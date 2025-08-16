কানাডার একটি ফেডারেল আদালত নাইজেরিয়ার দুটি শীর্ষস্থানীয় রাজনৈতিক দলকে সন্ত্রাসবাদী সংগঠন হিসাবে মনোনীত করেনি যেমন অনেক নাইজেরিয়ান নিউজ আউটলেট দ্বারা প্রকাশিত হয়েছে, প্রিমিয়াম টাইমসের একটি পর্যালোচনা প্রকাশিত হয়েছে।
কানাডার আদালত এই রায় ঘোষণা করেছে এমন প্রতিবেদন সমস্ত প্রগতিশীল কংগ্রেস (এপিসি) এবং প্রধান বিরোধী দল, দ্য পিপলস ডেমোক্র্যাটিক পার্টি (পিডিপি), যেহেতু সন্ত্রাসবাদী সংস্থাগুলি বৃহস্পতিবার থেকে নিউজ প্ল্যাটফর্ম এবং সোশ্যাল মিডিয়া জুড়ে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়েছে।
তবে কানাডিয়ান আদালত জুনে প্রদত্ত ১ page পৃষ্ঠার রায়টির প্রিমিয়াম টাইমসের পর্যালোচনা প্রতিবেদনগুলি বিভ্রান্তিকর বলে প্রমাণিত হয়েছে।
এই সংবাদপত্রের বিশ্লেষণ থেকে, আদালত আসলে যা করেছিল তা হ’ল পিডিপি দোষী ছিল ডেমোক্র্যাটিক প্রক্রিয়াটি ব্যালট ছিনতাই, ব্যালট বক্সের স্টাফিং, ভোটারদের ভয় দেখানো এবং 2000 এর দশকের গোড়ার দিকে 2007 সালের শুরু থেকে শুরু হওয়া নাইজেরিয়ার সাধারণ নির্বাচনের সময় সহিংসতার সাথে জড়িত হয়ে।
নাইজেরিয়ান নিউজ প্ল্যাটফর্মের আদালতের সিদ্ধান্তের ব্যাপক গঠনের বিপরীতে, আদালত এপিসিকে অভিযুক্ত করেনি, কারণ এর সিদ্ধান্তটি ২০০০ এর দশকে পিডিপিকে দায়ী নির্বাচনী নৃশংসতার উপর ভিত্তি করে ছিল।
আদালতের দ্বারা পর্যালোচনা করা ঘটনাগুলি এবং সময়সীমাটি এপিসির পূর্বাভাস দিয়েছে, যা ২০১৩ সালে ২০১৩ সালে সাধারণ নির্বাচনের আগে অস্তিত্ব লাভ করেছিল।
কিভাবে এটি শুরু
কানাডার অন্টারিওর কানাডিয়ান ফেডারেল আদালত কানাডিয়ান ইমিগ্রেশন আপিল বিভাগের (আইএডি) সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে নাইজেরিয়ার রাজনীতিবিদ ডগলাস এহেরেভ্বা কর্তৃক দায়ের করা আপিলের রায় প্রদান করে তার শরণার্থী স্থিতির আবেদন প্রত্যাখ্যান করে। মিঃ এগ্রেরেভ্বা কানাডার জননিরাপত্তা ও জরুরি প্রস্তুতি মন্ত্রীর বিরুদ্ধে আপিলটিতে একমাত্র উত্তরদাতা হিসাবে মামলা করেছেন।
আপিলটি আইএডির এই সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ জানায় যে পিডিপিতে তার সদস্যতার ভিত্তিতে কানাডার অভিবাসন ও শরণার্থী সুরক্ষা আইন (আইআরপিএ) এর ধারা ৩৪ (১) (চ) এর অধীনে আবেদনকারী কানাডার কাছে অগ্রহণযোগ্য ছিল।
মিঃ এঘেরেভ্বা ২০১ 2017 সালে কানাডায় প্রবেশ করেছিলেন এবং দেশের অভিবাসন ও শরণার্থী সুরক্ষা আইনের অধীনে শরণার্থী মর্যাদার জন্য আবেদন করেছিলেন, যা বিদেশী নাগরিকদের তাদের দেশে তাদের জীবন বা সুরক্ষার জন্য নিপীড়ন, নির্যাতন বা ঝুঁকির আশঙ্কা করলে তারা সুরক্ষা চাইতে দেয়।
আদালতের রেকর্ডে বলা হয়েছে যে তিনি ১৯৯৯ থেকে ২০০ 2007 সালের মধ্যে পিডিপির সদস্য ছিলেন। এটি আরও বলেছিল যে তিনি ২০০ 2007 সালে “অল পিপলস কংগ্রেস (এপিসি)” তে যোগদান করেছিলেন এবং ২০১ 2017 সাল পর্যন্ত পার্টিতে তাঁর সদস্যপদ বজায় রেখেছিলেন। এটি একটি মিশ্রণ ছিল বলে মনে হয়, কারণ ২০০ 2007 সালে এপিসি ব্যবহার করে কোনও দল নেই। এর নিকটতমটি হ’ল অল প্রগ্রেসিভ কংগ্রেস (এপিসি), নাইজেরিয়ার আজকের ক্ষমতাসীন দল এবং একমাত্র দল যা কখনও সেই সংক্ষিপ্ত রূপটি গ্রহণ করেছে, যা কেবল ২০১৩ সালে অস্তিত্ব অর্জন করেছিল।
আদালতের নথি এখানে ডাউনলোড করুন
সংক্ষিপ্ত বিবরণ এপিসি কেবল নাইজেরিয়ার মিঃ এঘেরেভ্বার রাজনৈতিক ট্র্যাজেক্টোরিকে তুলে ধরে এই রায়টির অংশে প্রদর্শিত হয়েছিল। বাকি রায়গুলিতে এটি কখনই উল্লেখ করা হয়নি, যেখানে পিডিপিকে দায়ী করা রাজনৈতিক ও নির্বাচনী নৃশংসতার বিষয়টি আদালত সম্বোধন করেছিলেন।
মিঃ এঘেরেভ্বার রাজনৈতিক ইতিহাস, বিশেষত পিডিপির সাথে তাঁর সম্পর্ক, কানাডিয়ান অভিবাসন কর্মকর্তাদের তদন্তের প্ররোচিত করেছিলেন।
2018 সালে, কানাডার একটি বর্ডার সার্ভিসেস এজেন্সি (সিবিএসএ) অফিসার মিঃ এঘেরেভ্বার সাক্ষাত্কার নিয়েছিলেন যে তিনি কানাডায় গ্রহণযোগ্য কিনা তা নির্ধারণের জন্য। আবেদনকারী সিবিএসএ অফিসারের সাথে একটি সাক্ষাত্কারে পিডিপি এবং এপিসি (সমস্ত লোক কংগ্রেস) এ তার সদস্যতার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
জানুয়ারী 2019 এর মধ্যে, একজন ইমিগ্রেশন অফিসার কানাডার ইমিগ্রেশন অ্যান্ড শরণার্থী সুরক্ষা আইন (আইআরপিএ) এর অধীনে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াগুলির সন্ত্রাসবাদ এবং ডেমোক্র্যাটিক প্রক্রিয়াগুলির বিপর্যয়ে জড়িত বলে বিশ্বাসী এমন একটি সংস্থার সদস্য হওয়ার জন্য কানাডার কাছে মিঃ এঘেরেব্বাকে অগ্রহণযোগ্য বলে মনে করেছেন।
আবেদনকারী ইমিগ্রেশন বিভাগের সামনে তার অগ্রহণযোগ্যতা চ্যালেঞ্জ করেছিলেন।
কীভাবে সন্ত্রাসবাদ আখ্যানটিতে ছড়িয়ে পড়ে
ইমিগ্রেশন বিভাগ প্রাথমিকভাবে ২০২০ সালের সেপ্টেম্বরে মিঃ এঘেরেভবার পক্ষে রায় দেয়, বলেছিলেন যে পিডিপি এবং এপিসি উভয়ের নেতৃত্ব মৃত্যু বা গুরুতর শারীরিক ক্ষতি বা নাইজেরিয়ার গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াগুলিকে বিকৃত করার উদ্দেশ্যে তৈরি করার উদ্দেশ্যে তৈরি করার পক্ষে পর্যাপ্ত প্রমাণ ছিল না।
