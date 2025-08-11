কানের সুরক্ষা ছাড়াই শিশুকে আনার জন্য মালুমা স্কুলগুলি মম মিড-শো

মালুমা
মাকে একটি মিড-শো সময় দেয় …
আপনার বাচ্চাকে বাড়িতে ছেড়ে দিন !!!
প্রকাশিত
মালুমা সন্তানের জন্য কান সুরক্ষা ছাড়াই তার বাচ্চাকে তার কনসার্টে আনার জন্য কেবল একজন মাকেই স্কুলে ফেলেছে – এবং তার মহাকাব্য পাবলিক স্ম্যাকডাউন অনলাইনে বড় বিতর্ক ছড়িয়ে দিচ্ছে!
টিকটোক ক্লিপটি সোজা-আপ বুনো-মালুমা, উইকএন্ডে মেক্সিকো সিটিতে তার ” +প্রিটি +ডার্টি ওয়ার্ল্ড ট্যুর” -তে হঠাৎ বিরতি মারল এবং ভিড়ের মধ্যে একজন মহিলাকে ব্লাস্ট করে ফেলল … “আপনি কি মনে করেন যে ডেসিবেলগুলি এই চ *** আইএনজি উচ্চতর একটি কনসার্টে আনার পক্ষে ভাল ধারণা?”
মালুমা মেক্সিকো সিটিতে তার কনসার্টটি থামিয়ে দেয় এমন এক মাকে তিরস্কার করতে যিনি তার 1 বছর বয়সী শিশুকে কান সুরক্ষা ছাড়াই নিয়ে এসেছিলেন:
“এটি দায়িত্বজ্ঞানহীনতার একটি কাজ And এবং আপনি তাকে এমনভাবে দুলছেন যেন তিনি খেলনা। এই শিশুটি সেখানে থাকতে চায় না।” pic.twitter.com/ptxpcuuhzw
– পপ ক্রেভ (@পপক্র্যাভ) আগস্ট 10, 2025
@পপক্র্যাভ
মালুমা স্প্যানিশ ভাষায় যেতে থাকল, মাকে জানিয়েছিল যে তার শিশুর কী চলছে তার কোনও ধারণা নেই, খেলনাটির মতো ছোট্টটিকে দুলানোর জন্য তাকে ধাক্কা মারছিল।
তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন যে পরের বার তার বাচ্চার কান রক্ষা করা তার দায়িত্ব ছিল-এটি যোগ করে, একজন বাবা হিসাবে নিজেকে এক বছর বয়সী হিসাবে, তিনি জানে জানেন যে তিনি তার মেয়েকে এমন কোনও স্থানে নিয়ে আসবেন না।
আপনি ক্লিপটিতে মহিলাকে দেখতে পাচ্ছেন না, সুতরাং সে নিজেকে রক্ষা করছে কিনা তা স্পষ্ট নয়, বা যদি সুরক্ষা তাকে শিশুর সুরক্ষার জন্য টেনে আনতে হয় – বা যদি সে কেবল নিখুঁত বিব্রত থেকে বাঁচতে শিশুর সাথে বোল্ট করে থাকে।
দিনের শেষে, এটি একটি শোডাউন যা ইন্টারনেট বিভক্ত হয়ে পড়েছে – কেউ কেউ শিশুর সন্ধানের জন্য মালুমাকে প্রশংসা করে, অন্যরা পুরো গল্পটি না জেনে মাকে লজ্জা দিয়ে লাইনটি অতিক্রম করার অভিযোগ করেছিলেন।