কানাডিয়ান প্যারা সাঁতারু ড্যানিয়েল ডরিস অনেক দিনের মধ্যে তৃতীয় বিশ্ব রেকর্ড সেট করে

কানাডিয়ান প্যারা সাঁতারু ড্যানিয়েল ডরিস শনিবার রাতে এসএম 7 100-মিটার পৃথক মেডলেতে বিশ্বজুড়ে বিশ্ব চিহ্নটি ভেঙে তিন দিনের মধ্যে তিন দিনের মধ্যে এটি তিনটি বিশ্ব রেকর্ড করেছেন।
এনবি, মন্টনের 22 বছর বয়সী ডরিস 25 মিটার পুলে এক মিনিটের 22.57 সেকেন্ডের একটি সময় পোস্ট করেছিলেন। তিনি ইতিমধ্যে 1: 23.50 এ সকালের প্রিলিমিনারিগুলির সময় আমেরিকা রেকর্ড তৈরি করেছিলেন।
নিউজিল্যান্ডের নিকিতা হাওয়ার্থ 2020 সালে তার দেশের জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপে সেট করা 1: 23.07 এর আগের বিশ্ব রেকর্ডটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল।
“এই বৈঠকে এসে আমি কয়েকটি রেকর্ড ভাঙার প্রত্যাশা করছিলাম, তবে আজ রাতে কিছুটা অবাক হয়েছিল,” ডরিস বলেছিলেন। “আমি আগের রেকর্ডটি ঠিক কী ছিল তা জানতাম না, তাই আমি এটি কমিয়ে দিতে পারি কিনা তা আমি জানতাম না। আমি অবশ্যই এটি কাজ করে খুব খুশি, এবং পরের মাসে সিঙ্গাপুরে (দীর্ঘ কোর্স) জগতে যাওয়ার আগে এটি একটি দুর্দান্ত আত্মবিশ্বাস বাড়ানো।”
বৃহস্পতিবার দুবার এস 7 50 এম প্রজাপতি – তার স্বাক্ষর ইভেন্ট – ডরিস বিশ্ব রেকর্ডটি ভেঙে দিয়েছে। ফাইনালে .27 সেকেন্ডের শেভ করার আগে দুই বারের প্যারালিম্পিক চ্যাম্পিয়ন প্রিলিমিনারিগুলিতে 33.38 এ দাঁড়িয়েছিল।
তিনি এস 7 50 ফ্লাইতে দীর্ঘ কোর্স ওয়ার্ল্ড রেকর্ডও রেখেছেন, 2021 সালে টোকিও গেমসে তার প্রথম প্যারালিম্পিক স্বর্ণপদক জিততে 32.99 কে ঘেরাও করেছেন।
ডরিস, যিনি কোডিয়াক ভাইকিংস অ্যাকোয়াটিক ক্লাবের জন্য সাঁতার কাটেন, তিনি শুক্রবার 35.20 এর সাথে এস 7 50 মি ব্যাকস্ট্রোক ওয়ার্ল্ড রেকর্ড সেট করেছিলেন। তিনি এই মিলনটি শেষ করতে রবিবার 50 মিটার ফ্রিস্টাইল সাঁতার কাটবেন।
দ্বিপক্ষীয় রেডিয়াল ডিসপ্লাসিয়া নামক অবস্থার কারণে ডরিস অনুন্নত বাহুতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।
তিনি ১৩ বছর বয়সী হিসাবে রিও ডি জেনিরোতে ২০১ 2016 সালের গেমসে ইতিহাস তৈরি করেছিলেন, তিনি প্যারালিম্পিকসে প্রতিযোগিতা করার জন্য সর্বকনিষ্ঠ কানাডিয়ান সাঁতারু হয়ে ওঠেন।
ডরিস তার ক্যারিয়ারে তিনটি প্যারালিম্পিক পদক এবং ছয়টি ওয়ার্ল্ড-চ্যাম্পিয়নশিপ পদক জিতেছেন, এতে প্যারিস 2024-এ 50 এম প্রজাপতির একটি সফল শিরোনাম প্রতিরক্ষা সহ।
সিঙ্গাপুরে ওয়ার্ল্ড প্যারা সাঁতার চ্যাম্পিয়নশিপগুলি 21 থেকে 27 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলবে।