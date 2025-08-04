কানাডিয়ান প্রথমবারের মতো গাজায় এয়ারড্রপ মানবতাবাদী সহায়তা বাহিনী

গ্লোবাল অ্যাফেয়ার্স কানাডা জানিয়েছে, কানাডার সশস্ত্র বাহিনী সোমবার গাজার উপর তাদের প্রথম মানবিক বিমানবন্দর তৈরি করেছে – গ্লোবাল অ্যাফেয়ার্স কানাডা জানিয়েছে।
সিবিসি নিউজের কানাডার প্রচেষ্টায় একচেটিয়া অ্যাক্সেস ছিল, যা সিসি -130 জে হারকিউলিস বিমান ব্যবহার করে লেন্টিল, তেল, দুধের পাউডার এবং পাস্তা জাতীয় খাদ্য সরবরাহ সরবরাহ করেছিল যা জর্দানের এয়ারবেস থেকে বিদায় নিয়েছিল।
ড্রপটি ছয়টি দেশের উপশম করার প্রয়াসের অংশ ছিল ফিলিস্তিনি অঞ্চলে ক্ষুধা সঙ্কট।
গ্লোবাল অ্যাফেয়ার্স কানাডা সোমবার বিকেলে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে বলেছে, “গাজায় মানবিক সহায়তার অ্যাক্সেস মারাত্মকভাবে সীমাবদ্ধ এবং মানবিক চাহিদা অভূতপূর্ব পর্যায়ে পৌঁছেছে বলে কানাডা আমাদের আন্তর্জাতিক অংশীদারদের সাথে এই ব্যতিক্রমী ব্যবস্থা গ্রহণ করছে।”
“প্রয়োজনের স্কেল সত্ত্বেও, ইস্রায়েলি সরকার কর্তৃক আরোপিত চলমান বিধিনিষেধের কারণে জমি দ্বারা জীবন রক্ষাকারী খাদ্য ও চিকিত্সা সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে মানবিক অংশীদাররা তীব্র চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি।”
আজকের আগে, সমর্থনে pic.twitter.com/csrfqjkxgp
সিবিসি নিউজের সাথে একটি সাক্ষাত্কারে, মেজর ক্যাম ম্যাকেয়ে 436 ট্রান্সপোর্ট স্কোয়াড্রনের সাথে বলেছিলেন যে দলটি “এই মিশনটি করতে খুব অনুপ্রাণিত।”
“এমন কিছু লোক আছেন যাঁরা মাটিতে সেই সহায়তার খুব বেশি প্রয়োজন, এবং আমাদের গ্লোবাল অ্যাফেয়ার্স কানাডাকে সহায়তা করতে সক্ষম হতে এবং সেই সহায়তা সরবরাহ করতে সক্ষম হওয়ায় এটি খুব ভাল লাগে,” তিনি বলেছিলেন।
ইস্রায়েল প্রতিরক্ষা বাহিনী (আইডিএফ) সো সোশ্যাল মিডিয়ায় যে “গাজা স্ট্রিপের বাসিন্দাদের জন্য খাদ্য সম্বলিত 120 সহায়তা প্যাকেজগুলি কানাডা সহ ছয়টি বিভিন্ন দেশ দ্বারা এয়ারড্রপ করা হয়েছিল, যা আজ প্রথমবারের মতো এয়ারড্রপ অপারেশনে যোগদান করেছিল।”
অন্য পাঁচটি দেশ ছিল জর্ডান, সংযুক্ত আরব আমিরাত, মিশর, জার্মানি এবং বেলজিয়াম, আইডিএফ জানিয়েছে।
ফিলিস্তিনিরা আরও সহায়তার জন্য আবেদন করে
গাজায় সিবিসি নিউজের ফ্রিল্যান্স ভিডিওগ্রাফার, মোহাম্মদ এল সাইফ, কানাডার বিমানটি গাজার ওপরে যাওয়ার সাথে সাথে একই সাথে মাটিতে ফুটেজ ধরেছিল। ফিলিস্তিনিরা মধ্য গাজার নুসিরাত অঞ্চলে একটি সহায়তা ড্রপসাইটে ছুটে যাওয়ার কারণে এটি একটি বিশৃঙ্খল দৃশ্য ছিল।
সাইটে পৌঁছে, পুরুষ এবং মহিলা একে অপরকে ধাক্কা দিয়েছিল এবং কিছু শিশুদের মানবিক সহায়তার কাছাকাছি যাওয়ার জন্য মরিয়া ভিড়ের উপরে উঠতে দেখা যেতে পারে।
30 বছর বয়সী মুহাম্মদ আম্মার আরবিতে বলেছিলেন, “অপমানটি দেখুন যাতে আমি (সহায়তা) পেতে পারি।” “প্রত্যেকে মানুষকে কেটে ফেলছে এবং হত্যা করছে কারণ তারা আমাদের যন্ত্রণা দেয় They তারা আমাদের খেতে চায় না।”
26 বছর বয়সী আহমদ আয়েশ এমন একটি খাবার ধরে রেখেছিলেন যা পুরোপুরি চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে পড়েছিল কারণ জনতা ছুটে এসেছিল সহায়তাটি তুলতে। আয়েশ সিবিসি নিউজকে বলেছিলেন যে “অবশ্যই আমরা অপমানিত বোধ করি। (সীমান্ত) ক্রসিংগুলি খুলুন এবং সাধারণভাবে সহায়তা দিন।”
ফিলিস্তিনি অঞ্চলে অনাহার নিয়ে আন্তর্জাতিক আওয়াজের প্রতিক্রিয়া হিসাবে ইস্রায়েল খাবার ও ওষুধের উপর তার কঠোর বিধিনিষেধকে কিছুটা আলগা করেছে।