তবে ২০২৪ সালের মার্চ মাসে আইএডি এই সিদ্ধান্তটি উল্টে দেয় এবং এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিল: “যদিও আবেদনকারী ব্যক্তিগতভাবে সন্ত্রাসবাদ বা বিয়োগের সাথে জড়িত ছিলেন এমন কোনও প্রমাণ বা অভিযোগ ছিল না, তবে আইএডি প্রমাণ করেছে যে পিডিপিপি সন্ত্রাসবাদ এবং গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের বিয়োগের সাথে জড়িত ছিল বলে বিশ্বাস করার যুক্তিসঙ্গত ভিত্তি ছিল।”
আইএডি আরও জানিয়েছে যে পিডিপি ২০০৩ সালের রাজ্য নির্বাচন এবং ২০০৪ সালের স্থানীয় নির্বাচনে বিরোধী সমর্থক ও প্রার্থীদের হত্যার ব্যালট স্টাফিং, ব্যালট বক্স স্নেচিং, ভোটারদের ভয় দেখানো, সহিংসতা এবং হত্যার সহ রাজনৈতিক সহিংসতা ও বিপরীতে জড়িত।
উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সহ পিডিপির সদস্য এবং যারা তাদের পক্ষ থেকে রাজনৈতিক সহিংসতা ও ভয় দেখিয়েছিলেন তাদের সহ ব্যক্তিদের আচরণ তাদের কাজ থেকে দলের নেতৃত্বকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য সময়ের সাথে সাথে ব্যাপক এবং অবিচল ছিল। পিডিপিতে আবেদনকারীর সদস্যপদ আইআরপিএর 34 (1) (চ) অনুচ্ছেদে অগ্রহণযোগ্যতার উদ্দেশ্যে তাকে এই আইনগুলিতে সংযুক্ত করার জন্য যথেষ্ট ছিল।
আইএডি অতএব জনাব এভেরেভ্বা কানাডার কাছে অগ্রহণযোগ্য ঘোষণা করেছিলেন যে পিডিপি রাজনৈতিক সহিংসতা এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াগুলির বিপর্যয়ের সাথে জড়িত।
মিঃ এগ্রেভ্বাও তার এপিসির সদস্যতার কারণে অগ্রহণযোগ্য কিনা তা অনুসন্ধান করেনি।
পরিবর্তে, আইএডি বলেছে যে 2003 এবং 2004 নির্বাচনের সময় পিডিপির রেকর্ডটি তার ক্ষেত্রে “যথেষ্ট এবং নির্ধারক” ছিল।
আবেদনকারীর আবেদন
মিঃ এগ্রেভাবা কানাডিয়ান ফেডারেল আদালতের সামনে আইএডি সন্ধানের চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন, যুক্তি দিয়েছিলেন যে তিনি কখনও ব্যক্তিগতভাবে সন্ত্রাসবাদ বা বিয়োগের সাথে জড়িত ছিলেন না এবং পিডিপিতে তাঁর সদস্যপদটি দলের কার্যক্রমগুলিতে সম্পূর্ণ সংহতকরণের পরিমাণ নয়।
তিনি আরও দাবি করেছিলেন যে নাইজেরিয়ার নির্বাচনগুলি কানাডার মানদণ্ডের দ্বারা গণতান্ত্রিক হিসাবে বিবেচিত হতে পারে না, রাজনৈতিক সহিংসতাটিকে সিস্টেমিক হিসাবে বর্ণনা করে এবং সাধারণত নাইজেরিয়ার নির্বাচনী রাজনীতির অংশ হিসাবে গৃহীত হয়।
অন্যদিকে, উত্তরদাতা জমা দিয়েছেন যে আবেদনকারী ব্যক্তিগতভাবে কথিত আইনগুলিতে জড়িত ছিলেন এবং কোনও সংস্থায় সদস্যপদ ভর্তি আইআরপিএর অনুচ্ছেদের 34 (1) (চ) এর অর্থের মধ্যে সদস্যতার প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য যথেষ্ট কিনা তা প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়োজন ছিল না
আবেদনকারীর দাবির উপর আদালতের বিধি
ফেডারেল কোর্টের বিচারক এনজিও 25 জুন তার রায় দিয়েছেন। তিনি আবেদনকারীর এই যুক্তিটি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন যে তিনি ব্যক্তিগতভাবে সন্ত্রাসবাদ এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াটির বিপরীতে জড়িত ছিলেন না যা আইএডি পিডিপিকে দোষ দিয়েছিল।
বিচারক রায় দিয়েছেন যে কানাডিয়ান অভিবাসন আইনের অধীনে কর্তৃপক্ষকে এই জাতীয় ক্রিয়াকলাপে কোনও ব্যক্তির প্রত্যক্ষ জড়িততা প্রমাণ করার দরকার নেই – একটি জড়িত সংস্থায় সদস্যতা যথেষ্ট। “আবেদনকারী ব্যক্তিগতভাবে কথিত আইনগুলিতে জড়িত ছিলেন এবং কোনও সংস্থায় সদস্যপদ ভর্তি যথেষ্ট … প্রকৃতি, ফ্রিকোয়েন্সি, সময়কাল বা জড়িত থাকার ডিগ্রি নির্বিশেষে।”
বিচারক আইএডি -র সন্ধানের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন যে পিডিপি ব্যালট বক্স ছিনতাইয়ের মতো বেআইনী কাজ পরিচালনা করেছে এবং এটিকে “অবিচ্ছিন্ন” বর্ণনা করেছে।
“এই প্রসঙ্গে দেওয়া, আমি দেখতে পেয়েছি যে পিডিপির সাথে আবেদনকারীর সদস্যপদ সম্পর্কিত আইএডি -র উপসংহারটি 34 (1) (চ) এর অধীনে সংকল্পের উদ্দেশ্যে যুক্তিসঙ্গত ছিল।
বিচারক লিখেছেন, “আমি আইএডি-র অনিয়ন্ত্রিত সন্ধানটিও লক্ষ্য করি যে আবেদনকারী নদী রাজ্যে ব্যালট-বাক্স ছিনতাই এবং রাজনৈতিক সহিংসতা সম্পর্কে সচেতন হওয়ার সাক্ষ্য দিয়েছিল, তবে তিনি যেখানে ছিলেন সেডো রাজ্যে নয়,” বিচারক লিখেছেন।
তবে তিনি বলেছিলেন, আইএডি -র সিদ্ধান্তটি উদ্দেশ্যমূলক প্রমাণের উল্লেখ করেছে যে নির্বাচনের সময় এডো রাজ্যে মৃত্যু এবং সহিংস ভয় দেখানোর ঘটনা ঘটেছে।
“আইএডি বলেছে যে পিডিপির সদস্য হিসাবে গ্রহণযোগ্যতা মূল্যায়নের ক্ষেত্রে জ্ঞান প্রয়োজনীয় উপাদান ছিল না, তবে আইএডি সম্ভবত আবেদনকারীকে তার জ্ঞান এবং যে দলগুলিতে তিনি জড়িত ছিলেন তাদের দ্বারা সংঘটিত রাজনৈতিক সহিংসতার গুরুতরতা হ্রাস পেয়েছিলেন। আমি পিডিপি -র সাথে আইএডি -র সদস্যতার সাথে হস্তক্ষেপ করার কোনও কারণ দেখছি না।”
