিডার কথা ভাবেন এবং যখন তারা ফ্লোরিডার কথা ভাবেন, তখন তারা ট্রাম্প এবং তার মারার একটি লেগো হোম সম্পর্কে ভাবেন।
হিউজিনস বলেছিলেন, “বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী মানুষকে আপনার আঙুল দেওয়ার জন্য আপনি যে সবচেয়ে প্রাথমিক কাজটি করতে পারেন তা হ’ল তার স্বদেশের অর্থনীতিতে ক্ষতিগ্রস্থ করা,” হিউজিনস বলেছিলেন।
পথে দাম
কমলার রসের দাম সবসময় অস্থির ছিল, অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস নোট হিসাবে। বাম্পার ফসলগুলি কমলাগুলির একটি ওভারসোপ্লি তৈরি করে এবং যখন হিম বা হারিকেন ফলের গাছগুলি ছিটকে যায় তখন দামগুলি হ্রাস পায়।
এবং সম্প্রতি, পরিসংখ্যান কানাডা অনুসারে দাম বাড়ছে।
জুনে দ্বি-লিটার কার্টনের মাসিক গড় খুচরা মূল্য জুনে $ 5.95 এ দাঁড়িয়েছে, জানুয়ারিতে 5.62 ডলার থেকে এবং 2020 সালের জুনের তুলনায় 54 শতাংশ বেড়েছে।
সাও পাওলো স্টেটের সিট্রাস গ্রোয়ার্স অর্গানাইজেশন ফান্ডেসিট্রাসের পূর্বাভাস অনুসারে, বন্যা ও খরার কারণে বিশ্বের বৃহত্তম রফতানিকারী ব্রাজিলে এই বছরের ফসল কমলা রসের কমলা রসের রফতানিকারী, সম্ভবত ৩ years বছরের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ হতে পারে।
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, ফ্লোরিডার ইতিমধ্যে হ্রাসিত কমলা উত্পাদন 2022-23 মৌসুমে হারিকেন ইয়ান একটি ফসলকে আঘাত করার পরে 62 শতাংশ কমেছে যা আক্রমণাত্মক কীটপতঙ্গের কারণে ইতিমধ্যে লড়াই করে চলেছে। খরাও গত বছর স্পেনের কমলা উত্পাদন কেটে দিয়েছে।
তবে কানাডা যা পরিসংখ্যান দেখায় না তা হ’ল এখানে দাম বৃদ্ধি মূলত ফ্লোরিডা কমলার রসের দাম দ্বারা চালিত হয়, ভন ম্যাসো পুনর্ব্যক্তক।
উদাহরণস্বরূপ, লবলাউতে মার্কিন-ভিত্তিক ট্রপিকানার 2.63-লিটার ধারক 13.50 ডলার পর্যন্ত ব্যয় হতে পারে তবে প্রস্তুত-কানাডা পিসি ব্র্যান্ড বর্তমানে দাম $ 6.50। মেট্রোতে, 2.63 লিটার ট্রপিকানা কমলার রস $ 13.99, তবে 2.5 লিটার অপ্রতিরোধ্য ব্র্যান্ড $ 7.69।
কানাডিয়ান মালিকানাধীন জুস ব্র্যান্ড ওসিস, যা ব্রাজিল থেকে এর কমলাগুলির উত্স এবং কুইবেকের রস বোতল, 1.5 লিটারের জন্য 5 5.49 খরচ হয় খাদ্য বেসিক।
তবে এই সমস্ত দাম কানাডিয়ানরা ২০১ 2017 সালে যে পরিমাণ অর্থ দিয়েছিল তার তুলনায় উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বেশি। কমলা রসের একটি দ্বি-লিটারের ধারক স্ট্যাটিস্টিকস অনুসারে, তারপরে এখন যে ব্যয় হয় তার চেয়ে প্রায় $ 3.61— 40 শতাংশ কম ব্যয় হয়।
দাম বৃদ্ধি করে ভোক্তাদের বন্ধ করে দেয়
এবং গ্রাহকরা এটি কিনছেন না।
এ অনুসারে গ্লোবাল কমলার জুসের চাহিদা 2025 এবং 2024 এর মধ্যে বছরের পর বছর 15 শতাংশ কমেছে রাবোব্যাঙ্ক থেকে রিপোর্ট করতে পারেএকটি ডাচ ব্যাংক যা খাদ্য ও কৃষিতে মনোনিবেশ করে। তারা উচ্চ দাম, দুর্বল ভোক্তাদের অনুভূতি এবং সীমিত প্রাপ্যতা উদ্ধৃত করেছে।
একটি জুলাই রিপোর্টরাবোব্যাঙ্ক একটি “গ্লোবাল কমলার রস সরবরাহে তীব্র হ্রাস” উল্লেখ করেছে।
কিছু কানাডিয়ান ব্যবসায় সিবিসিকে বলেছে যে তারা মার্কিন পণ্যগুলির সাথে তাদের সম্পর্কের বিষয়ে পুনর্বিবেচনা করায় তারা কমলার রস পরিবেশন করা বন্ধ করে দিয়েছে।
হিউজিনস বলেছিলেন যে তিনি অলিভ অয়েলের মতো পরবর্তী “তরল সোনার” হয়ে কমলার রসকে সত্যই পূর্বাভাস দেননি, যা সম্প্রতি তার দাম তিন বছরেরও বেশি দ্বিগুণ দেখেছিল।
তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন, গ্রাহকদের অন্যান্য বিকল্প রয়েছে এবং বর্জনের অনুভূতি এখনও শক্তিশালী চলছে।
হিউজিনস বলেছিলেন, “এটি এমন নয় যে কমলার রসের কোনও বিকল্প নেই। লোকেরা কেবল আপেলের রস পান করবে।”