কান্ট্রি মিউজিক তারকা স্পেন্সার হ্যাচারের মা হোলি ভয়াবহ হোম আক্রমণে ছুরিকাঘাত করে হত্যা করা হয়েছে

রাইজিং কান্ট্রি মিউজিক তারকা স্পেন্সার হ্যাচারের মা হোলিকে তার ভার্জিনিয়ার বাড়ির ভয়াবহ আগ্রাসনের সময় একজন অপরিচিত ব্যক্তির হাতে ছুরিকাঘাত করা হয়েছিল।
হোলি (62) কে 3 আগস্ট মধ্যরাতের ঠিক আগে কেভিন মূসা ওয়াকার রকিংহাম কাউন্টিতে তার বাসভবনে প্রবেশের সময় হত্যা করা হয়েছিল।
তার স্বামী মাইকেল হ্যাচার (65৫) এই হামলায় আহত হয়েছিলেন তবে তিনি স্ব-প্রতিরক্ষার একটি আপাতদৃষ্টিতে একটি হ্যান্ডগান দিয়ে ডেডকে গুলি করতে পেরেছিলেন।
শেরিফ প্রকাশ করেছে, মেরিল্যান্ডের ৪১ বছর বয়সী ওয়াকার স্পষ্টতই হ্যাচারদের একটি ‘সম্পূর্ণ এলোমেলো’ আক্রমণে টার্গেট করেছিলেন।
পুলিশ এখনও নির্মম হামলার উদ্দেশ্য তদন্ত করছে। ওয়াকারের সহিংস বা অপরাধমূলক আচরণের কোনও পরিচিত ইতিহাস ছিল না।
ওয়াকার মারা যাওয়ার কারণে এই মামলায় কোনও অভিযোগ দায়ের করা হবে না, তবে পুলিশ ঘটনাটি তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে।
স্পেনসার (২ 27) ট্র্যাজেডির প্রেক্ষিতে বেশ কয়েকটি আসন্ন কনসার্ট বাতিল করেছেন, তাঁর ভক্তদের জানিয়েছিলেন যে তাঁর পরিবার একটি ‘স্মৃতিসৌধ ক্ষতি’ লড়াই করছে।
ব্লুগ্রাস-প্রভাবিত কান্ট্রি মিউজিক স্টারের টিকটকে 720,000 এরও বেশি অনুগামী রয়েছে। তিনি ২০২৪ সালের জুলাইয়ে স্টোন কান্ট্রি রেকর্ডসের সাথে স্বাক্ষর করেছিলেন এবং গত অক্টোবরে তাঁর প্রথম ইপি প্রকাশ করেছিলেন।
রাইজিং কান্ট্রি মিউজিক তারকা স্পেন্সার হ্যাচার (চিত্রযুক্ত) ভার্জিনিয়ার রকিংহ্যাম কাউন্টিতে একজন নির্মম হোম আক্রমণের সময় তার মা নিহত হওয়ার পরে বেশ কয়েকটি আসন্ন অনুষ্ঠান বাতিল করেছেন
হলি হ্যাচার (, ২) (বাম) ৩ আগস্ট মধ্যরাতের ঠিক আগে খুন করা হয়েছিল। তার স্বামী মাইকেল হ্যাচার (65) (ডান) আক্রমণে আহত হয়েছিলেন তবে তার ঘাতককে গুলি করতে পেরেছিলেন তবে তার খুনি মারা গিয়েছিলেন।
তদন্তকারীরা বিশ্বাস করেন যে শেনানডোহ উপত্যকায় একটি আরভি রিসর্টে সর্বনাশ ছড়ানোর পরে ওয়াকার হোলিকে হত্যা করেছিলেন।
ডব্লিউটিভিআর জানিয়েছে, ওয়াকার অন্তহীন ক্যাভার্নসে ভাড়া নেওয়া শিবিরের জায়গায় চেক ইন করেছিলেন, একটি আরভি পার্ক শেনানডোহ ভ্যালি পর্বতমালার দিকে টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো
পুলিশ বলছে যে তিনি তিন ঘন্টা পরে একটি স্থানীয় ওয়ালমার্টের দিকে যাওয়ার আগে তিন ঘন্টা পরে স্লিপিং ব্যাগ এবং বড় ছুরি কেনার জন্য গুহায় ভ্রমণ করেছিলেন।
আরভি পার্কের একটি দোকানে এটি ছড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগে পরের দিন সকালে তার গাড়িটি অন্তহীন গুহাগুলি রাস্তায় পরিত্যক্ত অবস্থায় পাওয়া গেছে।
পুলিশ দাবি করেছে যে ওয়াকার স্টোর এবং গুহায় উভয়ই প্রবেশ করেছে, তবে কিছুই চুরি করেনি।
