কানাডিয়ান সশস্ত্র বাহিনী গাজায় ফিলিস্তিনিদের জন্য এয়ারড্রপ সহায়তা

অটোয়া – বিদেশ বিষয়ক মন্ত্রী অনিতা আনন্দ জানিয়েছেন, কানাডিয়ান বিমান সোমবার গাজায় ফিলিস্তিনিদের জন্য প্রায় 10,000 কেজি সহায়তার একটি এয়ারড্রপ চালিয়েছে।
কানাডিয়ান সশস্ত্র বাহিনী ড্রপটি পরিচালনা করার জন্য গাজা স্ট্রিপের উপরে একটি সিসি -130 জে হারকিউলিস বিমান উড়েছিল।
প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নি একটি সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে বলেছেন যে কানাডা একটি শান্তি পরিকল্পনা বিকাশ করতে এবং সহায়তা ফিলিস্তিনিদের কাছে পৌঁছানোর বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য আন্তর্জাতিক অংশীদারদের সাথে “আমাদের প্রচেষ্টা তীব্র” করছে।
কার্নি জর্ডানের সামরিক বিমানের মাধ্যমে গাজায় বিতরণ করা কানাডিয়ান এইড প্যালেটগুলির সপ্তাহের আগে ভিডিও পোস্ট করেছিলেন।
ইস্রায়েল সম্প্রতি ফিলিস্তিনি অঞ্চলে অনাহার নিয়ে আন্তর্জাতিক আওয়াজের প্রতিক্রিয়া হিসাবে গাজা উপত্যকায় পৌঁছানোর খাবার ও ওষুধের বিষয়ে কিছু বিধিনিষেধকে আলগা করেছে।
বুধবার, কার্নি ইস্রায়েলের সহায়তার বিধিনিষেধ এবং একটি দ্বি-রাষ্ট্রীয় সমাধানের পথ সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেছেন কারণ কানাডা আনুষ্ঠানিকভাবে ফিলিস্তিনের একটি রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেবে বলে ঘোষণা করার কারণ হিসাবে।
– ডিলান রবার্টসনের ফাইল সহ