সহায়তা বিশেষজ্ঞরা বলেছেন যে এয়ারড্রপগুলি ট্রাকের কাফেলাগুলির তুলনায় ব্যাপকভাবে কম কার্যকর। এই সপ্তাহের শুরুর দিকে বাতাসে নেমে যাওয়া কিছু প্যালেট সমুদ্রের মধ্যে পড়েছে এবং কমপক্ষে একজন মাটিতে ফিলিস্তিনিদের আঘাত ও হত্যা করেছে।
ইস্রায়েল গাজায় দুর্ভোগের জন্য হামাসকে দোষ দিয়েছে এবং বলেছে যে এটি এয়ারড্রপস সহ আরও বেশি সহায়তার জন্য পদক্ষেপ নিচ্ছে, এয়ারড্রপস সহ, কিছু অঞ্চলে দিনের কিছু অংশের জন্য লড়াই বিরতি দিচ্ছে এবং এইড কনভয়দের জন্য সুরক্ষিত রুটের ঘোষণা দিচ্ছে।
জর্দানের কানাডিয়ান দূতাবাসের রাজনৈতিক পরামর্শদাতা ক্যারেন বঙ্গার্ড সিবিসি নিউজকে বলেছেন যে “গাজায় মানবিক সংকটের মাত্রা অসহনীয়, এবং কানাডা বুঝতে পেরেছে যে গাজার মাটিতে জনগণের সম্পূর্ণ চাহিদা পূরণের জন্য এয়ারড্রপগুলি অপর্যাপ্ত।”
“তবে, যখন মানব দুর্ভোগের এই স্তরটি রয়েছে, তখন নিষ্ক্রিয়তা কোনও বিকল্প নয় …. এয়ারড্রপস একটি শেষ অবলম্বন, তবে কানাডা এই অঞ্চলে শান্তি ও সুরক্ষার প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য আমাদের প্রচেষ্টা আরও তীব্র করে তুলবে,” বঙ্গার্ড বলেছিলেন।
প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নি সোশ্যাল মিডিয়ায় বলেছেন সোমবার বিকেলে যে কানাডিয়ান বাহিনী “গাজায় জীবন রক্ষাকারী সহায়তা” এয়ারড্রপ করেছে এবং কানাডা আন্তর্জাতিক অংশীদারদের সাথে “একটি বিশ্বাসযোগ্য শান্তি পরিকল্পনা বিকাশের জন্য কাজ করছে এবং প্রয়োজনীয় স্কেলে সহায়তা পদক্ষেপগুলি নিশ্চিত করবে।”
কানাডা ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেওয়ার পরিকল্পনা করেছে
ইস্রায়েলি টালিজের মতে, ইস্রায়েলি-নেতৃত্বাধীন যোদ্ধারা দক্ষিণ ইস্রায়েলকে আক্রমণ করেছিল, যখন ইস্রায়েলি টালিজের মতে, হামাসের নেতৃত্বাধীন যোদ্ধারা দক্ষিণ ইস্রায়েলে আক্রমণ করেছিল এবং প্রায় ১,২০০ জনকে হত্যা করেছিল এবং ২৫১ জিম্মি নিয়েছিল, ইস্রায়েলি টালিজের মতে, কয়েক দশক পুরানো ইস্রায়েলি-প্যালেস্তিনি সংঘাতের সর্বশেষ রক্তপাত শুরু হয়েছিল। গাজা স্বাস্থ্য আধিকারিকদের মতে ইস্রায়েলের আক্রমণ থেকে 60০,০০০ এরও বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে।
গত সপ্তাহে, কার্নি ইস্রায়েলের সহায়তা নিষেধাজ্ঞাগুলি এবং একটি দ্বি-রাষ্ট্রীয় সমাধানের পথ সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেছিলেন কারণ কানাডা আনুষ্ঠানিকভাবে ফিলিস্তিনের অবস্থা স্বীকৃতি দেবে বলে ঘোষণা করার কারণ হিসাবে।
তিনি বলেছিলেন যে ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের গুরুতর সংস্কার করা এবং পরের বছর দুই দশকের মধ্যে প্রথমবারের মতো একটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত এই পদক্ষেপটি শর্তাধীন।
কানাডা বছরের পর বছর ধরে একটি দ্বি-রাষ্ট্রীয় সমাধানের আহ্বান জানিয়েছে, যার অর্থ ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রের চূড়ান্ত সৃষ্টি যা ইস্রায়েলের পাশাপাশি শান্তিতে বিদ্যমান থাকবে।
গত সপ্তাহের ঘোষণার আগে অটোয়া পরামর্শ দিয়েছিলেন যে এটি ফিলিস্তিনি এবং ইস্রায়েলি নেতাদের মধ্যে শান্তি আলোচনার শেষে আসবে।
তবে ফেডারেল সরকার গত পতন বলেছিল যে দখলকৃত পশ্চিম তীরে ইস্রায়েলি বসতি স্থাপন এবং ইস্রায়েলের সামরিক অভিযান শুরুর পর থেকে গাজায় কয়েক হাজার ফিলিস্তিনি নিহত কয়েক হাজার ফিলিস্তিনিদের কারণে স্বীকৃতি শীঘ্রই আসতে পারে। কার্নি বুধবার তাঁর ঘোষণায় উভয় উদ্বেগের কথা উল্লেখ করেছেন।
ইস্রায়েলের কানাডায় রাষ্ট্রদূত ইড্ডো মোয়েড সিবিসির বলেছেন শক্তি ও রাজনীতি কানাডার সিদ্ধান্ত একই দিন হামাসকে “উত্সাহিত” করবে।