টহল যানবাহন এবং একটি ড্রোন এলাকায় মোতায়েন করা হয়েছিল, তবে ওয়াকারের শিকার ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছিল।
মাইকেল হোম আক্রমণের খবর দেওয়ার পরে 3 আগস্ট রাত 11.5 টায় অফিসারদের হ্যাচারের বাসায় ডেকে আনা হয়েছিল।
পুলিশ যখন ঘটনাস্থলে পৌঁছেছিল তখন তারা ড্রাইভওয়েতে ওয়াকারকে মৃত অবস্থায় দেখতে পেয়েছিল এবং মাইকেলকে দৃশ্যমান আঘাতের সাথে দেখেছিল। হোলি একাধিক ছুরিকাঘাতের ক্ষত নিয়ে বাসভবনে আবিষ্কার করা হয়েছিল।
শনিবার এক সংবাদ সম্মেলনের সময় মাইকেল বলেছিলেন, ‘এমন প্রশ্ন থাকবে যা কখনই উত্তর দেওয়া হবে না, তবে আমি আপনাকে যা বলতে পারি তা হ’ল আমরা কেঁদেছি, আমরা আঘাত করেছি, এবং আমরা জড়িয়ে পড়েছি, এবং আমরা আমাদের মধ্যে এবং আপনার মধ্যে যে পরিমাণ অস্তিত্ব রয়েছে তার চেয়ে বেশি ভালবাসা পেয়েছি।’
হ্যাচাররা তাদের তিন ছেলে এবং কুকুরের সাথে চিত্রিত হয়েছে
স্পেন্সার তার ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে একটি বিবৃতিও জারি করেছিলেন। এটি অংশে পড়েছিল: ‘এটি একটি ভারী হৃদয় এবং অপ্রতিরোধ্য দুঃখের সাথে – আমাদের পরিবারে একটি স্মরণীয় ক্ষতির কারণে – আমাকে অবশ্যই আমার আসন্ন অনুষ্ঠানগুলি বাটলার কাউন্টি, ওএইচ (8/8) এর ভিওএ কান্ট্রি মিউজিক ফেস্টে এবং হ্যারিসনবার্গের রকিংহ্যাম কাউন্টি ফেয়ারে ভিএ (8/11 এবং 8/12) বাতিল করতে হবে।’
তিনি বলেছিলেন যে তিনি ভবিষ্যতে শোগুলি পুনরায় নির্ধারণের আশা করেছিলেন এবং যারা ‘আমার এবং আমার প্রিয়জনদের প্রতি তাদের সমর্থন দিয়েছেন’ তাদের প্রত্যেককে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।
অভিনয়শিল্পী তাঁর ভক্তদের ‘দয়া করে এই মুহুর্তে আমাদের পরিবারের গোপনীয়তার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে’ বলেছিলেন।
হলি গত 19 বছর ধরে গ্রামীণ ভার্জিনিয়ায় শিক্ষক হিসাবে কাজ করেছিলেন।
তার নিয়োগকর্তা রকিংহ্যাম কাউন্টি পাবলিক স্কুলগুলি ফেসবুকে একটি বিবৃতি জারি করে বলেছে: ‘আমরা আমাদের আরসিপিএস সম্প্রদায়ের অটল প্রতিশ্রুতি দিয়ে সেবা করে এমন একজন নিবেদিত শিক্ষাবিদকে হারিয়ে আমরা হৃদয়গ্রাহী।’
হোলি ‘তার কাজে তার হৃদয় poured েলে দিয়েছিল, অগণিত শিক্ষার্থী এবং সহকর্মীদের ইতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে,’ জেলা অব্যাহত রেখেছিল: ‘পুরো আরসিপিএস পরিবার তার ক্ষতি গভীরভাবে অনুভূত হয়েছে।’
তাঁর মায়ের হত্যাকাণ্ড হ’ল সাম্প্রতিকতম কষ্ট যা স্পেনসারের সাথে লড়াই করতে হয়েছিল কারণ তিনি দেশের সংগীতের দৃশ্যে নিজের জন্য একটি নাম তৈরি করেছিলেন।
ডাব্লুএইচএসভি জানিয়েছে, গত বছর স্পেনসার তার শ্রোণীটি তিন জায়গায় ভেঙে ফেলেছিল, তিনটি পাঁজর ভেঙে দেয় এবং তার ছাদ থেকে 20 ফুট পড়ে যাওয়ার পরে তার ডান ফুসফুসে একটি পালমোনারি কনফিউশন ভোগ করে, ডাব্লুএইচএসভি জানিয়েছে।