আদালত এই যুক্তিটিকেও প্রত্যাখ্যান করেছে যে নাইজেরিয়ার নির্বাচনে সহিংসতা ও দুর্নীতি তাদের কানাডিয়ান মানদণ্ডে অগণতান্ত্রিক করে তুলেছে, বলেছে যে এই জাতীয় ত্রুটিগুলি কানাডিয়ান আইনের অধীনে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া হিসাবে তার মর্যাদার নির্বাচনকে সরিয়ে দেয় না।
আদালত সাবভার্সন গ্রহণ করে, সন্ত্রাসবাদকে উপেক্ষা করে
বিচারক বলেছিলেন যে পিডিপির মিঃ এঘেরেভ্বার সদস্যপদ তাকে কানাডায় অগ্রহণযোগ্য ঘোষণা করার জন্য যথেষ্ট ছিল।
তবে তিনি পিডিপির গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া বা সন্ত্রাসবাদের বিপর্যয়ের ভিত্তিতে নাইজেরিয়ার রাজনীতিবিদদের প্রত্যাখ্যানকে সমর্থন করতে যে অক্ষাংশকেও রেখেছিলেন তাও তিনি রেখেছিলেন।
“শুনানিতে, দলগুলি সম্মত হয়েছিল যে আমি যদি আইএডি বিশ্লেষণকে সাবভার্সন বা সন্ত্রাসবাদ উভয়ের পক্ষে যুক্তিসঙ্গত বলে মনে করি তবে এটি অনুচ্ছেদে ৩৪ (১) (চ) অনুচ্ছেদের অধীনে অগ্রহণযোগ্যতার সন্ধানকে সমর্থন করার পক্ষে যথেষ্ট হবে যে আবেদনকারী উভয়ই অনুচ্ছেদ 34 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) এর ভিত্তিতে অগ্রহণযোগ্য হতে পারে বলে নির্ধারিত হতে পারে।
তাঁর সমাপ্তি তিনি সাবভার্সন গ্রহণ করেছিলেন এবং সন্ত্রাসবাদের উপর নীরব ছিলেন।
আইএডির সন্ধানের বিষয়ে যে পিডিপি নির্বাচনের সময় সাবভার্সনের ক্রিয়াকলাপে জড়িত, বিচারপতি এনজিও বলেছিলেন: “আমি দেখতে পেয়েছি যে আইএডি -র সিদ্ধান্তটি স্বচ্ছ, স্বচ্ছ, বোধগম্য এবং ন্যায়সঙ্গত যে আইনী এবং সত্যবাদী সীমাবদ্ধতার আলোকে এটি বহন করে।”
সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে বিবর্তনের ভিত্তি গ্রহণের বিষয়টি ব্যাখ্যা করে তিনি বলেছিলেন, “এই আইএডি -র বিশ্লেষণটি সাবভার্সন সম্পর্কিত বিশ্লেষণ যুক্তিসঙ্গত ছিল, এটি বিচারিক পর্যালোচনার জন্য আবেদনটি খারিজ করার পক্ষে যথেষ্ট। আমি তাই সন্ত্রাসবাদ সম্পর্কিত আইএডি -র অনুসন্ধানগুলি বিশ্লেষণ থেকে বিরত থাকব।”
পিডিপি রাজনৈতিক সহিংসতা এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াগুলির বিপর্যয়ের সাথে জড়িত এই সিদ্ধান্তে পৌঁছে যাওয়ার পরে আদালত কানাডায় মিঃ এঘেরেভ্বা অগ্রহণযোগ্য ঘোষণা করেছিলেন।
তবে আদালত পিডিপি এবং এপিসিকে একটি সন্ত্রাসী সংগঠন ঘোষণা করেনি।
কানাডার 34 (1) (চ) অনুচ্ছেদে ইমিগ্রেশন এবং শরণার্থী সুরক্ষা আইন (আইআরপিএ), “স্থায়ী বাসিন্দা বা বিদেশী নাগরিক যদি তারা এমন কোনও সংস্থার সদস্য হন যা গুপ্তচরবৃত্তি, বিপর্যয় বা সন্ত্রাসবাদের কাজে জড়িত বলে মনে করা হয় তবে তারা সুরক্ষা ভিত্তিতে অগ্রহণযোগ্য।
