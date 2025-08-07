কানিংহাম, স্পার্কস এইচসি আদালতে টস করা বস্তুর তৃতীয় ঘটনার প্রতিক্রিয়া জানায়

গত কয়েক বছর ধরে, ডাব্লুএনবিএ রেটিং এবং সামগ্রিক অনুরাগীর ব্যস্ততার ক্ষেত্রে একটি বড় উত্সাহ দেখেছে। দুর্ভাগ্যক্রমে, এটিও নেতিবাচক মনোযোগ দিয়ে এসেছে।
এটি একটি নতুন নীচে পৌঁছেছে, কারণ এখন তিনটি পৃথক ঘটনা ঘটেছে যেখানে কোনও ভক্ত আদালতে যৌন খেলনা ছুঁড়ে ফেলেছে। এবার মঙ্গলবার লস অ্যাঞ্জেলেস স্পার্কসের সাথে একটি ম্যাচআপের সময় এটি ইন্ডিয়ানা ফিভার প্রবীণ প্রবীণ সোফি কানিংহামকে প্রায় আঘাত করেছে।
কানিংহাম ইতিমধ্যে সোশ্যাল মিডিয়ায় এটি সম্পর্কে রসিকতা করেছিলেন, এবং তার স্পষ্টবাদী প্রকৃতি এবং খ্যাতি কিছুটা প্ররোচিত হিসাবে দিয়েছেন, তিনি এ থেকে লজ্জা পাননি: