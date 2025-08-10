কানো গভর্নর ড্রাগ ব্যারন জামিন, প্যালিয়েটিভ ডাইভার্সন কেলেঙ্কারীর উপর দু’জন সহায়তাকারী গুলি চালিয়েছেন

কানো রাজ্যের গভর্নর, আলহাজি আব্বা কবির ইউসুফ, পৃথক তদন্তকারী প্যানেলগুলি থেকে সন্দেহজনক ড্রাগ কিংপিনের বিতর্কিত জামিনের সাথে সংযুক্ত এবং দুর্বল বাসিন্দাদের জন্য আধ্যাত্মিক শস্যের ডাইভারশনকে সংযুক্ত করার জন্য দুষ্কৃতী প্রকাশের পরে দু’জন সিনিয়র সহযোগীদের বরখাস্ত করেছেন।
রাজ্য সরকারের সেক্রেটারি (এসএসজি) আলহাজি উমর ফারুক ইব্রাহিম শনিবার এক বিবৃতিতে এই সিদ্ধান্তের ঘোষণা দিয়ে বলেছেন, গভর্নরের এই পদক্ষেপ দুর্নীতির বিষয়ে তার প্রশাসনের শূন্য-সহনশীলতার অবস্থানের সাথে সামঞ্জস্য ছিল।
রাজনৈতিক সংহতকরণের সিনিয়র বিশেষ সহকারী আবুবকর উমর শারদা তাকে বরখাস্ত করা হয়েছিল, একটি বিশেষ কমিটি তাকে কুখ্যাত মাদক পাচারকারী সুলায়মান আমিনু ড্যানওয়াউউয়ের অভিযোগের জন্য জামিন সুরক্ষার পিছনে “মাস্টারমাইন্ড” বলে মনে করার পরে।
ইব্রাহিম প্রকাশ করেছেন, “কমিটি তার নিজের সাক্ষ্যের মাধ্যমে শারদের অপরাধবোধের বিষয়টি নিশ্চিত করেছে, যা জামিন প্রক্রিয়াতে তার প্রত্যক্ষ জড়িততা প্রতিষ্ঠা করেছিল,” ইব্রাহিম প্রকাশ করেছেন।
এই কেলেঙ্কারীটি রাজ্যে ব্যাপক ক্ষোভ প্রকাশ করেছে, এমন সময়ে এসেছিল যখন সুরক্ষা সংস্থাগুলি অবৈধ ওষুধের বিরুদ্ধে লড়াইকে আরও তীব্র করছে।
একটি পৃথক মামলায়, মন্ত্রিপরিষদ অফিসের সিনিয়র বিশেষ সহকারী তাসিউ আদমু আলামিন রবা 2024 সালে শারদা অঞ্চলে একটি গুদামে উপশম শস্যগুলি পুনরায় চালু করার জন্য জড়িত থাকার পরে প্রস্থান দরজা দেখানো হয়েছিল।
এসএসজি জানিয়েছে, চুরি ও ফৌজদারি ষড়যন্ত্রের অভিযোগে রোবাকে ইতিমধ্যে আদালতে আদালতে হাজির করা হয়েছিল, তিনি আরও যোগ করেছেন যে ডাইভার্টেড আইটেমগুলি দরিদ্রদের জন্য জনসাধারণের সম্পদ ছিল।
উভয় বরখাস্ত সহযোগীদের সোমবার, ১১ আগস্ট, ২০২৫ সালের মধ্যে সমস্ত সরকারী সম্পত্তি তাদের দখলে ফিরিয়ে দেওয়ার এবং অবিলম্বে রাষ্ট্রীয় আধিকারিক হিসাবে নিজেকে প্যারেডিং করা থেকে বিরত থাকার আদেশ দেওয়া হয়েছে।
গভর্নর অবশ্য মাননীয়কে সাফ করলেন। নিকাশী সম্পর্কিত বিশেষ উপদেষ্টা মুসা আদো সসামিয়া, তদন্তকারীরা তার বিরুদ্ধে অভিযোগ সমর্থন করার কোনও প্রমাণ খুঁজে পাননি।
গভর্নর ইউসুফ রাজনৈতিক নিয়োগকারীদের দৃ strong ় সতর্কতা জারি করার সুযোগটি ব্যবহার করেছিলেন এবং জোর দিয়েছিলেন যে “শৃঙ্খলা, স্বচ্ছতা এবং সততা” তাঁর প্রশাসনে অ-আলোচনাযোগ্য রয়েছেন।
“দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করার আমাদের প্রতিশ্রুতি অটল। সরকারী কর্মকর্তাদের অবশ্যই তাদের সরকারী দায়িত্ব এবং বেসরকারী জীবন উভয় ক্ষেত্রেই সততার সর্বোচ্চ মানকে সমর্থন করতে হবে,” তিনি ঘোষণা করেছিলেন।
সরকার বরখাস্ত সহযোগীদের সাথে যে কোনও সরকারী ব্যবসা পরিচালনার বিরুদ্ধে জনসাধারণের সদস্যদেরও সতর্ক করেছিল, সতর্ক করে যে যে কেউ “তার নিজের ঝুঁকিতে এটি করে”।