এই বিধানটি অনুচ্ছেদে 34 (1) (বি .1) এবং 34 (1) (গ) এর সাথে সংযুক্ত রয়েছে কারণ এটি কোনও ব্যক্তিকে যদি এমন কোনও সংস্থার সাথে জড়িত থাকে যা এই অনুচ্ছেদে বর্ণিত নির্দিষ্ট ক্রিয়াকলাপগুলিতে জড়িত থাকে, যেমন একটি ডেমোক্র্যাটিক সরকারের বিরুদ্ধে বিবর্তনের কাজ (1) (বি।)) (1)) বা সন্ত্রাসবাদ (1)) বা সন্ত্রাসবাদ (1)) বা সন্ত্রাসবাদে (।
গুপ্তচরবৃত্তি, সাবভার্সন বা সন্ত্রাসবাদের যে কোনও ক্রিয়াকলাপ কানাডায় ভর্তি হওয়ার সুযোগকে অস্বীকার করার ভিত্তি হতে পারে। মিঃ এগ্রেভ্বার মামলার বিচারক গৃহীত সাবভার্সন বেছে নিয়েছিলেন।
বিভ্রান্তিকর প্রতিবেদন
একটি অনলাইন নিউজ প্ল্যাটফর্ম, পিপলস গেজেট, বৃহস্পতিবার নাইজেরিয়ায় প্রথমে এই রায়টি জানিয়েছে, দাবি করেছে যে কানাডিয়ান ফেডারেল হাইকোর্ট একটি ল্যান্ডমার্ক ইমিগ্রেশন ট্রাইব্যুনালের রায় বহাল রেখেছে যা নাইজেরিয়ার প্রধান রাজনৈতিক দলগুলি, অল প্রগ্রেসিভ কংগ্রেস এবং পিপলস ডেমোক্র্যাটিক পার্টিকে সন্ত্রাসবাদী সংস্থা হিসাবে ঘোষণা করেছে। “
সংবাদপত্র রিপোর্ট কানাডিয়ান ইমিগ্রেশন কর্মকর্তারা প্রাক্তন সদস্য ডগলাস এঘেরেভ্বাকে আশ্রয়ও প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, “উভয় পক্ষের সাথে তার দশক দীর্ঘকালীন সম্পর্কের ক্ষেত্রে।”
“এই রায়টি আন্তর্জাতিক আইনের অধীনে সন্ত্রাসী সত্তাগুলির সাথে নাইজেরিয়ার ক্ষমতাসীন এবং প্রাক্তন শাসক দলগুলির সমতুল্য একটি বিদেশী আদালতের অন্যতম সুস্পষ্ট ঘোষণা হিসাবে দাঁড়িয়েছে। বিদেশে দলীয় সদস্যপদ কানাডার কাছ থেকে বর্জনকে ন্যায্যতা প্রমাণ করতে পারে – এমনকি যদি এই সংস্থাটি সন্ত্রাসবাদ বা গণতান্ত্রিক বিপর্যয়ের সাথে যুক্ত থাকে – এমনকি ব্যক্তিগত সহিংসতার প্রমাণ ছাড়াই,” প্রতিবেদনে বলা হয়েছে।
গল্পটি সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলিতে ভাইরাল ট্র্যাকশন অর্জন করেছে, এক্স এবং হাজার হাজার রিপস্টগুলিতে 386,000 এরও বেশি ছাপ পেয়েছে।
পিপলস গেজেট রিপোর্টের পরে, বেশ কয়েকটি সংবাদপত্র পছন্দ করে ভ্যানগার্ড, সাহার সাংবাদিকরা, Theableএবং ডেইলিপোস্ট সেই কোণ থেকে গল্পটিও রিপোর্ট করেছেন।
নাইজেরিয়ান সরকার কানাডার একটি ফেডারেল আদালতের সন্ত্রাসী সংগঠন হিসাবে নাইজেরিয়ার দুটি বৃহত্তম দল এপিসি এবং পিডিপিকে অভিযুক্ত পদবি প্রত্যাখ্যান করেছে। দ্য এপিসি এবং পিডিপি অভিযুক্ত রায়ও প্রত্যাখ্যান করেছেন।